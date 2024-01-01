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7/24 Dinle Kalbe Kördüğüm

Kalbe Kördüğüm Şarkı Sözleri

Gece Kalbe Kördüğüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gece Kalbe Kördüğüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kalbe Kördüğüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gece

Gece

Kalbe Kördüğüm

  • Belki Affedebilirim Istanbul'u

  • Aşkın Son Demi

  • Gargamel

  • Gitme N'olur

  • Gönder Gelsin

  • Kalbe Kördüğüm

  • Ne Güzel Delirdim

  • Sen De Aynıydın

  • Şeytan

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