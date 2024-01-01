Saygıda kusur etme Üstteki kırmızı Bazen de yeşil Onun tam karşısı *** Saygıda kusur etme Üstteki yabancı Bazen de bir dost Onun tam karşısı *** Düşünmeden bas Onun tam karşısı Düşünmeden bas Onun tam karşısı *** Onun tam karşısı *** Geçmiyor modası Doğal bi' saplantı Bazen de yapay Onun tam karşısı *** Tanrı ekrandan Benimle konuştu Dedi, "Kardeşidir Ölümün uyku" *** Düşünmeden bak Onun tam karşısı Düşünmeden bak Onun tam karşısı (onun tam karşısı) *** Onun tam karşısı (karşısı) Onun tam karşısı (karşısı) Onun tam karşısı *** Onun tam karşısı Onun tam karşısı