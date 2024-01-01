-
Yarım aklım bir sana erdi
Yarım kaldı sende olsun değerdi
Kırmaya yüzsüzleştiğin kalbim
Bir tüy kadar hafif şimdi
Aklımı senden kaçırınca
Gel bana anlatma
Zamanım sende dursun
Bırak yarım kalsın
Ya da al elimde kalan ne varsa
Bi düş gördüm ya da o beni gördü
Sağır bir gürültü aramızdan süzüldü
Kırmaya yüzsüzleştiğin kalbim
Bir tüy kadar hafif şimdi
Aklımı senden kaçırınca ah
Gel bana anlatma
Zamanım sende dursun
Bırak yarım kalsın
Ya da al elimde kalan
Sor sana söyler hayat cevabın bende dursun
Bırak yarım kalsın
Ya da al elimde kalan ne varsa
Gel bana anlatma
Zamanım sende dursun
Bırak yarım kalsın
Ya da al elimde kalan
Sor sana söyler hayat cevabın bende dursun
Bırak yarım kalsın
Ya da al elimde kalan ne varsa
Yarım aklım bir sana erdi
Yarım kaldı sende olsun değerdi
-
Aşkım inceciksin
Biraz daha sevsem öleceksin
Sanırsın bu güneşlerde
Yanmadan mı büyüyeceksin
Aşkım tazeciksin
Gözlerimde parlak hevessin
Bilmezsin daha yirmi ikinde
Yaktığım ellerimsin
***
Aşkım inceciksin
Biraz daha sevsem öleceksin
Sanırsın bu güneşlerde
***
Yanmadan mı büyüyeceksin
Aşkım tazeciksin
Gözlerimde parlak hevessin
Bilmezsin daha yirmi ikinde
Yaktığım ellerimsin
***
Ama yakma nolur yakma
Artık yakma nolur yakma
Yakma nolur yakma
Artık yakma nolur yakma
Aşkım inceciksin
Biraz daha sevsem öleceksin
Aşkım inceciksin
Biraz daha sevsem öleceksin
Aşkım inceciksin
Biraz daha sevsem öleceksin
Aşkım inceciksin
-
Tatlı bir uyuşukluk hissi bahsettiğim
Ayak parmaklarından kafatasına kadar uzanan
Bazıları berrak bir su gibidir bazıları da benim gibi
Çamurlu bir göl merak ettiğin dibini
***
Tutuşturmayı merak ediyorsan tutkuyu
Peki ya korkuyu bunun neresine koymalı?
Her kararla ilişkiye girebilecek kadar kahpedir ah bu korku
***
Bana bi şarkı söyle yolumuz uzun
Sözlerden kurtul derdimiz bir olsun
Bana bi' şarkı söyle yolumuz uzun
Onlardan kurtul derdimiz bir olsun
***
Dipsiz bir yalnızlık kuyusu bahsettiğim
Umutsuzluğu okşayan bi gölge içini kaplayan
Bazıları berrak bir su gibidir bazıları da benim gibi
Çamurlu bir göl merak ettiğin dibini
***
Bana bi' şarkı söyle yolumuz uzun
Sözlerden kurtul derdimiz bir olsun
Bana bi' şarkı söyle yolumuz uzun
Onlardan kurtul derdimiz bir olsun
***
Bana bi' şarkı söyle yolumuz uzun
Sözlerden kurtul derdimiz bir olsun
Bana bi' şarkı söyle yolumuz uzun
Onlardan kurtul derdimiz bir olsun
***
Tatlı bir uyuşukluk hissi bahsettiğim
Ayak parmaklarından kafatasına kadar uzanan
-
Benimsin dedim, değişmez ki bu
Yüzünde bütün renkler var
Akılsızım çok
Benim yerle, gökle ne işim var?
***
Öldüm, kollarında cenneti gördüm
Senden sonra söndüm, yakan yok
***
Öldüm, kollarında cenneti gördüm
Senden sonra söndüm, yakan yok
***
Seninim dedim, değişmez ki bu
Yüzümde yorgun rüzgarlar var
Önemlisin çok
Senin dünle, yarınla ne işin var?
***
Öldüm, kollarında cenneti gördüm
Senden sonra söndüm, yakan yok
***
Öldüm, kollarında cenneti gördüm
Senden sonra söndüm, yakan yok
***
Öldüm, kollarında cenneti gördüm
Senden sonra söndüm, yakan yok
***
Öldüm, kollarında cenneti gördüm
Senden sonra söndüm, yakan yok
***
Neden insan hep kendine köle?
Değişmez mi, söyle?
Ve o an bende, bile yok
Neden insan ayıpladığını
Yaşamadan, ölmüyor?
Ve o an bende bile yok
***
Ben öldüm
Ben öldüm
Ben öldüm
Ve ben öldüm
-
Gamsız yaptı dünya beni
Kadere razıyım ben
Yorgun ve şikayetsiz
Her şeye hazırım ben
Gamsız yaptı dünya beni
Kadere razıyım ben
Yorgun ve şikayetsiz
Her şeye hazırım ben
Ekmeksiz soğansız hayatın tadı yok
Ekmeksiz soğansız hayatın tadı yok
Benim olmayan güzelin adı yok
Benim olmayan güzelin adı yok
Olsun varsın biz yine de memnunuz
Bu dünyada olmazsa ahrette huzur buluruz
Olsun varsın biz yine de memnunuz
Bu dünyada olmazsa ahrette huzur buluruz
Yolsuz yaptı dünya beni
Yolları görmez oldum
En sonunda anladım
Sus oldum sus pus oldum
Yolsuz yaptı dünya beni
Yolları görmez oldum
En sonunda anladım
Sus oldum sus pus oldum
Ekmeksiz soğansız hayatın tadı yok
Ekmeksiz soğansız hayatın tadı yok
Benim olmayan güzelin adı yok
Benim olmayan güzelin adı yok
Olsun varsın biz yine de memnunuz
Bu dünyada olmazsa ahrette huzur buluruz
Olsun varsın biz yine de memnunuz
Bu dünyada olmazsa ahrette huzur buluruz
Gaddar dünya arsız mı yaptın bizi
Hep beraber bulduk mertebemizi
Gaddar dünya arsız mı yaptın bizi
Hep beraber bulduk mertebemizi
Olsun varsın biz yine de memnunuz
Bu dünyada olmazsa ahrette huzur buluruz
Olsun varsın biz yine de memnunuz
Bu dünyada olmazsa ahrette huzur buluruz
Olsun varsın biz yine de memnunuz
Bu dünyada olmazsa ahrette huzur buluruz
Olsun varsın biz yine de memnunuz
Bu dünyada olmazsa ahrette huzur buluruz
-
Ellerimdeki kanı yıkarken
Tırnaklarımın arasında sen varsın
Saçların dolanmış nefretle kalbime
Vücudun lütfen kalsın böyle pembe
***
Birazcık aşıktık birazcık da sarhoş
Birazcık yalnızdık hepsi bu
Birazcık kaybetmiş, birazcık yenilmiş
Birazcık hırpalanmış hepsi bu
***
Akvaryumdaki hasta balığım ben
Ayırmalısın beni diğerlerinden
Yalanlarla dolu çürümüş ağzın
Kopkoyu bir terk edilmişlik adım
***
Birazcık aşıktık birazcık da sarhoş
Birazcık yalnızdık hepsi bu
Birazcık kaybetmiş, birazcık yenilmiş
Birazcık hırpalanmış hepsi bu
Birazcık kaybetmiş, birazcık yenilmiş
Birazcık hırpalanmış hepsi bu
-
Bildiğim bütün yüzler
Geldiler birer birer
Anladım şimdi uyansak
Çözülür bütün renkler
Ateşine yandığım geceler
Sen ömrümü ufalayan dilber
Neyin var neden ağlarsın
Durmadan kaçarsın
***
Görmedim öyle parlak başka bir dünya
Anladım yok ki senden daha fazla
Kalbi kırılmış ruhu açılmış
Yarası saçılmış bu dünyada
Dinlediğim bulutsu sesler
Fısıldadılar topraktan gelen
Taptaze dolgun adını
Bir yağmur tanesi düşerken
***
Görmedim öyle parlak başka bir dünya
Anladım yok ki senden daha fazla
Kalbi kırılmış ruhu açılmış
Yarası saçılmış bu dünyada
Kalbi kırılmış ruhu açılmış
Yarası saçılmış bu dünyada
-
O seni sevmese, beni de duymasa
Nerden bulurdu umuda bakan bi' oda
Seni giyindim ve seni soyundum
Sere serpe cüret ettim yere vuruldum
Sen uyurken kutsal derdim ve ben
Çizip çizip sildim kendimi derinden
***
Açılıp kapandım, sana kapaklandım
Ne varsa çıkarttım içimden orada kalmadım
Sen uyurken kutsal derdim ve ben
Çizip çizip sildim kendimi derinden
***
O seni sevmese, beni de duymasa
Nerden bulurdu umuda bakan bi' oda
Seni giyindim ve seni soyundum
Sere serpe cüret ettim yere vuruldum
***
Sen uyurken kutsal derdim ve ben
Çizip çizip sildim kendimi derinden
Sen uyurken her gece yeniden
Çizip çizip sildim kendimi derinden
-
Ben bi yokuşum sende inişim
Yok ki bir derdin nerden bilesin
Ben bi yokuşum sende inişim
Yok ki bir derdin nerden bilesin
***
Hiç düşmemişsin yere
Yok yara izi dizlerinde
Hiç sızmamışsın
Kendi özünden yeryüzüne
***
Benim derdim kendime
Benim derdim kendime
***
Ben bi nefesim sende sesimsin
Belli belirsiz buruk içimsin
Ben bi nefesim sende sesimsin
Belli belirsiz buruk içimsin
***
Hiç düşmemişsin yere
Yok yara izi dizlerinde
Hiç sızmamışsın
Kendi özünden yeryüzüne
***
Benim derdim kendime
Benim derdim kendime
***
Hiç düşmemişsin yere
Yok yara izi dizlerinde
Hiç sızmamışsın
Kendi özünden yeryüzüne
***
Benim derdim kendime
Benim derdim kendime
Benim derdim kendime
-
O parlak gecede boynuma dolandığında
Şimdi seninle olduğu gibi onunla da
Binlerce an birikmişti umarım anlarsın
Omuzlarımızda telaşla
Yorgun ve unutulmuş
Mayıs rüzgarı
Eteklerini kaldırıyor ihanetin ardamarı
Çatlamış dudaklarında
Ne arıyor onun adı
Kayıp gidiyorum üstünden yalan mı
Çırpınırken titreşen alevlerden
O seni asla unutmaz
Bu yemek iki kişilik üç olmaz
Öncesiz ve sonrasız
O seni asla unutmaz
Bu yemek iki kişilik üç olmaz
O parlak gecede boynuma dolandığında
Şimdi seninle olduğu gibi onunla da
Binlerce an birikmişti umarım anlarsın
Omuzlarımızda telaşla
Çırpınırken titreşen alevlerden
O seni asla unutmaz
Bu yemek iki kişilik üç olmaz
Öncesiz ve sonrasız
O seni asla unutmaz
Bu yemek iki kişilik üç olmaz
Çırpınırken titreşen alevlerden
O seni asla unutmaz
Bu yemek iki kişilik üç olmaz
Öncesiz ve sonrasız
O seni asla unutmaz
Bu yemek iki kişilik üç olmaz
-
İçtik bitirdik o duvar senin bu duvar benim
Dizlerim kesildi kalbine giden yol nerde
Esip savurdum sonu gelmedikçe bu rüyanın
Kaçıp kurtulurum sanıyordum sana döndüğümde
Ne keder ne huzur var
Bu kör bomba patlar ruhunda
Aşkı kaç kere ipten aldım
Hesaba gelmez acıyı tattım
Seni buldum derken aldandım
Ne keder ne huzur ne umut hiçbir şey yok
İçtik bitirdik o duvar senin bu duvar benim
Dizlerim kesildi kalbine giden yol nerde
İçtik bitirdik o duvar senin bu duvar benim
Dizlerim kesildi kalbine giden yol nerde