Gece Yolcuları

Seni sarayım derken dikenin battı Yaprağının güzel rengi gözümden aktı Seni sarayın derken dikenin battı Yaprağının güzel rengi gözümden aktı *** Seven dikene katlanır Ayrılığa yürek mi dayanır Of, of, of *** Böyle gitme yaban gülüm Böyle bitme yaban gülüm Dikenleri yalan gülüm Sevdayı bitirmez ölüm *** Böyle gitme yaban gülüm Böyle bitme yaban gülüm Dikenleri yalan gülüm Sevdayı bitirmez ölüm *** Seni sarayım derken dikenin battı Yaprağının güzel rengi gözümden aktı Seni sarayım derken dikenin battı Yaprağının güzel rengi gözümden aktı *** Seven dikene katlanır Ayrılığa yürek mi dayanır Of, of, of *** Böyle gitme yaban gülüm Böyle bitme yaban gülüm Dikenleri yalan gülüm Sevdayı bitirmez ölüm *** Böyle gitme yaban gülüm Böyle bitme yaban gülüm Dikenleri yalan gülüm Sevdayı bitirmez ölüm *** Böyle gitme yaban gülüm Böyle bitme yaban gülüm Dikenleri yalan gülüm Sevdayı bitirmez ölüm *** Böyle gitme yaban gülüm Böyle bitme yaban gülüm Dikenleri yalan gülüm Sevdayı bitirmez ölüm