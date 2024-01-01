İçinde Saklı Seni affedebilirim ama intikam almam gerek Bütün bu olanları unutabilirim fakat Hatanı görmen gerek *** Anlatmam olmasa yaram Herkese inat Dönmem bu yoldan Susmaz Kendine bi bak Sonra nasihat Ver bana ruhundan Yalnızlığımın peşindeysen Zalim günün adaletiysen Dille değil de kalpteysen O zaman ben *** Yok bu derdin ne sonu ne başı Yalnız içinde saklı ilacı Farketmez seçtiğin hayat Yok ki bi cevap Kimsenin aklında Uymaz Kime göre çok Neye göre az Dar gelir boşluğuna Yalnızlığımın peşindeysen Zalim günün adaletiysen Dille değil de kalpteysen O zaman ben *** Yok bu derdin ne sonu ne başı Yalnız içinde saklı ilacı Yok bu derdin ne sonu ne başı Yalnız içinde saklı ilacı Yok bu derdin ne sonu ne başı Yalnız içinde saklı ilacı Yok bu derdin ne sonu ne başı Yalnız içinde saklı ilacı Seni affedebilirim ama intikam almam gerek Bütün bu olanları unutabilirim Hatanı görmen gerek

Aşık Mıyız? Aşk her şeyi bıraktığın yerde başlar, kaçamazsın Sözün bittiği yerdesindir, bu yüzden konuşamazsın Dua kadar dürüsttür onunla asla oynayamazsın Şimdi söyle, sence biz aşık mıyız ? *** Bak senin de gözlerinde huzursuzluk ve şüphe var Belli ki yaşadığın daha bitmemiş birşeyler var Gel sen de yüzleş içindeki gerçek senle Şimdi söyle, sence biz aşık mıyız?

Hoşuna mı Gitti Üstündeki giysi mi? Yaptığı espri mi? Bir saniyelik bakışı beni sildi mi? Gösterdiğimde içimdeki yaramı *** Tuz basmak için mi akıttın gözyaşını? *** Hoşuna mı gitti hoşuna mı gitti hoşuna mı gitti? eğlendin mi? *** Dans etmekten dünmüş başı yok ki şansım düşmüş aklı

Öldür İstersen Yanıma gelme istemem günah ikimize Kokunu duymak istemem haram ikimize Adımı anma istemem hayat vermez ikimize Kanıma girme istemem kaynamaz ateşinle *** Belki bir nefes daha var ya da öldür istersen Biz böyle kirliyken İçime doğma istemem değmez ikimize Sonunu görmek istemem ölüm ikimize *** Belki bir nefes daha var ya da öldür istersen Biz böyle kirliyken İçimizi kavuran zevkler depremler yitk bedenler Hepsi bu son nefesteler *** Belki bir nefes daha var ya da öldür istersen Biz böyle kirliyken Belki bir nefes daha var ya da öldür istersen Biz böyle kirliyken *** İçimizi kavuran zevkler depremler yitk bedenler Hepsi bu son nefesteler *** Belki bir nefes daha var ya da öldür istersen Biz böyle kirliyken

Başak Bıraktığın yerdeyim inan hiç değişmedim Hala tipik sıkıcı başak burcu erkeğiyim Duymaktan sıkıldığım tüm garip hikayeler *** Hala benimleler Kimse duymaz Kimse görmez Kimse beni böyle sevmez Ah sen gibi *** Öyle güzel ölürüm ki sen bile kıskanırsın Sakin olmaya çalışan delirmiş yalnızlığım Kader bu pişkin utanmaz ki zaman bu Geçince geriye dönmez ki *** Kimse duymaz Kimse görmez Kimse beni böyle sevmez *** Kimse duymaz Kimse görmez Kimse beni böyle sevmez *** Kimse duymaz Kimse görmez Kimse beni böyle sevmez *** Kimse duymaz Kimse görmez Kimse beni böyle sevmez

Kırmızı (Düet Koray Candemir) Saygıda kusur etme Üstteki kırmızı Bazen de yeşil Onun tam karşısı *** Saygıda kusur etme Üstteki yabancı Bazen de bir dost Onun tam karşısı *** Düşünmeden bas Onun tam karşısı Düşünmeden bas Onun tam karşısı *** Onun tam karşısı *** Geçmiyor modası Doğal bi' saplantı Bazen de yapay Onun tam karşısı *** Tanrı ekrandan Benimle konuştu Dedi, "Kardeşidir Ölümün uyku" *** Düşünmeden bak Onun tam karşısı Düşünmeden bak Onun tam karşısı (onun tam karşısı) *** Onun tam karşısı (karşısı) Onun tam karşısı (karşısı) Onun tam karşısı *** Onun tam karşısı Onun tam karşısı

Bar Barın en güzel kokan yerinde duruyorsun Elinde şekerli içkinle yavaş yavaş Geçiyorsun insanların arasından bana Doğru geliyorsun geliyorsun *** Birkez daha görürsem eğer kalbim Sanki duracak gibi sesini Birkez duysam yeter Dünyalar benim olur gibi *** Seni almadan burdan çıksam nasıl uyurum Gece tenine dokunmadan Simsiyah saçların bembeyaz omuzuna dökülürken Ben ölüyorum ölüyorum

Gel Beni Kurtar Hadi gel beni kurtar Yoksa durduramam *** Hadi gel beni kurtar Yoksa durduramam Ellerimden tut Götür beni buradan *** Hadi gel artık kurtar Yalnızlığımdan Düşlerimden tut Götür bizi buradan *** Sen benim çocukluğum Son umudumsun Sen benim temiz kalan yarım *** Bir kere vazgeçersen kendinden eğer Asla yaşatamazsın o çocuğu *** Sen benim çocukluğum Son umudumsun Sen benim temiz kalan yarım *** Bir kere vazgeçersen kendinden eğer Asla yaşatamazsın o çocuğu *** Bir kere vazgeçersen sevmekten eğer Asla yaşatamazsın o çocuğu *** Hadi gel beni kurtar Gel beni kurtar Gel beni kurtar Yoksa durduramam *** Gel beni kurtar Hadi gel beni kurtar Gel beni kurtar Yoksa durduramam

Kız Sesi kız gibi değil ve neden bilmiyorum… Bu çok tırtıklı zevkli uyuyamam, sanmıyorum! *** Oynamayı bilmeyen kız “yerim dar” dedi. Yerini genişlettim “yenim dar” dedi! *** Otu çek köküne bak! | Öl dediğim yerde öl, | nakarat Kal dediğim yerde kal! | *** Çocuk gibi bir şey zamanı olmayan İçi boş odalarda özünü bulmaya çalışan *** Otu çek köküne bak! Öl dediğim yerde… öl dediğim yerde… kal! *** Otu çek köküne bak! Öl dediğim yerde öl hep içimde kal!