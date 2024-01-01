Kalbine bir sor Çaresi yok mu, mecbur mu? Yoksa halin benden daha zor mu? Temize çekiyor ayrılık aşkı Yalan mı? Bu kaçak hallerin bana tuzak mı? Gitme n'olur gitme Yoksa sonbahar gelir Gitme n'olur gitme Yağmurlarım delirir İstediğini al, bana aklımı geri getir Gitme n'olur gitme Kalbine bir sor Çaresi yok mu, mecbur mu? Yoksa halin benden daha zor mu? Temize çekiyor ayrılık aşkı Yalan mı? Bu kaçak hallerin bana tuzak mı? Gitme n'olur gitme Yoksa sonbahar gelir Gitme n'olur gitme Yağmurlarım delirir İstediğini al, bana aklımı geri getir Gitme n'olur gitme Gitme n'olur gitme Yoksa sonbahar gelir Gitme n'olur gitme Yağmurlarım delirir İstediğini al, bana kalbimi geri getir Gitme n'olur gitme Gitme n'olur gitme Yoksa sonbahar gelir Gitme n'olur gitme Yağmurlarım delirir İstediğini al, bana aklımı geri getir Gitme n'olur gitme İstediğini al, bana kalbimi geri getir Gitme n'olur gitme Gitme n'olur gitme Gitme n'olur gitme