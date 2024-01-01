Genco Ecer

Zaman çalan Yalan dolan İşin gücün Hoş ben hata yapan, Saf gibi kanan, Oysa her sözün… Yalan Sen öldün benim için Bu ilk yanlışın değil Üzgünüm senin için Gururum oyuncak değil Bitti mi biter… Bakmam ben ardıma Gülmesin kader aşk oyun sananlara Kalp kıranlara…