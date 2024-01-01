Kendine İyi Bak Şarkı Sözleri
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Gece Yolcuları
Kendine İyi Bak
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Yan yana geçen geceler unutulup gider mi
Acılar birden biter mi
Bir bebek özleminde seni aramak var ya Bu
Hep böyle böyle böyle biter mi
Suya hasret çöllerde beyaz güller biter mi
Dikenleri göğü deler mi
Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya
Bu hep böyle böyle gider mi
Bir menekşe kokusunda seni aramak var ya
Bu hep böyle böyle gider mi
Kendine iyi bak beni düşünme
Su akar yatağını bulur
İçimdeki fırtına, kör kurşunla diner mi
Kavgalar kansız biter mi
Bir mavzer çığlığında seni aramak var ya
Bu hep böyle böyle gider mi
Şu kahpe dünya seni bana düşman eder
Dostluklar birden biter mi
Bir kardeş selamında seni aramak var ya
Bu hep böyle böyle gider mi?