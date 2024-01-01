Gece Yolcuları 2 Şarkı Sözleri
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Gece Yolcuları
Gece Yolcuları 2
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Gittiğinden beri ağlıyorum
Bittim her taraf sessiz, sessiz
Sana her gün mektuplar yazıyorum
Mektuplar sessiz
Cevaplar sessiz
Nasıl yalnız bıraktın beni
Söyle nerdesin?
Koşarak geleceğim geleceğim yanına
Söyle nerdesin?
Canım nerdesin?
Duy beni
Ne olur al yanına
Sensiz ne yaparım
Şu garip dünyada
Yak beni
Küllerimi savur toprağa
Söyle ne yaparım
Şu garip dünyada
Duy beni
Ne olur al yanına
Sensiz ne yaparım
Şu garip dünyada
Yak beni
Küllerimi savur toprağa
Söyle ne yaparım
Şu garip dünyada
Gittiğinden beri ağlıyorum
Bittim her taraf sessiz, sessiz
Sana her gün mektuplar yazıyorum
Mektuplar sessiz
Cevaplar sessiz
Nasıl yalnız bıraktın beni
Söyle nerdesin?
Koşarak geleceğim geleceğim yanına
Söyle nerdesin?
Canım nerdesin?
Duy beni
Ne olur al yanına
Sensiz ne yaparım
Şu garip dünyada
Yak beni
Küllerimi savur toprağa
Söyle ne yaparım
Şu garip dünyada
Duy beni
Ne olur al yanına
Sensiz ne yaparım
Şu garip dünyada
Yak beni
Küllerimi savur toprağa
Söyle ne yaparım
Şu garip dünyada
-
-
Rüyalarında ben varım
Düşünde gördüm
Gözyaşında ben varım
Hayalinde gördüm
***
Rahatça uyur musun ben olsam yanında
Gözyaşını siler misin ben olsam koynunda
Rahatça uyur musun ben olsam yanında
Gözyaşını siler misin ben olsam koynunda
***
Dur, uyuma, rüyan olurum
Sus sus çağırma belan olurum
***
Rüyalarında ben varım
Düşünde gördüm
Gözyaşında ben varım
Hayalinde gördüm
***
Rahatça uyur musun ben olsam yanında
Gözyaşını siler misin ben olsam koynunda
Rahatça uyur musun ben olsam yanında
Gözyaşını siler misin ben olsam koynunda
***
Dur
Rahatça uyur musun ben olsam yanında
Gözyaşını siler misin ben olsam koynunda
Rahatça uyur musun ben olsam yanında
Gözyaşını siler misin ben olsam koynunda
-
Sensiz de hayat sürecek
Günler sensiz de geçecek
Paramparça bu yüreğim
Sanma ki hiç sevmeyecek
Bak işte gece dönüyor
Umutlarım doğuyor
Olmaz dediğim oldu
***
Şansım artık dönüyor
Bitmedi dur daha bitmedi
Herşey yeni başlıyor
Umutlarım...
Ümitlerim...
Bana kuvvet veriyor
-
Ne de kolay söyledin
Bitsin dedin
Yürümez dedin
Kahroldum ama dur demedim
Özledim ama gel diyemedim
Bu günleri bekledim
Sokaklardasın
Gözün aydın
Yalan attın sen beni sattın
Düşeş mi oldun?
Gözün aydın
-
-
-
Öyle çok yorgunum ki
Çok bezmişim kendimden
Dünyayı kırık bulmuşum
İçinde bir şey yokmuş
Öyle çok yorgunum ki
Çok bezmişim kendimden
Dünyayı kırık bulmuşum
İçinde bir şey yokmuş
Kırmaya bir kalp bulsam
İnan hiç dokunamam
Tutmaya bir el bulsam
Kolumu kaldırıp alamam
Of! Demeye halim yok
Ah! Demeye dilim yok
Bakıp görecek gözüm yok
Of! demeye halim yok
Ah! Demeye dilim yok
Bakıp görecek gözüm yok
Öyle çok yorgunum ki
Çok bezmişim kendimden
Dünyayı kırık bulmuşum
İçinde bir şey yokmuş
Öyle çok yorgunum ki
Çok bezmişim kendimden
Dünyayı kırık bulmuşum
İçinde bir şey yokmuş
Kırmaya bir kalp bulsam
İnan hiç dokunamam
Tutmaya bir el bulsam
Kolumu kaldırıp alamam
Of! Demeye halim yok
Ah! Demeye dilim yok
Bakıp görecek gözüm yok
Of! Demeye halim yok
Ah! Demeye dilim yok
Bakıp görecek gözüm yok
-
Artık buradan kaçmalı
Sakin bir yer bulmalı
Gitmeli uzaklara
Dedim ama olmuyor
Kalbim huzur bulmuyor
Boşver
Şimdi zaman durmalı
Herkes sakin olmalı
İnmeli güneylere
Dedim ama olmuyor
İçim huzur dolmuyor
Ama
Boşver
-
Caddeler karanlık caddeler ıpıslak
Yalnız geçen ilk gecemde
Gökler ağlıyor gökler ağlıyor gökler ağlıyor
***
Gözlerim kızarmış gözlerim şişkin
Sensiz geçen ilk gecemde
Gökler ağlıyor gökler ağlıyor gökler ağlıyor
***
Birileri bir şeyler söylesin
Şu vefasız insanlara
Nasıl nası nasıl nasıl nasıl katlanırım?
Senin boşluğun büyük
Yapayalnız bu dünyada
Nasıl nasıl nasıl nasıl nasıl yaşarım?
-
Yine gidiyorsun hiçbir şey bırakmadan
Ve ben son kez bakıyorum ardından
***
Eğer aşk buysa sevgi buysa
İstemiyorum
Bu şehir sensiz yaşanmaz oldu.
Dayanamıyorum.
***
Hoş geldin hüzün gülmüyor yüzüm
Hoş geldin hüzün gülmez bu yüzün
***
Eğer aşk buysa sevgi buysa
İstemiyorum
Bu şehir sensiz yaşanmaz oldu.
Dayanamıyorum.
***
Eğer aşk buysa sevgi buysa
İstemiyorum
***
Bu şehir sensiz yaşanmaz oldu.
Dayanamıyorum.
-
Seninle bir dakika
Umutlandırıyor beni
Bir dakika siliyor canım
Yılların özlemini
Seninle bir dakika
Umutlandırıyor beni
Bir dakika siliyor canım
Yılların özlemini
Hasret tükenmez gibi
Kavuşmak bir dakika
Sevmek bir ömür sürer
Sevişmek bir dakika
Hasret tükenmez gibi
Kavuşmak bir dakika
Sevmek bir ömür sürer
Sevişmek bir dakika
Seninle buluşmamız
Bir dakikada geçti
Gözlerin gözlerimi canım
Bir dakikada içti
Seninle buluşmamız
Bir dakikada geçti
Gözlerin gözlerimi canım
Bir dakikada içti
Hasret tükenmez gibi
Kavuşmak bir dakika
Sevmek bir ömür sürer
Sevişmek bir dakika
Hasret tükenmez gibi
Kavuşmak bir dakika
Sevmek bir ömür sürer
Sevişmek bir dakika
Hasret tükenmez gibi
Kavuşmak bir dakika
Sevmek bir ömür sürer
Sevişmek bir dakika
Hasret tükenmez gibi
Kavuşmak bir dakika
Sevmek bir ömür sürer
Sevişmek bir dakika
Sevişmek bir dakika-a