Gece Yolcuları

Masal Şarkı Sözleri
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Seninle bıraktığımız yerden
Yeniden başlasak
Eski masalları birbirimize
Tekrar tekrar anlatsak
***
Seninle bıraktığımız yerden
Yeniden başlasak
Eski masalları birbirimize
Tekrar tekrar anlatsak
***
Olmaz, rüzgâra karışan
Küller yeniden kor olmaz
Olmaz, gözyaşlarımız
Bir daha yerine konulmaz
***
Olmaz, rüzgâra karışan
Küller yeniden kor olmaz
Olmaz, gözyaşlarımız
Bir daha yerine konulmaz
***
Kırık bir kalpten kalanlar
Geri gelmeyen zamanlar
Harcamakla bitmez mi sandın?
Yalanlardan usandım
***
Kırık bir kalpten kalanlar
Geri gelmeyen zamanlar
Harcamakla bitmez mi sandın?
Yalanlardan usandım
***
Olmaz, rüzgâra karışan
Küller yeniden kor olmaz
Olmaz, gözyaşlarımız
Bir daha yerine konulmaz
***
Olmaz, rüzgâra karışan
Küller yeniden kor olmaz
Olmaz, gözyaşlarımız
Bir daha yerine konulmaz
***
Olmaz, rüzgâra karışan
Küller yeniden kor olmaz
Olmaz, gözyaşlarımız
Bir daha yerine konulmaz
***
Olmaz, rüzgâra karışan
Küller yeniden kor olmaz
Olmaz, gözyaşlarımız
Bir daha yerine konulmaz