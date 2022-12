Gece Yolcuları

Evim hala sen kokuyor Saçların yastığımda Ne veda edebildim sana ne sarıldım doya doya Sildik attık her şeyi Ama ister miydik silmeyi Ne olurdu son defa görebilseydim seni *** Geçmiyor geçmez dibi yok günlerin Terk etti beni bu sahte dünya Rüyalarım da küsmüş bana Ve yalnızlığımla ben baş başa Of of of of Geceyi örtüm üstüme Görmesinler diye mutsuzluğumu Geceyi örtüm üstüme