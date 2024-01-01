Başıma Gelenler Ft Nilüfer Başıma Gelenler Hep Senin Yüzünden Ne İstedin Benim Sevgimden Başıma Gelenler Hep Senin Yüzünden Ne İstedin Benim Sevgimden Yıkıldım Artık Ben Sevemem Yeniden Başıma Gelenler Hep Senden Boşuna Arama Bulamazsın Beni Ne Yapsan Bir Daha Yanında Boşuna Arama Bulamazsın Beni Ne Yapsan Bir Daha Yanında Yıkıldım Artık Ben Sevemem Yeniden Başıma Gelenler Hep Senden Kaçardın Hep Benden Şimdi Peşimdesin Söyle Neden Değiştin Böyle Birden Kaçardın Hep Benden Şimdi Peşimdesin Söyle Neden Değiştin Böyle Birden Yıkıldım Artık Ben Sevemem Yeniden Başıma Gelenler Hep Senden

Son Perde Ft Nilüfer Ayrılık kol geziyor Acılar pek yakında Bu filmi görmüştüm ben Senden önce defalarca *** Ayrılık kol geziyor Acılar pek yakında Bu filmi görmüştüm ben Senden önce defalarca *** Ağlama yüreğim yar gelmez Gelse de artık farketmez Ha döndü dönecek ömür bitiyor Kış ortasında bahar gelmez *** Ah kaçıncı darbe bu Ah bu kaçıncı perde Anlamıyor yüreğim gel de kendin söyle *** Ah kaçıncı darbe bu Ah bu kaçıncı perde Anlamıyor yüreğim gel de kendin söyle *** Bilirim son perde bu Hadi git sakın durma Tanıdım birçok giden Senden önce vefasızca *** Ağlama yüreğim yar gelmez Gelse de artık farketmez Ha döndü dönecek ömür bitiyor Kış ortasında bahar gelmez *** Ah kaçıncı darbe bu Ah bu kaçıncı perde Anlamıyor yüreğim gel de kendin söyle *** Ah kaçıncı darbe bu Ah bu kaçıncı perde Anlamıyor yüreğim gel de kendin söyle *** Ağlama yüreğim yar gelmez Gelse de artık farketmez Ha döndü dönecek ömür bitiyor Kış ortasında bahar gelmez *** Ah kaçıncı darbe bu Ah bu kaçıncı perde Anlamıyor yüreğim gel de kendin söyle

Her Yerde Kar Var Ft Nilüfer Her yerde kar var, kalbim serin bu gece Her yerde kar var kalbim senin bu gece Belki gelirsin sen bakarken pencereden Gözler yanlız özler, karda senden izler Yürümek karda zordur Gelirsen bak aşk budur ** Dönsen köşeden şöyle Şarkı söylerim böyle Lay-la-lay-lay, la-lay-lay, la-lay-lay Yağma kar dur artık ** Bak buz oldu kalbim Her şey senin elinde Dur, belki gelir sevgilim Gözyaşım dur düşme ** Gelmeyecek düşünme Kes ağlamayı artık Bak oldu bana yazık Karda zordur yürümek ** Anladım gelmeyecek Dünya oldu bana dar Neden yağdın söyle kar Dünya oldu bana dar ** Bak ne yaptın bana kar? Lay-la-lay-lay, la-lay-lay, la-lay-lay

Ta Uzak Yollardan Ft Nilüfer Ta uzak yollardan Koştum geldim senin kollarına İçimde yanan hasretinle ben Baktım durdum senin yollarına Sensizlik bir ölüm sanki *** Ta uzak yollardan Koştum geldim senin kollarına İçimde yanan hasretinle ben Baktım durdum senin yollarına Sensizlik bir ölüm sanki *** Haykırsam göklere Artık yanımda beni benden çok seven Dünyalar benim olsa yine de istemem Yalnız sensin benim yüzümü güldüren *** Bir rüzgârdı esen Ayrılıklarla bizi kahreden Gözlerimde tüten bir aşktın sen Yıllar yılı bitip tükenmeyen Çok özledim seni ben *** Haykırsam göklere Artık yanımda beni benden çok seven Dünyalar benim olsa yine de istemem Yalnız sensin benim yüzümü güldüren *** Ta uzak yollardan Koştum geldim senin kollarına İçimde yanan hasterinle ben Baktım durdum senin yollarına Sensizlik bir ölüm sanki *** Haykırsam göklere Artık yanımda beni benden çok seven Dünyalar benim olsa yine de istemem Yalnız sensin benim yüzümü güldüren *** Ta uzak yollardan Koştum geldim senin kollarına İçimde yanan hasretinle ben Baktım durdum senin yollarına Sensizlik bir ölüm sanki