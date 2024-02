Gece Yolcuları

Yine yanlış seçim Yine bir yalancı Tükettik ömrümüzü Aşkın uğruna *** Yine bir kördüğüm Yine aynı hüsran Nereye kadar bu böyle? Aşkın uğruna *** Harcadınız beni, artık yeter Her yeni sevgili daha da beter Teker teker gelin ulan, teker teker *** Harcadınız beni, artık yeter Her yeni sevgili daha da beter Teker teker gelin ulan, teker teker *** Sizi bana sayıyla mı verdiler? Sizi bana sayıyla mı verdiler? *** Yine yanlış seçim Yine bir yalancı Tükettik ömrümüzü Aşkın uğruna *** Yine bir kördüğüm Yine aynı hüsran Nereye kadar bu böyle? Aşkın uğruna *** Harcadınız beni, artık yeter Her yeni sevgili daha da beter Teker teker gelin ulan, teker teker *** Harcadınız beni, artık yeter Her yeni sevgili daha da beter Teker teker gelin ulan, teker teker *** Sizi bana sayıyla mı verdiler? Sizi bana sayıyla mı verdiler? Sizi bana sayıyla mı verdiler?

Seni sarayım derken dikenin battı Yaprağının güzel rengi gözümden aktı Seni sarayın derken dikenin battı Yaprağının güzel rengi gözümden aktı *** Seven dikene katlanır Ayrılığa yürek mi dayanır Of, of, of *** Böyle gitme yaban gülüm Böyle bitme yaban gülüm Dikenleri yalan gülüm Sevdayı bitirmez ölüm *** Böyle gitme yaban gülüm Böyle bitme yaban gülüm Dikenleri yalan gülüm Sevdayı bitirmez ölüm *** Seni sarayım derken dikenin battı Yaprağının güzel rengi gözümden aktı Seni sarayım derken dikenin battı Yaprağının güzel rengi gözümden aktı *** Seven dikene katlanır Ayrılığa yürek mi dayanır Of, of, of *** Böyle gitme yaban gülüm Böyle bitme yaban gülüm Dikenleri yalan gülüm Sevdayı bitirmez ölüm *** Böyle gitme yaban gülüm Böyle bitme yaban gülüm Dikenleri yalan gülüm Sevdayı bitirmez ölüm *** Böyle gitme yaban gülüm Böyle bitme yaban gülüm Dikenleri yalan gülüm Sevdayı bitirmez ölüm *** Böyle gitme yaban gülüm Böyle bitme yaban gülüm Dikenleri yalan gülüm Sevdayı bitirmez ölüm