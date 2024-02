Korkma buda geçer Bırak bizim adımız derbeder olsun Gün olur devran döner Şimdilik adımız derbeder olsun Oh oh ohh... Gözlerimi unuttum sende Oh oh ohh... Çok gittin biraz gelsene *** Hayat bu işte bazen, çıkar rayından Makasları ters düşer ve çeviremezsin Kim demiş ki aklın yolu, bir tanedir Bence nerden baksan en az, bin tanedir *** Aynı rüyaya baktığımız Farklı aynalarda kalbimizi kırdığımız *** Korkma buda geçer Bırak bizim adımız derbeder olsun Gün olur devran döner Şimdilik adımız derbeder olsun Oh oh ohh... Gözlerimi unuttum sende Oh oh ohh... Çok gittin biraz gelsene *** Aynı rüyaya baktığımız Farklı aynalarda kalbimizi kırdığımız *** Korkma buda geçer Bırak bizim adımız derbeder olsun Gün olur devran döner Şimdilik adımız derbeder olsun Oh oh ohh... Gözlerimi unuttum sende Oh oh ohh... Çok gittin biraz gelsene