Gece Yolcuları

Geliyorlar kaç aman sana bir şey olmasın Dünya yansa sana ne yeter ki cebinde güller açsın Duvarlar örüyorlar içine bizi gömüyorlar Renkli camda körler zil takıp eğleniyorlar Duvarlar örüyorlar içine bizi gömüyorlar Renkli camda körler zil takıp eğleniyorlar *** Er geç seni bulacaklar nereye kadar Kapatma, kapatma, kapatma gözlerini Kapatma, kapatma, kapatma gözlerini Kapatma, kapatma, kapatma gözlerini Kapatma, kapatma, kapatma gözlerini *** Geliyorlar kaç aman sana bir şey olmasın Dünya yansa sana ne yeter ki cebinde güller açsın *** Kaptırdık kendimizi bir oyuna Daldık gittik nice diyarlara Ama yanı başımızı unutuverdik Adem misali ayvayı yedik Nerede hata vardı kimin umrundaydı *** Zehirli bir yılandı ama bana dokunmadı Üç maymun misali insan ağzını Gözünü kapatma varsan Kulağını tıka ama sen yoksan Kimin umrunda Roma’yı da yaksan Her yer güzel ama cennet değil bu yer bunu hisset Elinde kolunda bak zincirler Her gün biri beynini çitiler *** Er geç seni bulacaklar *** Duvarlar örüyorlar içine bizi gömüyorlar Renkli camda körler zil takıp eğleniyorlar *** Er geç seni bulacaklar nereye kadar Kapatma, kapatma, kapatma gözlerini Kapatma, kapatma, kapatma gözlerini Kapatma, kapatma, kapatma gözlerini Kapatma, kapatma, kapatma gözlerini