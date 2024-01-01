Gece Yolcuları

-
Gidiyorum uzaklara
Bilinmez diyarlara
Seni bırakıp gitmek varya
O koyuyor inan bana
***
Gidiyorum uzaklara
Bilinmez diyarlara
Seni bırakıp gitmek varya
O koyuyor inan bana
***
Ben senle olamadim, gençliğime doyamadım
Ben senle kalamadım, günlerimi sayamadım
***
Ölüm de var sonunda, gülüm de var
Dağların arkasında yar ah yar
Ölüm de var sonunda, gülüm de var
Dağların arkasında yar ah yar
***
Gidiyorum uzaklara
Bilinmez diyarlara
Seni bırakıp gitmek varya
O koyuyor inan bana
***
Gidiyorum uzaklara
Bilinmez diyarlara
Seni bırakıp gitmek varya
O koyuyor inan bana
***
Ben senle olamadim, gençliğime doyamadım
Ben senle kalamadım, günlerimi sayamadım
***
Ölüm de var sonunda, gülüm de var
Dağların arkasında yar ah yar
Ölüm de var sonunda, gülüm de var
Dağların arkasında yar ah yar
Ölüm de var sonunda, gülüm de var
Dağların arkasında yar ah yar
Ölüm de var sonunda, gülüm de var
Dağların arkasında yar ah yar
Ölüm de var sonunda, gülüm de var
Dağların arkasında yar ah yar
-
Uyuyorum uyuyorum
Günler çabuk geçsin diye
Kadehlere koyuyorum
Acımı dindirsin diye
***
Bekliyorum bekliyorum
Bu sensizlik bitsin diye
***
Seni özlediğim kadar beni özlüyor musun
Sen de rüyalarında beni görüyor musun
***
Öyle zor ki ayrı kalmak
Öyle dayanılmaz ki
***
Unut beni sevgilim ben unutmuyorum
-
Yine yanlış seçim
Yine bir yalancı
Tükettik ömrümüzü
Aşkın uğruna
***
Yine bir kördüğüm
Yine aynı hüsran
Nereye kadar bu böyle?
Aşkın uğruna
***
Harcadınız beni, artık yeter
Her yeni sevgili daha da beter
Teker teker gelin ulan, teker teker
***
Harcadınız beni, artık yeter
Her yeni sevgili daha da beter
Teker teker gelin ulan, teker teker
***
Sizi bana sayıyla mı verdiler?
Sizi bana sayıyla mı verdiler?
***
Yine yanlış seçim
Yine bir yalancı
Tükettik ömrümüzü
Aşkın uğruna
***
Yine bir kördüğüm
Yine aynı hüsran
Nereye kadar bu böyle?
Aşkın uğruna
***
Harcadınız beni, artık yeter
Her yeni sevgili daha da beter
Teker teker gelin ulan, teker teker
***
Harcadınız beni, artık yeter
Her yeni sevgili daha da beter
Teker teker gelin ulan, teker teker
***
Sizi bana sayıyla mı verdiler?
Sizi bana sayıyla mı verdiler?
Sizi bana sayıyla mı verdiler?
-
Koca adam sakın utanma
Varsın dökülsün gözyaşın
Ne olacak diye hiç sorma
Bilirim hepsini yaşamışım
***
Gücün bitene kadar
Sabrın sonuna kadar
Gittiği yere kadar
Korkma
***
Sen seviyorsun
Sen seviyorsun
Sen seviyorsun
Sen
***
Koca adam sakın utanma
Varsın dökülsün gözyaşın
Ne olacak diye hiç sorma
Bilirim hepsini yaşamışım
***
Gücün bitene kadar
Sabrın sonuna kadar
Gittiği yere kadar
Korkma
***
Sen seviyorsun
Sen seviyorsun
Sen seviyorsun
Sen
***
Sen seviyorsun
Sen seviyorsun
Sen seviyorsun
Sen
Sen
-
Şimdi çok yalnız, sensiz yatağım
Doymadım sana acıyor canım
***
Seni, ahh seni arıyorum
***
Öyle pişmanımki ahın ömrüme
Ağıtın gönlüme ders olsun, lanet olsun
Öyle pişmanımki ahın ömrüme
Ağıtın gönlüme ders olsun, lanet olsun
***
Herşeyim sendin değerini bilemedim
Ah burda olsan neler neler vermezdim
***
Seni, ahh seni arıyorum
***
Öyle pişmanımki ahın ömrüme
Ağıtın gönlüme ders olsun, lanet olsun
Öyle pişmanımki ahın ömrüme
Ağıtın gönlüme ders olsun, lanet olsun
***
Öyle pişmanımki ahın ömrüme
Ağıtın gönlüme ders olsun, lanet olsun
Lanet olsun
-
-
Konuşurken yüzüme bak
Basit bir problem değil
Sinirimden gülüyorum
Karşındaki çocuk değil
***
Yabancı ettin kendine
Konuşan bir başkası
Sen vardın mı zevkine
Zavallı zevk hastası
***
Zevk hastası
Zevk hastası
***
Yalanların sana kalsın
Seninle hiç didişemem
Beni bulaştırma sakın
Kalitene erişemem
***
Yabancı ettin kendine
Konuşan bir başkası
Sen vardın mı zevkine
Zavallı zevk hastası
***
Zevk hastası
Zevk hastası
***
Zevk hastası
Zevk hastası
Zevk hastası
Zevk hastası
Zevk hastası
Zevk hastası
-
Seni sarayım derken dikenin battı
Yaprağının güzel rengi gözümden aktı
Seni sarayın derken dikenin battı
Yaprağının güzel rengi gözümden aktı
***
Seven dikene katlanır
Ayrılığa yürek mi dayanır
Of, of, of
***
Böyle gitme yaban gülüm
Böyle bitme yaban gülüm
Dikenleri yalan gülüm
Sevdayı bitirmez ölüm
***
Böyle gitme yaban gülüm
Böyle bitme yaban gülüm
Dikenleri yalan gülüm
Sevdayı bitirmez ölüm
***
Seni sarayım derken dikenin battı
Yaprağının güzel rengi gözümden aktı
Seni sarayım derken dikenin battı
Yaprağının güzel rengi gözümden aktı
***
Seven dikene katlanır
Ayrılığa yürek mi dayanır
Of, of, of
***
Böyle gitme yaban gülüm
Böyle bitme yaban gülüm
Dikenleri yalan gülüm
Sevdayı bitirmez ölüm
***
Böyle gitme yaban gülüm
Böyle bitme yaban gülüm
Dikenleri yalan gülüm
Sevdayı bitirmez ölüm
***
Böyle gitme yaban gülüm
Böyle bitme yaban gülüm
Dikenleri yalan gülüm
Sevdayı bitirmez ölüm
***
Böyle gitme yaban gülüm
Böyle bitme yaban gülüm
Dikenleri yalan gülüm
Sevdayı bitirmez ölüm
-
Özledim seni, seni ve her şeyini
Beklerim yolunu, günlerim geçmez oldu
Özledim seni, çok sevdim köpekler gibi
Okudum mektuplarını ağladım ah deliler gibi
***
Donuktu kanım, sevdam yarım, senden ayrı olmaz canım
Unutmam senin ellerini, gözlerini ah
Unutamam ki seni
***
Özledim seni, seni ve her şeyini
Beklerim yolunu, günlerim geçmez oldu
Özledim seni, çok sevdim köpekler gibi
Okudum mektuplarını ağladım ah deliler gibi
***
Donuktu kanım, sevdam yarım, senden ayrı olmaz canım
Unutmam senin ellerini, gözlerini ah
Unutamam ki seni
***
Donuktu kanım, sevdam yarım, senden ayrı olmaz canım
Unutmam senin ellerini, gözlerini ah
Unutamam ki seni