Gece Yolcuları

Özlemin hiç bitmiyor Nasıl bir acı bu hiç geçmiyor Sensizlikle dolu bu hayatta Bilmem ki hangi zor gün başlıyor *** Neden neden neden üzülüyorum Neden neden bu kalp unutmuyor Her şeyi sahte bu aşk oyununda Hayat bana hep başrol veriyor *** Dönecekmişsin gibi bekliyorum hala seni Umutlarımı kırma Sevdim deyip de bir gün Seni kandırırlarsa nolur sen onlara uyma *** Özlemin hiç bitmiyor Nasıl bir acı bu hiç geçmiyor Sensizlikle dolu bu hayatta Bilmem ki hangi zor gün başlıyor *** Neden neden neden özlüyorum Neden neden bu kalp unutmuyor Her şeyi sahte bu aşk oyununda Hayat bana hep başrol veriyor *** Dönecekmişsin gibi bekliyorum hala seni Umutlarımı kırma Sevdim deyip de bir gün Seni kandırırlarsa nolur sen onlara uyma *** Dönecekmişsin gibi bekliyorum hala seni Bekliyorum hala seni Bekliyorum hala seni Bekliyorum hala *** Dönecekmişsin gibi.. Bekliyorum hala seni.. Sevdim deyip de bir gün Seni kandırırlarsa nolur sen onlara uyma

Evim hala sen kokuyor Saçların yastığımda Ne veda edebildim sana ne sarıldım doya doya Sildik attık her şeyi Ama ister miydik silmeyi Ne olurdu son defa görebilseydim seni *** Geçmiyor geçmez dibi yok günlerin Terk etti beni bu sahte dünya Rüyalarım da küsmüş bana Ve yalnızlığımla ben baş başa Of of of of Geceyi örtüm üstüme Görmesinler diye mutsuzluğumu Geceyi örtüm üstüme