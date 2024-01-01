Çırpınırken O parlak gecede boynuma dolandığında Şimdi seninle olduğu gibi onunla da Binlerce an birikmişti umarım anlarsın Omuzlarımızda telaşla Yorgun ve unutulmuş Mayıs rüzgarı Eteklerini kaldırıyor ihanetin ardamarı Çatlamış dudaklarında Ne arıyor onun adı Kayıp gidiyorum üstünden yalan mı Çırpınırken titreşen alevlerden O seni asla unutmaz Bu yemek iki kişilik üç olmaz Öncesiz ve sonrasız O seni asla unutmaz Bu yemek iki kişilik üç olmaz O parlak gecede boynuma dolandığında Şimdi seninle olduğu gibi onunla da Binlerce an birikmişti umarım anlarsın Omuzlarımızda telaşla Çırpınırken titreşen alevlerden O seni asla unutmaz Bu yemek iki kişilik üç olmaz Öncesiz ve sonrasız O seni asla unutmaz Bu yemek iki kişilik üç olmaz Çırpınırken titreşen alevlerden O seni asla unutmaz Bu yemek iki kişilik üç olmaz Öncesiz ve sonrasız O seni asla unutmaz Bu yemek iki kişilik üç olmaz

22 Aşkım inceciksin Biraz daha sevsem öleceksin Sanırsın bu güneşlerde Yanmadan mı büyüyeceksin Aşkım tazeciksin Gözlerimde parlak hevessin Bilmezsin daha yirmi ikinde Yaktığım ellerimsin *** Aşkım inceciksin Biraz daha sevsem öleceksin Sanırsın bu güneşlerde *** Yanmadan mı büyüyeceksin Aşkım tazeciksin Gözlerimde parlak hevessin Bilmezsin daha yirmi ikinde Yaktığım ellerimsin *** Ama yakma nolur yakma Artık yakma nolur yakma Yakma nolur yakma Artık yakma nolur yakma Aşkım inceciksin Biraz daha sevsem öleceksin Aşkım inceciksin Biraz daha sevsem öleceksin Aşkım inceciksin Biraz daha sevsem öleceksin Aşkım inceciksin

Bana Bir Şarkı Söyle Tatlı bir uyuşukluk hissi bahsettiğim Ayak parmaklarından kafatasına kadar uzanan Bazıları berrak bir su gibidir bazıları da benim gibi Çamurlu bir göl merak ettiğin dibini *** Tutuşturmayı merak ediyorsan tutkuyu Peki ya korkuyu bunun neresine koymalı? Her kararla ilişkiye girebilecek kadar kahpedir ah bu korku *** Bana bi şarkı söyle yolumuz uzun Sözlerden kurtul derdimiz bir olsun Bana bi' şarkı söyle yolumuz uzun Onlardan kurtul derdimiz bir olsun *** Dipsiz bir yalnızlık kuyusu bahsettiğim Umutsuzluğu okşayan bi gölge içini kaplayan Bazıları berrak bir su gibidir bazıları da benim gibi Çamurlu bir göl merak ettiğin dibini *** Bana bi' şarkı söyle yolumuz uzun Sözlerden kurtul derdimiz bir olsun Bana bi' şarkı söyle yolumuz uzun Onlardan kurtul derdimiz bir olsun *** Bana bi' şarkı söyle yolumuz uzun Sözlerden kurtul derdimiz bir olsun Bana bi' şarkı söyle yolumuz uzun Onlardan kurtul derdimiz bir olsun *** Tatlı bir uyuşukluk hissi bahsettiğim Ayak parmaklarından kafatasına kadar uzanan

Ben Öldüm Benimsin dedim, değişmez ki bu Yüzünde bütün renkler var Akılsızım çok Benim yerle, gökle ne işim var? *** Öldüm, kollarında cenneti gördüm Senden sonra söndüm, yakan yok *** Öldüm, kollarında cenneti gördüm Senden sonra söndüm, yakan yok *** Seninim dedim, değişmez ki bu Yüzümde yorgun rüzgarlar var Önemlisin çok Senin dünle, yarınla ne işin var? *** Öldüm, kollarında cenneti gördüm Senden sonra söndüm, yakan yok *** Öldüm, kollarında cenneti gördüm Senden sonra söndüm, yakan yok *** Öldüm, kollarında cenneti gördüm Senden sonra söndüm, yakan yok *** Öldüm, kollarında cenneti gördüm Senden sonra söndüm, yakan yok *** Neden insan hep kendine köle? Değişmez mi, söyle? Ve o an bende, bile yok Neden insan ayıpladığını Yaşamadan, ölmüyor? Ve o an bende bile yok *** Ben öldüm Ben öldüm Ben öldüm Ve ben öldüm

Gamsız Gamsız yaptı dünya beni Kadere razıyım ben Yorgun ve şikayetsiz Her şeye hazırım ben Gamsız yaptı dünya beni Kadere razıyım ben Yorgun ve şikayetsiz Her şeye hazırım ben Ekmeksiz soğansız hayatın tadı yok Ekmeksiz soğansız hayatın tadı yok Benim olmayan güzelin adı yok Benim olmayan güzelin adı yok Olsun varsın biz yine de memnunuz Bu dünyada olmazsa ahrette huzur buluruz Olsun varsın biz yine de memnunuz Bu dünyada olmazsa ahrette huzur buluruz Yolsuz yaptı dünya beni Yolları görmez oldum En sonunda anladım Sus oldum sus pus oldum Yolsuz yaptı dünya beni Yolları görmez oldum En sonunda anladım Sus oldum sus pus oldum Ekmeksiz soğansız hayatın tadı yok Ekmeksiz soğansız hayatın tadı yok Benim olmayan güzelin adı yok Benim olmayan güzelin adı yok Olsun varsın biz yine de memnunuz Bu dünyada olmazsa ahrette huzur buluruz Olsun varsın biz yine de memnunuz Bu dünyada olmazsa ahrette huzur buluruz Gaddar dünya arsız mı yaptın bizi Hep beraber bulduk mertebemizi Gaddar dünya arsız mı yaptın bizi Hep beraber bulduk mertebemizi Olsun varsın biz yine de memnunuz Bu dünyada olmazsa ahrette huzur buluruz Olsun varsın biz yine de memnunuz Bu dünyada olmazsa ahrette huzur buluruz Olsun varsın biz yine de memnunuz Bu dünyada olmazsa ahrette huzur buluruz Olsun varsın biz yine de memnunuz Bu dünyada olmazsa ahrette huzur buluruz

Hepsi Bu Ellerimdeki kanı yıkarken Tırnaklarımın arasında sen varsın Saçların dolanmış nefretle kalbime Vücudun lütfen kalsın böyle pembe *** Birazcık aşıktık birazcık da sarhoş Birazcık yalnızdık hepsi bu Birazcık kaybetmiş, birazcık yenilmiş Birazcık hırpalanmış hepsi bu *** Akvaryumdaki hasta balığım ben Ayırmalısın beni diğerlerinden Yalanlarla dolu çürümüş ağzın Kopkoyu bir terk edilmişlik adım *** Birazcık aşıktık birazcık da sarhoş Birazcık yalnızdık hepsi bu Birazcık kaybetmiş, birazcık yenilmiş Birazcık hırpalanmış hepsi bu Birazcık kaybetmiş, birazcık yenilmiş Birazcık hırpalanmış hepsi bu

Neyin Var Bildiğim bütün yüzler Geldiler birer birer Anladım şimdi uyansak Çözülür bütün renkler Ateşine yandığım geceler Sen ömrümü ufalayan dilber Neyin var neden ağlarsın Durmadan kaçarsın *** Görmedim öyle parlak başka bir dünya Anladım yok ki senden daha fazla Kalbi kırılmış ruhu açılmış Yarası saçılmış bu dünyada Dinlediğim bulutsu sesler Fısıldadılar topraktan gelen Taptaze dolgun adını Bir yağmur tanesi düşerken *** Görmedim öyle parlak başka bir dünya Anladım yok ki senden daha fazla Kalbi kırılmış ruhu açılmış Yarası saçılmış bu dünyada Kalbi kırılmış ruhu açılmış Yarası saçılmış bu dünyada

O Seni Sevmese O seni sevmese, beni de duymasa Nerden bulurdu umuda bakan bi' oda Seni giyindim ve seni soyundum Sere serpe cüret ettim yere vuruldum Sen uyurken kutsal derdim ve ben Çizip çizip sildim kendimi derinden *** Açılıp kapandım, sana kapaklandım Ne varsa çıkarttım içimden orada kalmadım Sen uyurken kutsal derdim ve ben Çizip çizip sildim kendimi derinden *** O seni sevmese, beni de duymasa Nerden bulurdu umuda bakan bi' oda Seni giyindim ve seni soyundum Sere serpe cüret ettim yere vuruldum *** Sen uyurken kutsal derdim ve ben Çizip çizip sildim kendimi derinden Sen uyurken her gece yeniden Çizip çizip sildim kendimi derinden

Yarım Yarım aklım bir sana erdi Yarım kaldı sende olsun değerdi Kırmaya yüzsüzleştiğin kalbim Bir tüy kadar hafif şimdi Aklımı senden kaçırınca Gel bana anlatma Zamanım sende dursun Bırak yarım kalsın Ya da al elimde kalan ne varsa Bi düş gördüm ya da o beni gördü Sağır bir gürültü aramızdan süzüldü Kırmaya yüzsüzleştiğin kalbim Bir tüy kadar hafif şimdi Aklımı senden kaçırınca ah Gel bana anlatma Zamanım sende dursun Bırak yarım kalsın Ya da al elimde kalan Sor sana söyler hayat cevabın bende dursun Bırak yarım kalsın Ya da al elimde kalan ne varsa Gel bana anlatma Zamanım sende dursun Bırak yarım kalsın Ya da al elimde kalan Sor sana söyler hayat cevabın bende dursun Bırak yarım kalsın Ya da al elimde kalan ne varsa Yarım aklım bir sana erdi Yarım kaldı sende olsun değerdi

Yokuş Ben bi yokuşum sende inişim Yok ki bir derdin nerden bilesin Ben bi yokuşum sende inişim Yok ki bir derdin nerden bilesin *** Hiç düşmemişsin yere Yok yara izi dizlerinde Hiç sızmamışsın Kendi özünden yeryüzüne *** Benim derdim kendime Benim derdim kendime *** Ben bi nefesim sende sesimsin Belli belirsiz buruk içimsin Ben bi nefesim sende sesimsin Belli belirsiz buruk içimsin *** Hiç düşmemişsin yere Yok yara izi dizlerinde Hiç sızmamışsın Kendi özünden yeryüzüne *** Benim derdim kendime Benim derdim kendime *** Hiç düşmemişsin yere Yok yara izi dizlerinde Hiç sızmamışsın Kendi özünden yeryüzüne *** Benim derdim kendime Benim derdim kendime Benim derdim kendime