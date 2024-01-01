-
Biz bir varmışız
Sonra hiç
Yokmuşuz
Yok olmuşuz
Sen güzel çoçuk
Bize şarkı söyle
İnandır yaşama, yarına
Ah sebebim yok, ne de bahanem
Nasıl özledim seni bir bilsen
Haddimi bana bildirdin
Halim nedir? bilmeden
***
Biz bir çokmuşuz
Sonra hep
Azmışız, azalmışız
Sen güzel çoçuk
Bize şarkı söyle
İnandır yaşama, yarına
Ah sebebim yok, ne de bahanem
Nasıl özledim seni bir bilsen
Haddimi bana bildirdin
Halim nedir? bilmeden
***
Döndü kapanır mucizem susar
Kaya bile sırrımı yutar
Haddimi bana bildirdir
Halim nedir? sormadan
Biz bir varmışız
Sonra…
-
Yanımda kal, tam şuramda
Mühürlenmiş korkular, yaram fena
***
Yanımda kal, tam şuramda
Ağlaşıyor hatıralar koynumda
***
Yalnızlık simsiyah bi' yangın
Buymuş yasası insanın
Kalbimin içinde senden önce ne vardı?
***
Kar kapatmış yine yolları
Mutluluğun tek kanıtı aşk mı?
***
Yanımda kal, tam şuramda
Bir dua saklı imkansız ufkumda
***
Yalnızlık simsiyah bi' yangın
Buymuş yasası insanın
Kalbimin içinde senden önce ne vardı?
***
Yalnızlık simsiyah bi' yangın
Buymuş kaderi insanın
Kalbimin içinde senden önce ne vardı?
***
Kar kapatmış yine yolları
Mutluluğun tek kanıtı
Ruhumun anladığı bi' tek aşk mı?
-
Korkma buda geçer
Bırak bizim adımız derbeder olsun
Gün olur devran döner
Şimdilik adımız derbeder olsun
Oh oh ohh...
Gözlerimi unuttum sende
Oh oh ohh...
Çok gittin biraz gelsene
***
Hayat bu işte bazen, çıkar rayından
Makasları ters düşer ve çeviremezsin
Kim demiş ki aklın yolu, bir tanedir
Bence nerden baksan en az, bin tanedir
***
Aynı rüyaya baktığımız
Farklı aynalarda kalbimizi kırdığımız
***
Korkma buda geçer
Bırak bizim adımız derbeder olsun
Gün olur devran döner
Şimdilik adımız derbeder olsun
Oh oh ohh...
Gözlerimi unuttum sende
Oh oh ohh...
Çok gittin biraz gelsene
***
Aynı rüyaya baktığımız
Farklı aynalarda kalbimizi kırdığımız
***
Korkma buda geçer
Bırak bizim adımız derbeder olsun
Gün olur devran döner
Şimdilik adımız derbeder olsun
Oh oh ohh...
Gözlerimi unuttum sende
Oh oh ohh...
Çok gittin biraz gelsene
-
Tuttu elimden, ateşlere yürüttü
O hep yalın ayak, gönlümde yürürdü
Takılıp kalmış kirpiklerime
Gönül okyanus, gözyaşı sade
***
Vazgeçtim sokaklarından
Toz duman sancılarından
Ay bile bize küs, haberin var mı
***
Ay ay ay
***
Ay ay ay
***
En güvenli liman açık deniz olur ya
Köşebucak kaçtığın kendin olduğunda
Saatler uzun, günler kısa.
Hayat ne geldiyse sözledi ağzına
***
Vazgeçtim sokaklarından
Toz duman sancılarından
Ay bile bize küs, haberin var mı
***
Kimsesiz uykularımdan
Ustura gibi karanlığımdan
Ay bile bize küs, haberin var mı
***
Vazgeçtim sokaklarından
Toz duman sancılarından
Ay bile bize küs, haberin var mı
***
Affettim, öldürdüm içimi
İnsanlığına verdim tamam
Ama
Ay bile bize küs, haberin var mı
***
Ay ay ay
***
Ay ay ay
Ay bile bize küs, haberin var mı
Ay ay ay
Ay bile bize küs, haberin var mı
***
Ay bile bize küs
-
Biri var beni ağlatan
Güldürenlerden çok sevdiğim
Biri var uzakta duran
En yakınımdan yakın bildiğim
***
Aldı kafamı da o
Yine vurdu duvarlarına
Hapsetti şarkılarımı
Kalpsiz içimde ki karanlığa
Ne kadar unutsam onu hatırlarım
Yine unuttuğumu
Ahh Biri var!
Biri var!
***
Biri var beni ağlatan
Güldürenlerden çok sevdiğim
Biri var unuttum sözlerini
Melodisi gitmiyor aklımdan
***
Aldı kafamı da o
Yine vurdu duvarlarına
Hapsetti şarkılarımı
Kalpsiz içimde ki karanlığa
Ne kadar unutsam onu hatırlarım
Yine unuttuğumu
Ahh Biri var!
Biri var!
-
Hiç olur mu vazgeçmek?
Yarı yoldan geri dönmek
Yakışmaz bize
Yürekten sevince
Bomonti Sokakların da
Şerefine güzel dünya dönerken tersine
Hatırlatırsın beni bana
Aynalarla yüzleştim
Derin bir oh çektim
Ters yüz ettim hayatı
Yaşamayı öğrendik
Hiç olur mu vazgeçmek?
Yarı yoldan geri dönmek
Yakışmaz bize
Yürekten sevince
Hiç olur mu vazgeçmek?
Yarı yoldan geri dönmek
Yakışmaz bize
Yürekten sevince
Beni ben yapan hikayem
Dostlarım tek şahidim
Paylaşınca tam ortadan
Gerçek keyfi öğrendim
Bomonti Sokakların da
Şerefine güzel dünya dönerken tersine
Hatırlatırsın beni bana
Hiç olur mu vazgeçmek?
Yarı yoldan geri dönmek
Yakışmaz bize
Yürekten sevince
Hiç olur mu vazgeçmek?
Yarı yoldan geri dönmek
Yakışmaz bize
Yürekten sevince
Hiç olur mu vazgeçmek?
Yarı yoldan geri dönmek
Yakışmaz bize
Yürekten sevince
-
-
Yazın tam ortası
Yağmur bir türlü yağmadı
İçimde bir sıkıntı
Sen de bana yağmadın
Kalbimi yağmaladın
***
Aklımı taktığım teyyare
Uçurdu beni sonun da işte
Hadi ben maymunum
Sen beni hiç mi tanıyamadın?
Azımı kapatır mısın?
Ay ay ay
İstemem Güller kanasın dursun
Herşeyimi al zaman bizi
Unutsun
***
İstemem Bülbül ağlasın dursun
Herşeyimi al zaman bizi
Unutsun
Yaptığın şu gençlik aşısı
Yaşlı kalbime bir türlü tutmadı
Hadi ben maymunum
Çok düşündüm ve taşındım
Senden kendimi en sonun da taşındım
Ay ay ay
İstemem Güller kanasın dursun
Herşeyimi al zaman bizi
Unutsun
***
İstemem Bülbül ağlasın dursun
Herşeyimi al zaman bizi
Unutsun
***
Yok istemem
-
Ben oraya koymuştum, almışlar
Arasına sıkışık saatlerin
Çıkarır bakardım kimseler yokken
Beni bana gösterecek aynamdı, almışlar
Kışken ilkyaz, sularımda açardı
Buzlu dağlar gerisine kaçıracak ne vardı?
Eski defterlerde sararırmış yaprak
Beni bana gösterecek anlamdı, almışlar
***
Bir ışıktı yanardı yalnız gecelerde
Akşam, çiçekler uykuya yattı
Sardı karşı kıyıları karanlık
Beni bana gösterecek lambamdı, almışlar
-
Neşeli ateşlerim üzerimden atlamadan
Susturuyor vicdanını hiç utanmadan
Zalim ve karakterli ah kıyamam
Ruhunu unutmuş ama olsun öfkesi tastamam
***
Uyandım, geziyorum üstünde
Özgürlüğümü içime atmadan
Bu sabah ne güzel uyandım
Kusursuz karanlığa boğulmadan
***
Yaralı yağmurların altında ağlamadan
Nefreti bir bumerang hedefi hiç şaşmayan
Zalim ve karakterli ah kıyamam
Ruhunu unutmuş ama olsun herşeyi tastamam
***
Uyandım, geziyorum üstünde
Özgürlüğümü içime atmadan
Bu sabah ne güzel uyandım
Kusursuz karanlığa boğulmadan
***
Uyandım, geziyorum üstünde
Özgürlüğümü içime atmadan
Bu sabah ne güzel uyandım
Kusursuz karanlığa boğulmadan
***
Uyandım, geziyorum üstünde
Özgürlüğümü içime atmadan
Bu sabah ne güzel uyandım
Kusursuz karanlığa boğulmadan
***
Bak, ne güzel uyandım
Bak, ne güzel uyandım
Uyandım, uyandım, uyandım
Uyandım, uyandım, uyandım
-
Ölümsüz bir sevgi
Parlıyor gözlerimde
Çok şey görmüşüm gibi
Artık korku beni bulamaz
***
Kendime iyice baktım
Aynalı bir de aynasız
Peşime düştü üstelik
Şafak usulca sökerken
***
Gözlerim bak sana ne diyor
Zamanın ruhu direniyor
Gördüm
Kanımda yok ayrılık
***
Aşk mı bu kalbimde çözülen?
Geçmişin sayfalarını silen
Gördüm
Kanımda yok ayrılık
***
Döküldü
Sessiz harfler
Yasaklı sözcüklerden
Şimdi ne oldu adım?
Meydanlara sığar mıyım?
***
Kendime iyice baktım
Aynalı bir de aynasız
Peşime düştü üstelik
Şafak usulca sökerken
***
Gözlerim bak sana ne diyor
Zamanın ruhu direniyor
Gördüm
Kanımda yok ayrılık
***
Aşk mı bu kalbimde çözülen?
Geçmişin sayfalarını silen
Gördüm
Kanımda yok ayrılık
***
Gözlerim bak sana ne diyor
Zamanın ruhu direniyor
Gördüm
Kanımda yok ayrılık
***
Aşk mı bu kalbimde çözülen?
Geçmişin sayfalarını silen
Gördüm
Kanımda yok ayrılık
-
Gölgen düştü üstüme
Kime saklansam, hep yağmurların
Buldu beni ıslandım elbet
Ne kadar çok istedim
Yürüyüp gitmek
İyi niyetli bir güne
Dünü mü, yarını mı, emanet etmek
***
Çık karşıma düşman gibi
Aç kalbimi bak ruhuma
İyileşmiyor, iyileşmiyor
Hep yara bere senden sonra
***
Son defa kardeş gibi
Yum gözümü bak ruhuma
İyileşmiyor, iyileşmiyor
Hep yara bere senden sonra
***
Bir bulmaca çözümünden
Bulamadığım, iki sözcük olmuşuz
Sen ve ben eş anlamlı
Ne kaldı bir önceden
Ya da bir sonradan
Seni bana sayıklayıp duran
Çocukluğumdan
***
Çık karşıma düşman gibi
Aç kalbimi bak ruhuma
İyileşmiyor, iyileşmiyor
Hep yara bere senden sonra
***
Son defa kardeş gibi
Yum gözümü bak ruhuma
İyileşmiyor, iyileşmiyor
Hep yara bere senden sonra
***
Çık karşıma düşman gibi
Aç kalbimi bak ruhuma
İyileşmiyor, iyileşmiyor
Hep yara bere senden sonra