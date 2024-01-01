Ben oraya koymuştum, almışlar Arasına sıkışık saatlerin Çıkarır bakardım kimseler yokken Beni bana gösterecek aynamdı, almışlar Kışken ilkyaz, sularımda açardı Buzlu dağlar gerisine kaçıracak ne vardı? Eski defterlerde sararırmış yaprak Beni bana gösterecek anlamdı, almışlar *** Bir ışıktı yanardı yalnız gecelerde Akşam, çiçekler uykuya yattı Sardı karşı kıyıları karanlık Beni bana gösterecek lambamdı, almışlar

Senden bir hatıra bana bu şarkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı Bir gün gitsen bile hatıran yeter... Bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda anılar bir yanda dünler Seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter... *** Bilinmez neleri getirir zaman Bilinmez neleri götürür zaman Aşka bir hatıradır maziden kalan Bir gün gitsen bile hatıran yeter... *** Bir yanda yaşanan o güzel günler Bir yanda anılar bir yanda dünler Seni yaşatacak neler var neler Bir gün gitsen bile hatıran yeter...