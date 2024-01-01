Yıldızlar Buradan Yükseliyor Şarkı Sözleri
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Gece
Yıldızlar Buradan Yükseliyor
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Gencim ben, gelecek benim
Kazanmak, kazanmak benim kaderim
Yere düşsem bile pes etmem
Yeniden ayağa kalkmasını bilirim
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Yıldızlar bur'dan yükseliyor
Yıldızlar bur'dan yükseliyor
Gelecek beni
Beni çağırıyor oyunun sesi
***
Sevdiğimiz oyun aynı
Sadece renklerimiz farklı
Karda kışta, yağmur çamurda
Söylediğimiz şarkı aynı
***
Yıldızlar bur'dan yükseliyor
Yıldızlar bur'dan yükseliyor
Gelecek beni
Beni çağırıyor
***
Yıldızlar bur'dan yükseliyor
Yıldızlar bur'dan yükseliyor
Gelecek beni
Beni çağırıyor oyunun sesi