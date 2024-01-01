Kalp Kıranlara Şarkı Sözleri
Genco Ecer Kalp Kıranlara şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Genco Ecer Kalp Kıranlara şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kalp Kıranlara sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Genco Ecer
Kalp Kıranlara
Tüm Şarkıları
-
Zaman çalan
Yalan dolan
İşin gücün
Hoş ben hata yapan,
Saf gibi kanan,
Oysa her sözün… Yalan
Sen öldün benim için
Bu ilk yanlışın değil
Üzgünüm senin için
Gururum oyuncak değil
Bitti mi biter…
Bakmam ben ardıma
Gülmesin kader aşk oyun sananlara
Kalp kıranlara…