Gece Yolcuları

Sensiz doğan güneş Sensiz batan güneş Kaybolmuş bir ömrün Küçücük bir parçası Bu küçük zamanlarda Unuttum kendimi Ne bir adım ileri Ne de bir adım geri Olmuyor, olmuyor Sensiz hayat düzen tutmuyor Olmuyor, olmuyor Sensiz hayat düzen tutmuyor Gözlerin aklımda Yalan akşamlarda Ayrılık ölüm gelir bana Sözlerin aklımda Gölgeler koynumda Ah şimdi, şimdi olsan bur'da Olmuyor, olmuyor Sensiz hayat düzen tutmuyor Olmuyor, olmuyor Sensiz hayat düzen tutmuyor Ah, şimdi olsan bur'da Ama olmuyor Ah, şimdi olsan bur'da Ama olmuyor Ah, şimdi olsan bur'da Ama olmuyor Ah, şimdi olsan bur'da Ama olmuyor