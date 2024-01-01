Gece Yolcuları

Olmuyor Şarkı Sözleri
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Sensiz doğan güneş
Sensiz batan güneş
Kaybolmuş bir ömrün
Küçücük bir parçası
Bu küçük zamanlarda
Unuttum kendimi
Ne bir adım ileri
Ne de bir adım geri
Olmuyor, olmuyor
Sensiz hayat düzen tutmuyor
Olmuyor, olmuyor
Sensiz hayat düzen tutmuyor
Gözlerin aklımda
Yalan akşamlarda
Ayrılık ölüm gelir bana
Sözlerin aklımda
Gölgeler koynumda
Ah şimdi, şimdi olsan bur'da
Olmuyor, olmuyor
Sensiz hayat düzen tutmuyor
Olmuyor, olmuyor
Sensiz hayat düzen tutmuyor
Ah, şimdi olsan bur'da
Ama olmuyor
Ah, şimdi olsan bur'da
Ama olmuyor
Ah, şimdi olsan bur'da
Ama olmuyor
Ah, şimdi olsan bur'da
Ama olmuyor