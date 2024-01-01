Gece Yolcuları

Yıldızlardayım Bir an gelir düşersem aklına Kalbin kadar yakın bir yerdeyim Yalnız uyandığında bir sabah Benimle olduğun günlerdeyim *** Sakın ağlama sil gözyaşlarını Yanındayım inan ki senleyim *** İstersen rüzgarlarda Gör bak yağmurlarda Parlak yıldızlardayım *** Sesin ulaşmıyorsa göklere İçinde çağlayan sellerdeyim Ararsa ellerin ellerimi Bıraktığın kızıl güllerdeyim *** Sakın ağlama sil gözyaşlarını Yanındayım inan ki senleyim *** İstersen rüzgarlarda Gör bak yağmurlarda Parlak yıldızlardayım...

Aman Hep seni istedi özledi gözlerim aman Günleri aylara yıllara bağladı zaman Üz beni yor beni sür sürgüne tamam Aman, aman, aman *** Hep seni istedi özledi gözlerim aman Günleri aylara yıllara bağladı zaman Üz beni yor beni sür sürgüne tamam Aman, aman, aman *** İçimde çiçeklerim Baharları bekledim Doğmadı güneşlerim *** Özüm özünde Dünya gözüyle Olmadı işte aman aman *** Kadeh kadehte Kaderde hasret Hayat değişti Aman, aman heyhat *** Hep seni istedi özledi gözlerim aman Günleri aylara yıllara bağladı zaman Üz beni yor beni sür sürgüne tamam Aman, aman, aman *** İçimde çiçeklerim Baharları bekledim Doğmadı güneşlerim *** Özüm özünde Dünya gözüyle Olmadı işte aman aman *** Kadeh kadehte Kaderde hasret Hayat değişti Aman, aman heyhat *** Hep seni istedi özledi gözlerim aman Günleri aylara yıllara bağladı zaman Üz beni yor beni sür sürgüne tamam Aman, aman, aman *** Hep seni istedi özledi gözlerim aman Günleri aylara yıllara bağladı zaman Üz beni yor beni sür sürgüne tamam Aman, aman, aman *** İçimde çiçeklerim Baharları bekledim Doğmadı güneşlerim *** Özüm özünde Dünya gözüyle Olmadı işte aman, aman *** Kadeh kadehte Kaderde hasret Hayat değişti Aman, aman heyhat

Dokun Bana Dostluğun bana yetmiyor Konuşurken düşlüyorum ellerini Özlüyorum dokun dokun bana Ne olur dokun bana *** Sevmek dokunmak demiştin Biliyorum sürmese de Eskiye benzemese de Hala benim tek ezberim Dokun dokun bana Ne olur dokun bana *** Dinlemek beni kesmiyor Hasreti hafifletmiyor Dokun bana gizli olsun Dokun ne olursun dokun *** Dinlemek beni kesmiyor Hasreti hafifletmiyor Dokun bana gizli olsun Dokun ne olursun dokun *** Alıştığım ellerindi Özlediğim sevgilimdi Oyalama dostluğunla Katlanamam buna Dokun bana ne olur dokun bana *** Dostluğun bana yetmiyor Konuşurken düşlüyorum ellerini Özlüyorum dokun dokun bana Ne olur dokun bana *** Dinlemek beni kesmiyor Hasreti hafifletmiyor Dokun bana gizli olsun Dokun ne olursun dokun *** Dinlemek beni kesmiyor Hasreti hafifletmiyor Dokun bana gizli olsun Dokun ne olursun dokun *** Alıştığım ellerindi Özlediğim sevgilimdi Oyalama dostluğunla Katlanamam buna Dokun bana ne olur dokun bana

Dokunsalar Ağlarım Alışkanlıklarım benden daha yorgun Anılar şimdi uzakta bir yıldız Alışkanlıklarım benden daha yorgun Anılar şimdi uzakta bir yıldız *** İçimde çırpınan birileri Ağırlaşır birdenbire yalnızlığım İçimde çırpınan birileri Ağırlaşır birdenbire yalnızlığım *** Mahzunluğun bulaşır biraz bana Dokunsalar ağlarım Mahzunluğun bulaşır biraz bana Dokunsalar ağlarım *** Canım ister seni özler Bensiz gitme ne olur Bunca sevgi bunca emek İnan bize yazık olur *** Sonradan kor insana bütün gerçekler İstenmeden sarf edilen acı sözler Sonradan kor insana bütün gerçekler İstenmeden sarf edilen acı sözler *** Hasret arar bulur beni neredeysem Unutulur sınırları küskünlüğün Hasret arar bulur beni neredeysem Unutulur sınırları küskünlüğün *** Sessizliğin duyulur bomboş odamda Dokunsalar ağlarım Sessizliğin duyulur bomboş odamda Dokunsalar ağlarım *** Canım ister seni özler Bensiz gitme ne olur Bunca sevgi bunca emek İnan bize yazık olur *** Canım ister seni özler Bensiz gitme ne olur Bunca sevgi bunca emek İnan bize yazık olur *** Canım ister seni özler Bensiz gitme ne olur...

Haram Geceler Aklım başımda değil ki Sebebini bilmiyorum Bize nazar değdi, inan Adım gibi biliyorum *** Yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Hatıralar gözlerimde Dalıp dalıp gidiyorum Acımasız dertlerimle Yapayalnız yaşıyorum *** Yine başım belalarda Senin için ağlıyorum Yâr yine başım belalarda Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Yanıyorum, yanıyorum Ah yanıyorum, yanıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum *** Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum Yâr yine bana haram geceler Senin için ağlıyorum

Kavak Yelleri Delilik biliyorum, senle olmak delilik Takılıp kaldım, karşı koymam imkansız *** Yaşanan yıllarım senden çok daha fazla Hüzünlerim alır gider sevinçlerimi İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri *** Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak *** İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri *** Kaçmayı çok denedim, ansızın bu sevgiden Kaç kere yenik düştüm, istemeyin bunu benden *** Sarhoş tutkularım koynumda ben bir deli İş işten geçti artık dönemem geri İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri *** Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak Doğrusu, yanlışı, ağrısı, sancısı ne varsa yaşanacak Gözyaşı, ayrılık, pişmanlık, dargınlık hepsi benim olacak *** Al beni, sarıl bana, beni koru kollarında, korkuyorum *** İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri *** İçimde yılgın rüzgarların ayak sesleri Sende daha yeni yeni kavak yelleri