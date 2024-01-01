Derbeder Şarkı Sözleri
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Korkma buda geçer
Bırak bizim adımız derbeder olsun
Gün olur devran döner
Şimdilik adımız derbeder olsun
Oh oh ohh...
Gözlerimi unuttum sende
Oh oh ohh...
Çok gittin biraz gelsene
***
Hayat bu işte bazen, çıkar rayından
Makasları ters düşer ve çeviremezsin
Kim demiş ki aklın yolu, bir tanedir
Bence nerden baksan en az, bin tanedir
***
Aynı rüyaya baktığımız
Farklı aynalarda kalbimizi kırdığımız
***
Korkma buda geçer
Bırak bizim adımız derbeder olsun
Gün olur devran döner
Şimdilik adımız derbeder olsun
Oh oh ohh...
Gözlerimi unuttum sende
Oh oh ohh...
Çok gittin biraz gelsene
***
Aynı rüyaya baktığımız
Farklı aynalarda kalbimizi kırdığımız
***
Korkma buda geçer
Bırak bizim adımız derbeder olsun
Gün olur devran döner
Şimdilik adımız derbeder olsun
Oh oh ohh...
Gözlerimi unuttum sende
Oh oh ohh...
Çok gittin biraz gelsene