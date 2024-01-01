Hepsi Bu Ellerimdeki kanı yıkarken Tırnaklarımın arasında sen varsın Saçların dolanmış nefretle kalbime Vücudun lütfen kalsın böyle pembe *** Birazcık aşıktık birazcık da sarhoş Birazcık yalnızdık hepsi bu Birazcık kaybetmiş, birazcık yenilmiş Birazcık hırpalanmış hepsi bu *** Akvaryumdaki hasta balığım ben Ayırmalısın beni diğerlerinden Yalanlarla dolu çürümüş ağzın Kopkoyu bir terk edilmişlik adım *** Birazcık aşıktık birazcık da sarhoş Birazcık yalnızdık hepsi bu Birazcık kaybetmiş, birazcık yenilmiş Birazcık hırpalanmış hepsi bu Birazcık kaybetmiş, birazcık yenilmiş Birazcık hırpalanmış hepsi bu

Dön Çarem Yersizim, yurtsuzum Sensizim şimdi Anladım bir ömür Öksüzüm şimdi *** Bırakıp ardında her şeyi gitmek Bu kadar kolay mıydı böyle Bu ayrılığa, o son bakışa Yürek dayanır mı söyle *** Dön çarem, el gibi uzak durma Dokunur gururuma bu yabancı hallerin Ahh dön çarem el gibi uzak durma Dokunur gururuma, sensiz ben neylerim *** Yersizim, yurtsuzum Sensizim şimdi Anladım bir ömür Öksüzüm şimdi *** Bırakıp ardında her şeyi gitmek Bu kadar kolay mıydı böyle Bu ayrılığa, o son bakışa Yürek dayanır mı söyle *** Dön çarem, el gibi uzak durma Dokunur gururuma bu yabancı hallerin Ahh dön çarem el gibi uzak durma Dokunur gururuma, bu yabancı hallerin *** Dön çarem, el gibi uzak durma (Ahhh) Dokunur gururuma bu yabancı hallerin (Ahhh) Dön çarem el gibi uzak durma (Ahhh) Dokunur gururuma, sensiz ben neylerim

Duman Gözlüm Tek tesellim gözlerindi Bakıp bakıp delirirdim Bana öyle yakındın ki Hep benimsin zannederdim *** Tek tesellim gözlerindi Bakıp bakıp delirirdim Bana öyle yakındın ki Hep benimsin zannederdim *** Bırakıp gittin beni Yanarım için için Yaralı kuşlar gibi Sensiz ben bir hiçim *** Bırakıp gittin beni Yanarım için için Yaralı kuşlar gibi Sensiz ben bir hiçim *** Duman gözlüm yaktın beni Duman ettin acımadın ziyan ettin Duman gözlüm benim için Yaşamaktın yaşamayı haram ettin *** Tek tesellim gözlerindi Bakıp bakıp delirirdim Bana öyle yakındın ki Hep benimsin zannederdim *** Bırakıp gittin beni Yanarım için için Yaralı kuşlar gibi Sensiz ben bir hiçim *** Bırakıp gittin beni Yanarım için için Yaralı kuşlar gibi Sensiz ben bir hiçim *** Duman gözlüm yaktın beni Duman ettin acımadın ziyan ettin Duman gözlüm benim için Yaşamaktın yaşamayı haram ettin *** Gönlümü teslim aldı hüzün İçimde senden kalan cam kırıkları Aynada sensiz yüzüm Sensiz hiç kimse dindiremedi bu hiç kırıkları Bir gece yarısı ansızım pencereden dışarı bak Göreceksin köşe başında Nöbet tutuyordur gözlerim Öyle kolay değildir beni unutmak Hala, hala sokaklarındadır ayak izlerim *** Duman gözlüm yaktın beni Duman ettin acımadın ziyan ettin Duman gözlüm benim için Yaşamaktın yaşamayı haram ettin

Aramazsan Arama Seninle aşk dilinden konuşmayı bilemedik Şu üç günlük dünyada bir gün yüzü göremedik Seninle aşk dilinden konuşmayı bilemedik Şu üç günlük dünyada bir gün yüzü göremedik *** Bu ayrılık sebebini boş ver benden bilsinler Demek çabuk unutursun senin huyunu sevsinler Bu ayrılık sebebini boşver benden bilsinler Demek çabuk unutursun senin huyunu sevsinler *** Aramazsan arama Aramazsan arama *** Aramazsan arama yâr, aramazsan arama Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama Aramazsan arama yâr, aramazsan arama Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama *** Seninle aşk dilinden konuşmayı bilemedik Şu üç günlük dünyada bir gün yüzü göremedik *** Bu ayrılık sebebini boş ver benden bilsinler Demek çabuk unutursun senin huyunu sevsinler Bu ayrılık sebebini boş ver benden bilsinler Demek çabuk unutursun senin huyunu sevsinler *** Aramazsan arama Aramazsan arama *** Aramazsan arama yâr, aramazsan arama Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama Aramazsan arama yâr, aramazsan arama Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama *** Aramazsan arama *** Aramazsan arama yâr, aramazsan arama Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama Aramazsan arama yâr, aramazsan arama Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama