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7/24 Dinle Giresun Türküleri

Giresun Türküleri

Yöresel Türküler

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01

Çavuşlu Diye Diye

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Zülüflerin Tutam Tutam

03

Tarlaya Ektim Soğan

04

Sarışın Seçemiyorum

05

Oy Asiye

... KAPAT
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Giresun Türküleri

Giresun Türküleri

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