Bu ayrılık çok soğuk; Ama dibine dalınca alışıyor insan İnsan her şeye alışır mı ? Alışılır mı her şeye? *** Ben böyle değildim, Dağ bayır koştum da terledim Bak en sonunda ne güzel delirdim Ne güzel delirdim *** Bu ayrılık çok zor; Ama başa da gelince katlanıyor insan İnsan her şeye alışır mı? Alışılır mı her şeye? Ben böyle değildim, Dağ bayır koştum da terledim Bak en sonunda ne güzel delirdim Ne güzel delirdim

En güzel hikayemin içinde çırpınırken Merhamet çiçekleri ellerimde yanarken Paylaştık sessizliği, hasreti, ihaneti Şimdi sana ne söylesem bildiğini okur gibi *** Senin içini, dışını, her halini gördüm Düşündüm yok ki senden başka şu dünyada Kalbe kördüğüm *** Baharı gördüm gözlerinde Kış ortasında İstiklal'de Senin haberin bile yoktu Ben seni her şeyden çok *** Baharı gördüm gözlerinde Kış ortasında İstiklal'de Senin haberin bile yoktu Ben seni her şeyden çok *** Senin içini, dışını, her halini gördüm Düşündüm yok ki senden başka şu dünyada Kalbe kördüğüm *** Baharı gördüm gözlerinde Kış ortasında İstiklal'de Senin haberin bile yoktu Ben seni her şeyden çok *** Baharı gördüm gözlerinde Kış ortasında İstiklal'de Senin haberin bile yoktu Ben seni her şeyden çok