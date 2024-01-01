Hatıran Yeter Şarkı Sözleri
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Kalbine bir sor
Çaresi yok mu, mecbur mu?
Yoksa halin benden daha zor mu?
Temize çekiyor ayrılık aşkı
Yalan mı?
Bu kaçak hallerin bana tuzak mı?
Gitme n'olur gitme
Yoksa sonbahar gelir
Gitme n'olur gitme
Yağmurlarım delirir
İstediğini al, bana aklımı geri getir
Gitme n'olur gitme
Kalbine bir sor
Çaresi yok mu, mecbur mu?
Yoksa halin benden daha zor mu?
Temize çekiyor ayrılık aşkı
Yalan mı?
Bu kaçak hallerin bana tuzak mı?
Gitme n'olur gitme
Yoksa sonbahar gelir
Gitme n'olur gitme
Yağmurlarım delirir
İstediğini al, bana aklımı geri getir
Gitme n'olur gitme
Gitme n'olur gitme
Yoksa sonbahar gelir
Gitme n'olur gitme
Yağmurlarım delirir
İstediğini al, bana kalbimi geri getir
Gitme n'olur gitme
Gitme n'olur gitme
Yoksa sonbahar gelir
Gitme n'olur gitme
Yağmurlarım delirir
İstediğini al, bana aklımı geri getir
Gitme n'olur gitme
İstediğini al, bana kalbimi geri getir
Gitme n'olur gitme
Gitme n'olur gitme
Gitme n'olur gitme
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Senden bir hatıra bana bu şarkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter
Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bilinmez neleri getirir zaman
Bilinmez neleri götürür zaman
Aşka bir hatıradır maziden kalan
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...
***
Bir yanda yaşanan o güzel günler
Bir yanda anılar bir yanda dünler
Seni yaşatacak neler var neler
Bir gün gitsen bile hatıran yeter...