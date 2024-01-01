Gece Yolcuları

Seninle bıraktığımız yerden Yeniden başlasak Eski masalları birbirimize Tekrar tekrar anlatsak *** Seninle bıraktığımız yerden Yeniden başlasak Eski masalları birbirimize Tekrar tekrar anlatsak *** Olmaz, rüzgâra karışan Küller yeniden kor olmaz Olmaz, gözyaşlarımız Bir daha yerine konulmaz *** Olmaz, rüzgâra karışan Küller yeniden kor olmaz Olmaz, gözyaşlarımız Bir daha yerine konulmaz *** Kırık bir kalpten kalanlar Geri gelmeyen zamanlar Harcamakla bitmez mi sandın? Yalanlardan usandım *** Kırık bir kalpten kalanlar Geri gelmeyen zamanlar Harcamakla bitmez mi sandın? Yalanlardan usandım *** Olmaz, rüzgâra karışan Küller yeniden kor olmaz Olmaz, gözyaşlarımız Bir daha yerine konulmaz *** Olmaz, rüzgâra karışan Küller yeniden kor olmaz Olmaz, gözyaşlarımız Bir daha yerine konulmaz *** Olmaz, rüzgâra karışan Küller yeniden kor olmaz Olmaz, gözyaşlarımız Bir daha yerine konulmaz *** Olmaz, rüzgâra karışan Küller yeniden kor olmaz Olmaz, gözyaşlarımız Bir daha yerine konulmaz