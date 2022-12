Bir günah sanki aşkımız Gözlerimdeki her damla hasretin Bu sensiz geçirdiğim ilk gecenin Sabahı nasıl gelir ah sevgilim Her şeyim *** Meğer ne kaybetmişim Canımdan çok sevmişim Affet çok geç anladım Senden kalan birçok şey Hatıram oldu şimdi Dön artık çok pişmanım *** Meğer ne kaybetmişim Canımdan çok sevmişim Affet çok geç anladım Senden kalan birçok şey Hatıram oldu şimdi Dön artık çok pişmanım *** Bir günah sanki aşkımız Gözlerimdeki her damla hasretin Bu sensiz geçirdiğim ilk gecenin Sabahı nasıl gelir ah sevgilim Her şeyim *** Meğer ne kaybetmişim Canımdan çok sevmişim Affet çok geç anladım Senden kalan birçok şey Hatıram oldu şimdi Dön artık çok pişmanım *** Meğer ne kaybetmişim Canımdan çok sevmişim Affet çok geç anladım Senden kalan birçok şey Hatıram oldu şimdi Dön artık çok pişmanım *** Meğer ne kaybetmişim Canımdan çok sevmişim Affet çok geç anladım Senden kalan birçok şey Hatıram oldu şimdi Dön artık çok pişmanım