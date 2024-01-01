Kırmızı (Düet Koray Candemir) Şarkı Sözleri
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Gece
Kırmızı (Düet Koray Candemir)
Tüm Şarkıları
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Saygıda kusur etme
Üstteki kırmızı
Bazen de yeşil
Onun tam karşısı
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Saygıda kusur etme
Üstteki yabancı
Bazen de bir dost
Onun tam karşısı
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Düşünmeden bas
Onun tam karşısı
Düşünmeden bas
Onun tam karşısı
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Onun tam karşısı
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Geçmiyor modası
Doğal bi' saplantı
Bazen de yapay
Onun tam karşısı
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Tanrı ekrandan
Benimle konuştu
Dedi, "Kardeşidir
Ölümün uyku"
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Düşünmeden bak
Onun tam karşısı
Düşünmeden bak
Onun tam karşısı (onun tam karşısı)
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Onun tam karşısı (karşısı)
Onun tam karşısı (karşısı)
Onun tam karşısı
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Onun tam karşısı
Onun tam karşısı