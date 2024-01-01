Sen De Aynıydın Gözlerin ilkokul bahçesi gibi cıvıl cıvıl akınca Kaptırdım kafamı düşüncelerin en cevapsız tuhaflığına *** İstanbul sarhoş yok yere kandın İçim yenilmiş derde boyandım İstanbul sarhoş yok yere kandın İnan sen de aynıydın *** Seni bilmek için kendimi delik deşik ettiğim şu hayat Şimdi bana söylüyor ki yokmuş vaktim istediğim kadar *** Yerim dar gözlerim sımsıcak Zamanın içinde yara *** İstanbul sarhoş yok yere kandın İçim yenilmiş derde boyandım İstanbul sarhoş yok yere kandın İçim yenilmiş derde boyandım İnan sen de aynıydın

Aşkın Son Demi Yoktur kurtulası kendinden vazgeçenin Düşününce uzak bi' nefes çekenin Gün devrilmekte, mevsim ayrılık makamı Hani nerde şimdi seçilmiyor şehir? *** Yükü aldım batarım derin Kapat perdeleri o kadar yorgunum ki Bu bir matem, karanlığın kalbi Yıldızlar basıyor içimi *** Yok dokunma hiçbi'şey yapamazsın Son demidir bu aşkın, nefes bile alamazsın Yok dokunma hiçbi'şey yapamazsın Son demidir bu aşkın, nefes bile alamazsın *** Gözyaşlarımızın izi duruyor caddelerde Kaybolursak evin yolunu bulalım diye Yıldızlar basıyor içimi *** Yok dokunma hiçbi'şey yapamazsın Son demidir bu aşkın, nefes bile alamazsın Yok dokunma hiçbi'şey yapamazsın Son demidir bu aşkın, nefes bile alamazsın

Belki Affedebilirim Istanbul'u Vazgeçtim artık susmaktan Beni öldüren akrep gururdan Anlattım sana derdimi Ağladım sanki başım dizlerindeymiş gibi Affettim paramparça kimsesiz ruhumu Belki de bir gün gelir affederim İstanbul'u Belki affedebilirim İstanbul'u Susturdum bu gece her şeyi Bir seni duyan sağır oldum Anlattın bana derdini Ağladın sanki başın omuzumdaymış gibi Affettim paramparça kimsesiz ruhumu Belki de bir gün gelir affederim İstanbul'u Affettim paramparça kimsesiz ruhumu Belki de bir gün gelir affederim İstanbul'u Belki affedebilirim İstanbul'u Affettim paramparça kimsesiz ruhumu Belki de bir gün gelir affederim İstanbul'u Belki affedebilirim İstanbul'u Belki affedebilirim İstanbul'u

Gargamel Gargamel yine kötülük mü yapacak? Yoksa bize kara büyü mü yapacak? En ballısını, beş parasızını Aynı kazanda kaynatacak Gargamel Kırmızı kertenkelenin gözü Kör kurbağanın bacağı Islak sıçan kuyruğu Hepsi de tamam olacak Gargamel yine kötülük mü yapacak? Yoksa bize kara büyü mü yapacak? En ballısını, beş parasızını Aynı kazanda kaynatacak Gargamel yine kötülük mü yapacak? Yoksa bize kara büyü mü yapacak? En ballısını, beş parasızını Aynı kazanda kaynatacak Gargamel (Seni yer seni yer seni yer) Gargamel (seni yer seni yer seni yer) Ormanın içinde şatosu Öfkesi meşhur, Azman tek dostu Dipsiz karanlık kuyu Belli ki sonu olacak Gargamel yine kötülük mü yapacak? Yoksa bize kara büyü mü yapacak? En ballısını, beş parasızını Aynı kazanda kaynatacak Gargamel yine kötülük mü yapacak? Yoksa bize kara büyü mü yapacak? En ballısını, beş parasızını Aynı kazanda kaynatacak Gargamel (Seni yer seni yer seni yer) Gargamel (seni yer seni yer seni yer) Gargamel (Seni yer)

Gitme N'olur Kalbine bir sor Çaresi yok mu, mecbur mu? Yoksa halin benden daha zor mu? Temize çekiyor ayrılık aşkı Yalan mı? Bu kaçak hallerin bana tuzak mı? Gitme n'olur gitme Yoksa sonbahar gelir Gitme n'olur gitme Yağmurlarım delirir İstediğini al, bana aklımı geri getir Gitme n'olur gitme Kalbine bir sor Çaresi yok mu, mecbur mu? Yoksa halin benden daha zor mu? Temize çekiyor ayrılık aşkı Yalan mı? Bu kaçak hallerin bana tuzak mı? Gitme n'olur gitme Yoksa sonbahar gelir Gitme n'olur gitme Yağmurlarım delirir İstediğini al, bana aklımı geri getir Gitme n'olur gitme Gitme n'olur gitme Yoksa sonbahar gelir Gitme n'olur gitme Yağmurlarım delirir İstediğini al, bana kalbimi geri getir Gitme n'olur gitme Gitme n'olur gitme Yoksa sonbahar gelir Gitme n'olur gitme Yağmurlarım delirir İstediğini al, bana aklımı geri getir Gitme n'olur gitme İstediğini al, bana kalbimi geri getir Gitme n'olur gitme Gitme n'olur gitme Gitme n'olur gitme

Gönder Gelsin Bu kafalardan çıksak diyorum Çıksak ya bu şehirden Hayattan azcık çalıp zamana çelme takıp Kurtulalım bu dertten *** Gel hadi sen söyle hadi sen söyle yüzüme yüzüme Hayat sence bize artık biraz ayıp olmuyor mu *** Bu kafalardan çıksak diyorum Çıksak ya bu şehirden Hayattan azcık çalıp zamana çelme takıp Kurtulalım bu dertten *** Gel hadi sen söyle hadi sen söyle yüzüme yüzüme Hayat sence bize artık biraz ayıp olmuyor mu *** Vur vur kafama gözüme hadi vur vur derdin dibine En sıkı belayı gönder gelsin Vur vur kafama gözüme hadi vur vur derdin dibine En son numaranı gönder gеlsin *** Gel hadi sen söyle hadi sеn söyle yüzüme yüzüme Hayat sence bize artık biraz ayıp olmuyor mu *** Vur vur kafama gözüme hadi vur vur derdin dibine En sıkı belayı gönder gelsin Vur vur kafama gözüme hadi vur vur derdin dibine En son numaranı gönder gelsin *** Vur vur kafama gözüme hadi vur vur derdin dibine En sıkı belayı gönder gelsin Vur vur kafama gözüme hadi vur vur derdin dibine En son numaranı gönder gelsin En son numaranı gönder gelsin

Kalbe Kördüğüm En güzel hikayemin içinde çırpınırken Merhamet çiçekleri ellerimde yanarken Paylaştık sessizliği, hasreti, ihaneti Şimdi sana ne söylesem bildiğini okur gibi *** Senin içini, dışını, her halini gördüm Düşündüm yok ki senden başka şu dünyada Kalbe kördüğüm *** Baharı gördüm gözlerinde Kış ortasında İstiklal'de Senin haberin bile yoktu Ben seni her şeyden çok *** Baharı gördüm gözlerinde Kış ortasında İstiklal'de Senin haberin bile yoktu Ben seni her şeyden çok *** Senin içini, dışını, her halini gördüm Düşündüm yok ki senden başka şu dünyada Kalbe kördüğüm *** Baharı gördüm gözlerinde Kış ortasında İstiklal'de Senin haberin bile yoktu Ben seni her şeyden çok *** Baharı gördüm gözlerinde Kış ortasında İstiklal'de Senin haberin bile yoktu Ben seni her şeyden çok

Ne Güzel Delirdim Bu ayrılık çok soğuk; Ama dibine dalınca alışıyor insan İnsan her şeye alışır mı ? Alışılır mı her şeye? *** Ben böyle değildim, Dağ bayır koştum da terledim Bak en sonunda ne güzel delirdim Ne güzel delirdim *** Bu ayrılık çok zor; Ama başa da gelince katlanıyor insan İnsan her şeye alışır mı? Alışılır mı her şeye? Ben böyle değildim, Dağ bayır koştum da terledim Bak en sonunda ne güzel delirdim Ne güzel delirdim