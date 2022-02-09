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7/24 Dinle George Frideric Handel

George Frideric Handel

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01

Water Music, Air

02

Tam patrono singulari

03

Sonata In B Minor Op. 1 No. 9, HWV 367b - II. Vivace

04

Sonata

05

Recitativo, O qualis de caelo sonus

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Çalma Listeleri

Belleğin Azmi

Belleğin Azmi

Çığlık

Çığlık

Yıldızlı Gece

Yıldızlı Gece

George Frideric Handel

George Frideric Handel

Aşıklar

Aşıklar

Bulutların Üzerinde Yolculuk

Bulutların Üzerinde Yolculuk

Gün Doğumu

Gün Doğumu

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