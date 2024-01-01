Kapatma Gözlerini Şarkı Sözleri
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Gece Yolcuları
Kapatma Gözlerini
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Geliyorlar kaç aman sana bir şey olmasın
Dünya yansa sana ne yeter ki cebinde güller açsın
Duvarlar örüyorlar içine bizi gömüyorlar
Renkli camda körler zil takıp eğleniyorlar
Duvarlar örüyorlar içine bizi gömüyorlar
Renkli camda körler zil takıp eğleniyorlar
***
Er geç seni bulacaklar nereye kadar
Kapatma, kapatma, kapatma gözlerini
Kapatma, kapatma, kapatma gözlerini
Kapatma, kapatma, kapatma gözlerini
Kapatma, kapatma, kapatma gözlerini
***
Geliyorlar kaç aman sana bir şey olmasın
Dünya yansa sana ne yeter ki cebinde güller açsın
***
Kaptırdık kendimizi bir oyuna
Daldık gittik nice diyarlara
Ama yanı başımızı unutuverdik
Adem misali ayvayı yedik
Nerede hata vardı kimin umrundaydı
***
Zehirli bir yılandı ama bana dokunmadı
Üç maymun misali insan ağzını
Gözünü kapatma varsan
Kulağını tıka ama sen yoksan
Kimin umrunda Roma’yı da yaksan
Her yer güzel ama cennet değil bu yer bunu hisset
Elinde kolunda bak zincirler
Her gün biri beynini çitiler
***
Er geç seni bulacaklar
***
Duvarlar örüyorlar içine bizi gömüyorlar
Renkli camda körler zil takıp eğleniyorlar
***
Er geç seni bulacaklar nereye kadar
Kapatma, kapatma, kapatma gözlerini
Kapatma, kapatma, kapatma gözlerini
Kapatma, kapatma, kapatma gözlerini
Kapatma, kapatma, kapatma gözlerini