Bir ihtimal daha var Belki sen gelirsin Bir ihtimal daha var Belki sen gelirsin *** Bu bir hayal bilirim Yüreğim affedersin Benimle olmayacaksın Kuvvetle ihtimal Benimle olmayacaksın Kuvvetle ihtimal Belki de kalırsın Ne güzel bir ihtimal *** Bu sihir her zaman içimde yara oldu Bu sihir her zaman içimde yara oldu Bu aşktan bana kalan Hoşçakal demek oldu *** Bir ihtimal daha var Belki sen gelirsin Bir ihtimal daha var Belki sen gelirsin *** Bu bir hayal bilirim Yüreğim affedersin Benimle olmayacaksın Kuvvetle ihtimal Benimle olmayacaksın Kuvvetle ihtimal *** Belki de kalırsın Ne güzel bir ihtimal Bu sihir her zaman içimde yara oldu Bu sihir her zaman içimde yara oldu Bu aşktan bana kalan Hoşçakal demek oldu Bu aşktan bana kalan Hoşçakal demek oldu