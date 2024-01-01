Gece Yolcuları

Ölüm De Var Gidiyorum uzaklara Bilinmez diyarlara Seni bırakıp gitmek varya O koyuyor inan bana *** Gidiyorum uzaklara Bilinmez diyarlara Seni bırakıp gitmek varya O koyuyor inan bana *** Ben senle olamadim, gençliğime doyamadım Ben senle kalamadım, günlerimi sayamadım *** Ölüm de var sonunda, gülüm de var Dağların arkasında yar ah yar Ölüm de var sonunda, gülüm de var Dağların arkasında yar ah yar *** Gidiyorum uzaklara Bilinmez diyarlara Seni bırakıp gitmek varya O koyuyor inan bana *** Gidiyorum uzaklara Bilinmez diyarlara Seni bırakıp gitmek varya O koyuyor inan bana *** Ben senle olamadim, gençliğime doyamadım Ben senle kalamadım, günlerimi sayamadım *** Ölüm de var sonunda, gülüm de var Dağların arkasında yar ah yar Ölüm de var sonunda, gülüm de var Dağların arkasında yar ah yar Ölüm de var sonunda, gülüm de var Dağların arkasında yar ah yar Ölüm de var sonunda, gülüm de var Dağların arkasında yar ah yar Ölüm de var sonunda, gülüm de var Dağların arkasında yar ah yar

Unut Beni Uyuyorum uyuyorum Günler çabuk geçsin diye Kadehlere koyuyorum Acımı dindirsin diye *** Bekliyorum bekliyorum Bu sensizlik bitsin diye *** Seni özlediğim kadar beni özlüyor musun Sen de rüyalarında beni görüyor musun *** Öyle zor ki ayrı kalmak Öyle dayanılmaz ki *** Unut beni sevgilim ben unutmuyorum

Teker Teker Yine yanlış seçim Yine bir yalancı Tükettik ömrümüzü Aşkın uğruna *** Yine bir kördüğüm Yine aynı hüsran Nereye kadar bu böyle? Aşkın uğruna *** Harcadınız beni, artık yeter Her yeni sevgili daha da beter Teker teker gelin ulan, teker teker *** Harcadınız beni, artık yeter Her yeni sevgili daha da beter Teker teker gelin ulan, teker teker *** Sizi bana sayıyla mı verdiler? Sizi bana sayıyla mı verdiler? *** Yine yanlış seçim Yine bir yalancı Tükettik ömrümüzü Aşkın uğruna *** Yine bir kördüğüm Yine aynı hüsran Nereye kadar bu böyle? Aşkın uğruna *** Harcadınız beni, artık yeter Her yeni sevgili daha da beter Teker teker gelin ulan, teker teker *** Harcadınız beni, artık yeter Her yeni sevgili daha da beter Teker teker gelin ulan, teker teker *** Sizi bana sayıyla mı verdiler? Sizi bana sayıyla mı verdiler? Sizi bana sayıyla mı verdiler?

Seviyorsun Koca adam sakın utanma Varsın dökülsün gözyaşın Ne olacak diye hiç sorma Bilirim hepsini yaşamışım *** Gücün bitene kadar Sabrın sonuna kadar Gittiği yere kadar Korkma *** Sen seviyorsun Sen seviyorsun Sen seviyorsun Sen *** Koca adam sakın utanma Varsın dökülsün gözyaşın Ne olacak diye hiç sorma Bilirim hepsini yaşamışım *** Gücün bitene kadar Sabrın sonuna kadar Gittiği yere kadar Korkma *** Sen seviyorsun Sen seviyorsun Sen seviyorsun Sen *** Sen seviyorsun Sen seviyorsun Sen seviyorsun Sen Sen

Lanet Olsun Şimdi çok yalnız, sensiz yatağım Doymadım sana acıyor canım *** Seni, ahh seni arıyorum *** Öyle pişmanımki ahın ömrüme Ağıtın gönlüme ders olsun, lanet olsun Öyle pişmanımki ahın ömrüme Ağıtın gönlüme ders olsun, lanet olsun *** Herşeyim sendin değerini bilemedim Ah burda olsan neler neler vermezdim *** Seni, ahh seni arıyorum *** Öyle pişmanımki ahın ömrüme Ağıtın gönlüme ders olsun, lanet olsun Öyle pişmanımki ahın ömrüme Ağıtın gönlüme ders olsun, lanet olsun *** Öyle pişmanımki ahın ömrüme Ağıtın gönlüme ders olsun, lanet olsun Lanet olsun

Zevk Hastası Konuşurken yüzüme bak Basit bir problem değil Sinirimden gülüyorum Karşındaki çocuk değil *** Yabancı ettin kendine Konuşan bir başkası Sen vardın mı zevkine Zavallı zevk hastası *** Zevk hastası Zevk hastası *** Yalanların sana kalsın Seninle hiç didişemem Beni bulaştırma sakın Kalitene erişemem *** Yabancı ettin kendine Konuşan bir başkası Sen vardın mı zevkine Zavallı zevk hastası *** Zevk hastası Zevk hastası *** Zevk hastası Zevk hastası Zevk hastası Zevk hastası Zevk hastası Zevk hastası

Yaban Gülü Seni sarayım derken dikenin battı Yaprağının güzel rengi gözümden aktı Seni sarayın derken dikenin battı Yaprağının güzel rengi gözümden aktı *** Seven dikene katlanır Ayrılığa yürek mi dayanır Of, of, of *** Böyle gitme yaban gülüm Böyle bitme yaban gülüm Dikenleri yalan gülüm Sevdayı bitirmez ölüm *** Böyle gitme yaban gülüm Böyle bitme yaban gülüm Dikenleri yalan gülüm Sevdayı bitirmez ölüm *** Seni sarayım derken dikenin battı Yaprağının güzel rengi gözümden aktı Seni sarayım derken dikenin battı Yaprağının güzel rengi gözümden aktı *** Seven dikene katlanır Ayrılığa yürek mi dayanır Of, of, of *** Böyle gitme yaban gülüm Böyle bitme yaban gülüm Dikenleri yalan gülüm Sevdayı bitirmez ölüm *** Böyle gitme yaban gülüm Böyle bitme yaban gülüm Dikenleri yalan gülüm Sevdayı bitirmez ölüm *** Böyle gitme yaban gülüm Böyle bitme yaban gülüm Dikenleri yalan gülüm Sevdayı bitirmez ölüm *** Böyle gitme yaban gülüm Böyle bitme yaban gülüm Dikenleri yalan gülüm Sevdayı bitirmez ölüm