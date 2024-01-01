Gece Yolcuları

Seninle bir dakika Umutlandırıyor beni Bir dakika siliyor canım Yılların özlemini Seninle bir dakika Umutlandırıyor beni Bir dakika siliyor canım Yılların özlemini Hasret tükenmez gibi Kavuşmak bir dakika Sevmek bir ömür sürer Sevişmek bir dakika Hasret tükenmez gibi Kavuşmak bir dakika Sevmek bir ömür sürer Sevişmek bir dakika Seninle buluşmamız Bir dakikada geçti Gözlerin gözlerimi canım Bir dakikada içti Seninle buluşmamız Bir dakikada geçti Gözlerin gözlerimi canım Bir dakikada içti Hasret tükenmez gibi Kavuşmak bir dakika Sevmek bir ömür sürer Sevişmek bir dakika Hasret tükenmez gibi Kavuşmak bir dakika Sevmek bir ömür sürer Sevişmek bir dakika Hasret tükenmez gibi Kavuşmak bir dakika Sevmek bir ömür sürer Sevişmek bir dakika Hasret tükenmez gibi Kavuşmak bir dakika Sevmek bir ömür sürer Sevişmek bir dakika Sevişmek bir dakika-a