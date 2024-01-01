Duman Gözlüm Şarkı Sözleri
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Ellerimdeki kanı yıkarken
Tırnaklarımın arasında sen varsın
Saçların dolanmış nefretle kalbime
Vücudun lütfen kalsın böyle pembe
***
Birazcık aşıktık birazcık da sarhoş
Birazcık yalnızdık hepsi bu
Birazcık kaybetmiş, birazcık yenilmiş
Birazcık hırpalanmış hepsi bu
***
Akvaryumdaki hasta balığım ben
Ayırmalısın beni diğerlerinden
Yalanlarla dolu çürümüş ağzın
Kopkoyu bir terk edilmişlik adım
***
Birazcık aşıktık birazcık da sarhoş
Birazcık yalnızdık hepsi bu
Birazcık kaybetmiş, birazcık yenilmiş
Birazcık hırpalanmış hepsi bu
Birazcık kaybetmiş, birazcık yenilmiş
Birazcık hırpalanmış hepsi bu
-
Yersizim, yurtsuzum
Sensizim şimdi
Anladım bir ömür
Öksüzüm şimdi
***
Bırakıp ardında her şeyi gitmek
Bu kadar kolay mıydı böyle
Bu ayrılığa, o son bakışa
Yürek dayanır mı söyle
***
Dön çarem, el gibi uzak durma
Dokunur gururuma bu yabancı hallerin
Ahh dön çarem el gibi uzak durma
Dokunur gururuma, sensiz ben neylerim
***
Yersizim, yurtsuzum
Sensizim şimdi
Anladım bir ömür
Öksüzüm şimdi
***
Bırakıp ardında her şeyi gitmek
Bu kadar kolay mıydı böyle
Bu ayrılığa, o son bakışa
Yürek dayanır mı söyle
***
Dön çarem, el gibi uzak durma
Dokunur gururuma bu yabancı hallerin
Ahh dön çarem el gibi uzak durma
Dokunur gururuma, bu yabancı hallerin
***
Dön çarem, el gibi uzak durma
(Ahhh) Dokunur gururuma bu yabancı hallerin
(Ahhh) Dön çarem el gibi uzak durma
(Ahhh) Dokunur gururuma, sensiz ben neylerim
-
Tek tesellim gözlerindi
Bakıp bakıp delirirdim
Bana öyle yakındın ki
Hep benimsin zannederdim
***
Tek tesellim gözlerindi
Bakıp bakıp delirirdim
Bana öyle yakındın ki
Hep benimsin zannederdim
***
Bırakıp gittin beni
Yanarım için için
Yaralı kuşlar gibi
Sensiz ben bir hiçim
***
Bırakıp gittin beni
Yanarım için için
Yaralı kuşlar gibi
Sensiz ben bir hiçim
***
Duman gözlüm yaktın beni
Duman ettin acımadın ziyan ettin
Duman gözlüm benim için
Yaşamaktın yaşamayı haram ettin
***
Tek tesellim gözlerindi
Bakıp bakıp delirirdim
Bana öyle yakındın ki
Hep benimsin zannederdim
***
Bırakıp gittin beni
Yanarım için için
Yaralı kuşlar gibi
Sensiz ben bir hiçim
***
Bırakıp gittin beni
Yanarım için için
Yaralı kuşlar gibi
Sensiz ben bir hiçim
***
Duman gözlüm yaktın beni
Duman ettin acımadın ziyan ettin
Duman gözlüm benim için
Yaşamaktın yaşamayı haram ettin
***
Gönlümü teslim aldı hüzün
İçimde senden kalan cam kırıkları
Aynada sensiz yüzüm
Sensiz hiç kimse dindiremedi bu hiç kırıkları
Bir gece yarısı ansızım pencereden dışarı bak
Göreceksin köşe başında
Nöbet tutuyordur gözlerim
Öyle kolay değildir beni unutmak
Hala, hala sokaklarındadır ayak izlerim
***
Duman gözlüm yaktın beni
Duman ettin acımadın ziyan ettin
Duman gözlüm benim için
Yaşamaktın yaşamayı haram ettin
-
Seninle aşk dilinden konuşmayı bilemedik
Şu üç günlük dünyada bir gün yüzü göremedik
Seninle aşk dilinden konuşmayı bilemedik
Şu üç günlük dünyada bir gün yüzü göremedik
***
Bu ayrılık sebebini boş ver benden bilsinler
Demek çabuk unutursun senin huyunu sevsinler
Bu ayrılık sebebini boşver benden bilsinler
Demek çabuk unutursun senin huyunu sevsinler
***
Aramazsan arama
Aramazsan arama
***
Aramazsan arama yâr, aramazsan arama
Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama
Aramazsan arama yâr, aramazsan arama
Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama
***
Seninle aşk dilinden konuşmayı bilemedik
Şu üç günlük dünyada bir gün yüzü göremedik
***
Bu ayrılık sebebini boş ver benden bilsinler
Demek çabuk unutursun senin huyunu sevsinler
Bu ayrılık sebebini boş ver benden bilsinler
Demek çabuk unutursun senin huyunu sevsinler
***
Aramazsan arama
Aramazsan arama
***
Aramazsan arama yâr, aramazsan arama
Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama
Aramazsan arama yâr, aramazsan arama
Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama
***
Aramazsan arama
***
Aramazsan arama yâr, aramazsan arama
Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama
Aramazsan arama yâr, aramazsan arama
Zaten merhem olmazsın sen benim gönül yarama
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Sildim attım
Alın yazımdan
Senden başka ne varsa
Sarıldım senizliğe
Can yoldaşı olur diye
Sensiz sokaklarımda
Sensiz sokaklarımda
Yine yâr, yâr, yâr
Yine seni bana yaz
Bu sene de uğramadı buralara yaz
E hadi yâr, yâr, yâr
Yine seni bana yaz
Duramam hiç artık buralar ayaz
***
Sildim attım
Alın yazımdan
Senden başka ne varsa
Sarıldım senizliğe
Can yoldaşı olur diye
Sensiz sokaklarımda
Sensiz sokaklarımda
Yine yâr, yâr, yâr
Yine seni bana yaz
Bu sene de uğramadı buralara yaz
E hadi yâr, yâr, yâr
Yine seni bana yaz
Duramam hiç artık buralar ayaz
***
Yâr, yâr, yâr
Yine seni bana yaz
Bu sene de uğramadı buralara yaz
E hadi yâr, yâr, yâr
Yine seni bana yaz
Duramam hiç artık buralar ayaz
-