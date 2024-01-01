İçinde Saklı Şarkı Sözleri
Gece İçinde Saklı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gece İçinde Saklı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan İçinde Saklı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Aşk her şeyi bıraktığın yerde başlar, kaçamazsın
Sözün bittiği yerdesindir, bu yüzden konuşamazsın
Dua kadar dürüsttür onunla asla oynayamazsın
Şimdi söyle, sence biz aşık mıyız ?
***
Bak senin de gözlerinde huzursuzluk ve şüphe var
Belli ki yaşadığın daha bitmemiş birşeyler var
Gel sen de yüzleş içindeki gerçek senle
Şimdi söyle, sence biz aşık mıyız?
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Üstündeki giysi mi?
Yaptığı espri mi?
Bir saniyelik bakışı beni sildi mi?
Gösterdiğimde içimdeki yaramı
***
Tuz basmak için mi akıttın gözyaşını?
***
Hoşuna mı gitti hoşuna mı gitti hoşuna mı gitti?
eğlendin mi?
***
Dans etmekten dünmüş başı yok ki şansım düşmüş aklı
-
Yanıma gelme istemem günah ikimize
Kokunu duymak istemem haram ikimize
Adımı anma istemem hayat vermez ikimize
Kanıma girme istemem kaynamaz ateşinle
***
Belki bir nefes daha var ya da öldür istersen
Biz böyle kirliyken
İçime doğma istemem değmez ikimize
Sonunu görmek istemem ölüm ikimize
***
Belki bir nefes daha var ya da öldür istersen
Biz böyle kirliyken
İçimizi kavuran zevkler depremler yitk bedenler
Hepsi bu son nefesteler
***
Belki bir nefes daha var ya da öldür istersen
Biz böyle kirliyken
Belki bir nefes daha var ya da öldür istersen
Biz böyle kirliyken
***
İçimizi kavuran zevkler depremler yitk bedenler
Hepsi bu son nefesteler
***
Belki bir nefes daha var ya da öldür istersen
Biz böyle kirliyken
-
Bıraktığın yerdeyim inan hiç değişmedim
Hala tipik sıkıcı başak burcu erkeğiyim
Duymaktan sıkıldığım tüm garip hikayeler
***
Hala benimleler
Kimse duymaz
Kimse görmez
Kimse beni böyle sevmez
Ah sen gibi
***
Öyle güzel ölürüm ki sen bile kıskanırsın
Sakin olmaya çalışan delirmiş yalnızlığım
Kader bu pişkin utanmaz ki zaman bu
Geçince geriye dönmez ki
***
Kimse duymaz
Kimse görmez
Kimse beni böyle sevmez
***
Kimse duymaz
Kimse görmez
Kimse beni böyle sevmez
***
Kimse duymaz
Kimse görmez
Kimse beni böyle sevmez
***
Kimse duymaz
Kimse görmez
Kimse beni böyle sevmez
-
Seni affedebilirim ama intikam almam gerek
Bütün bu olanları unutabilirim fakat
Hatanı görmen gerek
***
Anlatmam olmasa yaram
Herkese inat
Dönmem bu yoldan
Susmaz
Kendine bi bak
Sonra nasihat
Ver bana ruhundan
Yalnızlığımın peşindeysen
Zalim günün adaletiysen
Dille değil de kalpteysen
O zaman ben
***
Yok bu derdin ne sonu ne başı
Yalnız içinde saklı ilacı
Farketmez seçtiğin hayat
Yok ki bi cevap
Kimsenin aklında
Uymaz
Kime göre çok
Neye göre az
Dar gelir boşluğuna
Yalnızlığımın peşindeysen
Zalim günün adaletiysen
Dille değil de kalpteysen
O zaman ben
***
Yok bu derdin ne sonu ne başı
Yalnız içinde saklı ilacı
Yok bu derdin ne sonu ne başı
Yalnız içinde saklı ilacı
Yok bu derdin ne sonu ne başı
Yalnız içinde saklı ilacı
Yok bu derdin ne sonu ne başı
Yalnız içinde saklı ilacı
Seni affedebilirim ama intikam almam gerek
Bütün bu olanları unutabilirim
Hatanı görmen gerek
-
Saygıda kusur etme
Üstteki kırmızı
Bazen de yeşil
Onun tam karşısı
***
Saygıda kusur etme
Üstteki yabancı
Bazen de bir dost
Onun tam karşısı
***
Düşünmeden bas
Onun tam karşısı
Düşünmeden bas
Onun tam karşısı
***
Onun tam karşısı
***
Geçmiyor modası
Doğal bi' saplantı
Bazen de yapay
Onun tam karşısı
***
Tanrı ekrandan
Benimle konuştu
Dedi, "Kardeşidir
Ölümün uyku"
***
Düşünmeden bak
Onun tam karşısı
Düşünmeden bak
Onun tam karşısı (onun tam karşısı)
***
Onun tam karşısı (karşısı)
Onun tam karşısı (karşısı)
Onun tam karşısı
***
Onun tam karşısı
Onun tam karşısı
-
Barın en güzel kokan yerinde duruyorsun
Elinde şekerli içkinle yavaş yavaş
Geçiyorsun insanların arasından bana
Doğru geliyorsun geliyorsun
***
Birkez daha görürsem eğer kalbim
Sanki duracak gibi sesini
Birkez duysam yeter
Dünyalar benim olur gibi
***
Seni almadan burdan çıksam nasıl uyurum
Gece tenine dokunmadan
Simsiyah saçların bembeyaz omuzuna dökülürken
Ben ölüyorum ölüyorum
-
Hadi gel beni kurtar
Yoksa durduramam
***
Hadi gel beni kurtar
Yoksa durduramam
Ellerimden tut
Götür beni buradan
***
Hadi gel artık kurtar
Yalnızlığımdan
Düşlerimden tut
Götür bizi buradan
***
Sen benim çocukluğum
Son umudumsun
Sen benim temiz kalan yarım
***
Bir kere vazgeçersen kendinden eğer
Asla yaşatamazsın o çocuğu
***
Sen benim çocukluğum
Son umudumsun
Sen benim temiz kalan yarım
***
Bir kere vazgeçersen kendinden eğer
Asla yaşatamazsın o çocuğu
***
Bir kere vazgeçersen sevmekten eğer
Asla yaşatamazsın o çocuğu
***
Hadi gel beni kurtar
Gel beni kurtar
Gel beni kurtar
Yoksa durduramam
***
Gel beni kurtar
Hadi gel beni kurtar
Gel beni kurtar
Yoksa durduramam
-
Sesi kız gibi değil ve neden bilmiyorum…
Bu çok tırtıklı zevkli uyuyamam, sanmıyorum!
***
Oynamayı bilmeyen kız “yerim dar” dedi.
Yerini genişlettim “yenim dar” dedi!
***
Otu çek köküne bak! |
Öl dediğim yerde öl, | nakarat
Kal dediğim yerde kal! |
***
Çocuk gibi bir şey zamanı olmayan
İçi boş odalarda özünü bulmaya çalışan
***
Otu çek köküne bak!
Öl dediğim yerde… öl dediğim yerde… kal!
***
Otu çek köküne bak! Öl dediğim yerde öl hep içimde kal!
-
Kapılar hep aralık kalmış
O çocuk seni hiç anlamamış
Aşkım yemek yerken ağlarmış
O çocuk seni hiç anlamamış
***
Silmeye çalışma adını sokaklarda
Zaman döndürür bizi sakın korkma
Bekle sabaha yanındayım
Bekle sabaha canındayım
***
Kapılar hep aralık kalmış
O çocuk seni hiç anlamamış
Silmeye çalışma adını sokaklarda
Zaman döndürür bizi sakın korkma
***
Bekle sabaha yanındayım
Bekle sabaha canındayım
Bekle sabaha yanındayım
Bekle sabaha kanındayım
***
Bir an bile olsa seni unutmadım
Kendimden çıktım yola seni anladım
Bir an bile olsa seni unutmadım
Kendimden çıktım yola seni anladım