Gece Yolcuları

Gittiğinden beri ağlıyorum Bittim her taraf sessiz, sessiz Sana her gün mektuplar yazıyorum Mektuplar sessiz Cevaplar sessiz Nasıl yalnız bıraktın beni Söyle nerdesin? Koşarak geleceğim geleceğim yanına Söyle nerdesin? Canım nerdesin? Duy beni Ne olur al yanına Sensiz ne yaparım Şu garip dünyada Yak beni Küllerimi savur toprağa Söyle ne yaparım Şu garip dünyada Duy beni Ne olur al yanına Sensiz ne yaparım Şu garip dünyada Yak beni Küllerimi savur toprağa Söyle ne yaparım Şu garip dünyada Gittiğinden beri ağlıyorum Bittim her taraf sessiz, sessiz Sana her gün mektuplar yazıyorum Mektuplar sessiz Cevaplar sessiz Nasıl yalnız bıraktın beni Söyle nerdesin? Koşarak geleceğim geleceğim yanına Söyle nerdesin? Canım nerdesin? Duy beni Ne olur al yanına Sensiz ne yaparım Şu garip dünyada Yak beni Küllerimi savur toprağa Söyle ne yaparım Şu garip dünyada Duy beni Ne olur al yanına Sensiz ne yaparım Şu garip dünyada Yak beni Küllerimi savur toprağa Söyle ne yaparım Şu garip dünyada