En güzel hikayemin içinde çırpınırken Merhamet çiçekleri ellerimde yanarken Paylaştık sessizliği, hasreti, ihaneti Şimdi sana ne söylesem bildiğini okur gibi *** Senin içini, dışını, her halini gördüm Düşündüm yok ki senden başka şu dünyada Kalbe kördüğüm *** Baharı gördüm gözlerinde Kış ortasında İstiklal'de Senin haberin bile yoktu Ben seni her şeyden çok *** Baharı gördüm gözlerinde Kış ortasında İstiklal'de Senin haberin bile yoktu Ben seni her şeyden çok *** Senin içini, dışını, her halini gördüm Düşündüm yok ki senden başka şu dünyada Kalbe kördüğüm *** Baharı gördüm gözlerinde Kış ortasında İstiklal'de Senin haberin bile yoktu Ben seni her şeyden çok *** Baharı gördüm gözlerinde Kış ortasında İstiklal'de Senin haberin bile yoktu Ben seni her şeyden çok