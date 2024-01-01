Uyandım Neşeli ateşlerim üzerimden atlamadan Susturuyor vicdanını hiç utanmadan Zalim ve karakterli ah kıyamam Ruhunu unutmuş ama olsun öfkesi tastamam *** Uyandım, geziyorum üstünde Özgürlüğümü içime atmadan Bu sabah ne güzel uyandım Kusursuz karanlığa boğulmadan *** Yaralı yağmurların altında ağlamadan Nefreti bir bumerang hedefi hiç şaşmayan Zalim ve karakterli ah kıyamam Ruhunu unutmuş ama olsun herşeyi tastamam *** Uyandım, geziyorum üstünde Özgürlüğümü içime atmadan Bu sabah ne güzel uyandım Kusursuz karanlığa boğulmadan *** Uyandım, geziyorum üstünde Özgürlüğümü içime atmadan Bu sabah ne güzel uyandım Kusursuz karanlığa boğulmadan *** Uyandım, geziyorum üstünde Özgürlüğümü içime atmadan Bu sabah ne güzel uyandım Kusursuz karanlığa boğulmadan *** Bak, ne güzel uyandım Bak, ne güzel uyandım Uyandım, uyandım, uyandım Uyandım, uyandım, uyandım

Yanımda Kal Yanımda kal, tam şuramda Mühürlenmiş korkular, yaram fena *** Yanımda kal, tam şuramda Ağlaşıyor hatıralar koynumda *** Yalnızlık simsiyah bi' yangın Buymuş yasası insanın Kalbimin içinde senden önce ne vardı? *** Kar kapatmış yine yolları Mutluluğun tek kanıtı aşk mı? *** Yanımda kal, tam şuramda Bir dua saklı imkansız ufkumda *** Yalnızlık simsiyah bi' yangın Buymuş yasası insanın Kalbimin içinde senden önce ne vardı? *** Yalnızlık simsiyah bi' yangın Buymuş kaderi insanın Kalbimin içinde senden önce ne vardı? *** Kar kapatmış yine yolları Mutluluğun tek kanıtı Ruhumun anladığı bi' tek aşk mı?

Derbeder Korkma buda geçer Bırak bizim adımız derbeder olsun Gün olur devran döner Şimdilik adımız derbeder olsun Oh oh ohh... Gözlerimi unuttum sende Oh oh ohh... Çok gittin biraz gelsene *** Hayat bu işte bazen, çıkar rayından Makasları ters düşer ve çeviremezsin Kim demiş ki aklın yolu, bir tanedir Bence nerden baksan en az, bin tanedir *** Aynı rüyaya baktığımız Farklı aynalarda kalbimizi kırdığımız *** Korkma buda geçer Bırak bizim adımız derbeder olsun Gün olur devran döner Şimdilik adımız derbeder olsun Oh oh ohh... Gözlerimi unuttum sende Oh oh ohh... Çok gittin biraz gelsene *** Aynı rüyaya baktığımız Farklı aynalarda kalbimizi kırdığımız *** Korkma buda geçer Bırak bizim adımız derbeder olsun Gün olur devran döner Şimdilik adımız derbeder olsun Oh oh ohh... Gözlerimi unuttum sende Oh oh ohh... Çok gittin biraz gelsene

Ay Ay Ay Tuttu elimden, ateşlere yürüttü O hep yalın ayak, gönlümde yürürdü Takılıp kalmış kirpiklerime Gönül okyanus, gözyaşı sade *** Vazgeçtim sokaklarından Toz duman sancılarından Ay bile bize küs, haberin var mı *** Ay ay ay *** Ay ay ay *** En güvenli liman açık deniz olur ya Köşebucak kaçtığın kendin olduğunda Saatler uzun, günler kısa. Hayat ne geldiyse sözledi ağzına *** Vazgeçtim sokaklarından Toz duman sancılarından Ay bile bize küs, haberin var mı *** Kimsesiz uykularımdan Ustura gibi karanlığımdan Ay bile bize küs, haberin var mı *** Vazgeçtim sokaklarından Toz duman sancılarından Ay bile bize küs, haberin var mı *** Affettim, öldürdüm içimi İnsanlığına verdim tamam Ama Ay bile bize küs, haberin var mı *** Ay ay ay *** Ay ay ay Ay bile bize küs, haberin var mı Ay ay ay Ay bile bize küs, haberin var mı *** Ay bile bize küs

Biri Var Biri var beni ağlatan Güldürenlerden çok sevdiğim Biri var uzakta duran En yakınımdan yakın bildiğim *** Aldı kafamı da o Yine vurdu duvarlarına Hapsetti şarkılarımı Kalpsiz içimde ki karanlığa Ne kadar unutsam onu hatırlarım Yine unuttuğumu Ahh Biri var! Biri var! *** Biri var beni ağlatan Güldürenlerden çok sevdiğim Biri var unuttum sözlerini Melodisi gitmiyor aklımdan *** Aldı kafamı da o Yine vurdu duvarlarına Hapsetti şarkılarımı Kalpsiz içimde ki karanlığa Ne kadar unutsam onu hatırlarım Yine unuttuğumu Ahh Biri var! Biri var!

Bomonti Sokakları Hiç olur mu vazgeçmek? Yarı yoldan geri dönmek Yakışmaz bize Yürekten sevince Bomonti Sokakların da Şerefine güzel dünya dönerken tersine Hatırlatırsın beni bana Aynalarla yüzleştim Derin bir oh çektim Ters yüz ettim hayatı Yaşamayı öğrendik Hiç olur mu vazgeçmek? Yarı yoldan geri dönmek Yakışmaz bize Yürekten sevince Hiç olur mu vazgeçmek? Yarı yoldan geri dönmek Yakışmaz bize Yürekten sevince Beni ben yapan hikayem Dostlarım tek şahidim Paylaşınca tam ortadan Gerçek keyfi öğrendim Bomonti Sokakların da Şerefine güzel dünya dönerken tersine Hatırlatırsın beni bana Hiç olur mu vazgeçmek? Yarı yoldan geri dönmek Yakışmaz bize Yürekten sevince Hiç olur mu vazgeçmek? Yarı yoldan geri dönmek Yakışmaz bize Yürekten sevince Hiç olur mu vazgeçmek? Yarı yoldan geri dönmek Yakışmaz bize Yürekten sevince

Güller Yazın tam ortası Yağmur bir türlü yağmadı İçimde bir sıkıntı Sen de bana yağmadın Kalbimi yağmaladın *** Aklımı taktığım teyyare Uçurdu beni sonun da işte Hadi ben maymunum Sen beni hiç mi tanıyamadın? Azımı kapatır mısın? Ay ay ay İstemem Güller kanasın dursun Herşeyimi al zaman bizi Unutsun *** İstemem Bülbül ağlasın dursun Herşeyimi al zaman bizi Unutsun Yaptığın şu gençlik aşısı Yaşlı kalbime bir türlü tutmadı Hadi ben maymunum Çok düşündüm ve taşındım Senden kendimi en sonun da taşındım Ay ay ay İstemem Güller kanasın dursun Herşeyimi al zaman bizi Unutsun *** İstemem Bülbül ağlasın dursun Herşeyimi al zaman bizi Unutsun *** Yok istemem

Nilüfer Ben oraya koymuştum, almışlar Arasına sıkışık saatlerin Çıkarır bakardım kimseler yokken Beni bana gösterecek aynamdı, almışlar Kışken ilkyaz, sularımda açardı Buzlu dağlar gerisine kaçıracak ne vardı? Eski defterlerde sararırmış yaprak Beni bana gösterecek anlamdı, almışlar *** Bir ışıktı yanardı yalnız gecelerde Akşam, çiçekler uykuya yattı Sardı karşı kıyıları karanlık Beni bana gösterecek lambamdı, almışlar

Sebebim yok Biz bir varmışız Sonra hiç Yokmuşuz Yok olmuşuz Sen güzel çoçuk Bize şarkı söyle İnandır yaşama, yarına Ah sebebim yok, ne de bahanem Nasıl özledim seni bir bilsen Haddimi bana bildirdin Halim nedir? bilmeden *** Biz bir çokmuşuz Sonra hep Azmışız, azalmışız Sen güzel çoçuk Bize şarkı söyle İnandır yaşama, yarına Ah sebebim yok, ne de bahanem Nasıl özledim seni bir bilsen Haddimi bana bildirdin Halim nedir? bilmeden *** Döndü kapanır mucizem susar Kaya bile sırrımı yutar Haddimi bana bildirdir Halim nedir? sormadan Biz bir varmışız Sonra…

Zamanın Ruhu Ölümsüz bir sevgi Parlıyor gözlerimde Çok şey görmüşüm gibi Artık korku beni bulamaz *** Kendime iyice baktım Aynalı bir de aynasız Peşime düştü üstelik Şafak usulca sökerken *** Gözlerim bak sana ne diyor Zamanın ruhu direniyor Gördüm Kanımda yok ayrılık *** Aşk mı bu kalbimde çözülen? Geçmişin sayfalarını silen Gördüm Kanımda yok ayrılık *** Döküldü Sessiz harfler Yasaklı sözcüklerden Şimdi ne oldu adım? Meydanlara sığar mıyım? *** Kendime iyice baktım Aynalı bir de aynasız Peşime düştü üstelik Şafak usulca sökerken *** Gözlerim bak sana ne diyor Zamanın ruhu direniyor Gördüm Kanımda yok ayrılık *** Aşk mı bu kalbimde çözülen? Geçmişin sayfalarını silen Gördüm Kanımda yok ayrılık *** Gözlerim bak sana ne diyor Zamanın ruhu direniyor Gördüm Kanımda yok ayrılık *** Aşk mı bu kalbimde çözülen? Geçmişin sayfalarını silen Gördüm Kanımda yok ayrılık