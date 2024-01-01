Kalbe Kördüğüm Şarkı Sözleri
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Gözlerin ilkokul bahçesi gibi cıvıl cıvıl akınca
Kaptırdım kafamı düşüncelerin en cevapsız tuhaflığına
***
İstanbul sarhoş yok yere kandın
İçim yenilmiş derde boyandım
İstanbul sarhoş yok yere kandın
İnan sen de aynıydın
***
Seni bilmek için kendimi delik deşik ettiğim şu hayat
Şimdi bana söylüyor ki yokmuş vaktim istediğim kadar
***
Yerim dar gözlerim sımsıcak
Zamanın içinde yara
***
İstanbul sarhoş yok yere kandın
İçim yenilmiş derde boyandım
İstanbul sarhoş yok yere kandın
İçim yenilmiş derde boyandım
İnan sen de aynıydın
-
Yoktur kurtulası kendinden vazgeçenin
Düşününce uzak bi' nefes çekenin
Gün devrilmekte, mevsim ayrılık makamı
Hani nerde şimdi seçilmiyor şehir?
***
Yükü aldım batarım derin
Kapat perdeleri o kadar yorgunum ki
Bu bir matem, karanlığın kalbi
Yıldızlar basıyor içimi
***
Yok dokunma hiçbi'şey yapamazsın
Son demidir bu aşkın, nefes bile alamazsın
Yok dokunma hiçbi'şey yapamazsın
Son demidir bu aşkın, nefes bile alamazsın
***
Gözyaşlarımızın izi duruyor caddelerde
Kaybolursak evin yolunu bulalım diye
Yıldızlar basıyor içimi
***
Yok dokunma hiçbi'şey yapamazsın
Son demidir bu aşkın, nefes bile alamazsın
Yok dokunma hiçbi'şey yapamazsın
Son demidir bu aşkın, nefes bile alamazsın
-
Vazgeçtim artık susmaktan
Beni öldüren akrep gururdan
Anlattım sana derdimi
Ağladım sanki başım dizlerindeymiş gibi
Affettim paramparça kimsesiz ruhumu
Belki de bir gün gelir affederim İstanbul'u
Belki affedebilirim İstanbul'u
Susturdum bu gece her şeyi
Bir seni duyan sağır oldum
Anlattın bana derdini
Ağladın sanki başın omuzumdaymış gibi
Affettim paramparça kimsesiz ruhumu
Belki de bir gün gelir affederim İstanbul'u
Affettim paramparça kimsesiz ruhumu
Belki de bir gün gelir affederim İstanbul'u
Belki affedebilirim İstanbul'u
Affettim paramparça kimsesiz ruhumu
Belki de bir gün gelir affederim İstanbul'u
Belki affedebilirim İstanbul'u
Belki affedebilirim İstanbul'u
-
Gargamel yine kötülük mü yapacak?
Yoksa bize kara büyü mü yapacak?
En ballısını, beş parasızını
Aynı kazanda kaynatacak Gargamel
Kırmızı kertenkelenin gözü
Kör kurbağanın bacağı
Islak sıçan kuyruğu
Hepsi de tamam olacak
Gargamel yine kötülük mü yapacak?
Yoksa bize kara büyü mü yapacak?
En ballısını, beş parasızını
Aynı kazanda kaynatacak
Gargamel yine kötülük mü yapacak?
Yoksa bize kara büyü mü yapacak?
En ballısını, beş parasızını
Aynı kazanda kaynatacak Gargamel
(Seni yer seni yer seni yer) Gargamel (seni yer seni yer seni yer)
Ormanın içinde şatosu
Öfkesi meşhur, Azman tek dostu
Dipsiz karanlık kuyu
Belli ki sonu olacak
Gargamel yine kötülük mü yapacak?
Yoksa bize kara büyü mü yapacak?
En ballısını, beş parasızını
Aynı kazanda kaynatacak
Gargamel yine kötülük mü yapacak?
Yoksa bize kara büyü mü yapacak?
En ballısını, beş parasızını
Aynı kazanda kaynatacak Gargamel
(Seni yer seni yer seni yer) Gargamel (seni yer seni yer seni yer) Gargamel
(Seni yer)
-
Kalbine bir sor
Çaresi yok mu, mecbur mu?
Yoksa halin benden daha zor mu?
Temize çekiyor ayrılık aşkı
Yalan mı?
Bu kaçak hallerin bana tuzak mı?
Gitme n'olur gitme
Yoksa sonbahar gelir
Gitme n'olur gitme
Yağmurlarım delirir
İstediğini al, bana aklımı geri getir
Gitme n'olur gitme
Kalbine bir sor
Çaresi yok mu, mecbur mu?
Yoksa halin benden daha zor mu?
Temize çekiyor ayrılık aşkı
Yalan mı?
Bu kaçak hallerin bana tuzak mı?
Gitme n'olur gitme
Yoksa sonbahar gelir
Gitme n'olur gitme
Yağmurlarım delirir
İstediğini al, bana aklımı geri getir
Gitme n'olur gitme
Gitme n'olur gitme
Yoksa sonbahar gelir
Gitme n'olur gitme
Yağmurlarım delirir
İstediğini al, bana kalbimi geri getir
Gitme n'olur gitme
Gitme n'olur gitme
Yoksa sonbahar gelir
Gitme n'olur gitme
Yağmurlarım delirir
İstediğini al, bana aklımı geri getir
Gitme n'olur gitme
İstediğini al, bana kalbimi geri getir
Gitme n'olur gitme
Gitme n'olur gitme
Gitme n'olur gitme
-
Bu kafalardan çıksak diyorum
Çıksak ya bu şehirden
Hayattan azcık çalıp zamana çelme takıp
Kurtulalım bu dertten
***
Gel hadi sen söyle hadi sen söyle yüzüme yüzüme
Hayat sence bize artık biraz ayıp olmuyor mu
***
Bu kafalardan çıksak diyorum
Çıksak ya bu şehirden
Hayattan azcık çalıp zamana çelme takıp
Kurtulalım bu dertten
***
Gel hadi sen söyle hadi sen söyle yüzüme yüzüme
Hayat sence bize artık biraz ayıp olmuyor mu
***
Vur vur kafama gözüme hadi vur vur derdin dibine
En sıkı belayı gönder gelsin
Vur vur kafama gözüme hadi vur vur derdin dibine
En son numaranı gönder gеlsin
***
Gel hadi sen söyle hadi sеn söyle yüzüme yüzüme
Hayat sence bize artık biraz ayıp olmuyor mu
***
Vur vur kafama gözüme hadi vur vur derdin dibine
En sıkı belayı gönder gelsin
Vur vur kafama gözüme hadi vur vur derdin dibine
En son numaranı gönder gelsin
***
Vur vur kafama gözüme hadi vur vur derdin dibine
En sıkı belayı gönder gelsin
Vur vur kafama gözüme hadi vur vur derdin dibine
En son numaranı gönder gelsin
En son numaranı gönder gelsin
-
En güzel hikayemin içinde çırpınırken
Merhamet çiçekleri ellerimde yanarken
Paylaştık sessizliği, hasreti, ihaneti
Şimdi sana ne söylesem bildiğini okur gibi
***
Senin içini, dışını, her halini gördüm
Düşündüm yok ki senden başka şu dünyada
Kalbe kördüğüm
***
Baharı gördüm gözlerinde
Kış ortasında İstiklal'de
Senin haberin bile yoktu
Ben seni her şeyden çok
***
Baharı gördüm gözlerinde
Kış ortasında İstiklal'de
Senin haberin bile yoktu
Ben seni her şeyden çok
***
Senin içini, dışını, her halini gördüm
Düşündüm yok ki senden başka şu dünyada
Kalbe kördüğüm
***
Baharı gördüm gözlerinde
Kış ortasında İstiklal'de
Senin haberin bile yoktu
Ben seni her şeyden çok
***
Baharı gördüm gözlerinde
Kış ortasında İstiklal'de
Senin haberin bile yoktu
Ben seni her şeyden çok
-
Bu ayrılık çok soğuk;
Ama dibine dalınca alışıyor insan
İnsan her şeye alışır mı ?
Alışılır mı her şeye?
***
Ben böyle değildim,
Dağ bayır koştum da terledim
Bak en sonunda ne güzel delirdim
Ne güzel delirdim
***
Bu ayrılık çok zor;
Ama başa da gelince katlanıyor insan
İnsan her şeye alışır mı?
Alışılır mı her şeye?
Ben böyle değildim,
Dağ bayır koştum da terledim
Bak en sonunda ne güzel delirdim
Ne güzel delirdim
-
Hadi bana anlat şimdi
Şeytan kimdir?
Pabucunu ters giydirmeli
Kulağına kurşun dökmeli
***
Hadi bana anlat şimdi
Şeytan kimdir?
Külahını ters giydirmeli
Ama şeytan kimdir?
***
Bu kez köşeleri kapmadan
Aklım' uçurtmadan
Yine beni kandırdı
Şeytan aldı gitti
Getirdi satmadı
Beni kandırdı
***
Hadi bana anlat şimdi
Şeytan kimdir?
Sanki azaptaymış gibi
Ama şeytan nerdedir?
***
Bu kez köşeleri kapmadan
Aklım' uçurtmadan
Yine beni kandırdı
Şeytan aldı gitti
Getirdi satmadı
Beni kandırdı
Yine kandırdı
***
Hadi bana anlat şimdi
Şeytan kimdir?
Hadi bana anlat şimdi
Şeytan nerdedir?