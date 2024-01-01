Giresun Türküleri

-
Ağasarın Balını (Da)
Gel Salını Salını
Adam Cebinde Daşır (Da)
Senin Gibi Gelini
Oğol Nazim'im Oğol
***
Oy Asiye Asiye
Tütün Goydum Kesiye
Anan Seni Verecek De
Bir Bağ Pirasiya
(Bir Evlek Pirasiya)
Oğol Nazim'im Oğol
***
Sis Dağının Başları (Da)
Kesme Kesme Daşları
Adamı Öldürüyü
Nazlı Yarin Gaşları
Oğol Nazim'im Oğol
***
Oy Asiye Asiye
Tütün Goydum Kesiye
Anan Seni Verecek De
Bir Bağ Pirasiya
(Bir Evlek Pirasiya)
Oğol Nazim'im Oğol
***
Sis Dağının Başları (Da)
Küfür Küfür Esiyu
Baban Bu Yıl Gurbanı (Da)
Çifter Çifter Kesiyu
Oğol Nazim'im Oğol
***
Oy Asiye Asiye
Tütün Goydum Kesiye
Anan Seni Verecek De
Bir Bağ Pirasiya
(Bir Evlek Pirasiya)
Oğol Nazim'im Oğol
-
Allı turnam, ne gezersin havada
Allı turnam, ne gezersin havada
Devrildi arabam, kaldım burada
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
Ne onmadık kulumuşsum dünyada
Ne onmadık kulumuşsum dünyada
Akşam oldu, allı turnam, dön geri
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm
Kız gülüm gülüm, turnalar hey
Allı turnam, bizim ele varırsan
Allı turnam, bizim ele varırsan
Şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm
Kız gülüm gülüm, turnalar hey
Yâr bizi sual eden olursa
Yâr bizi sual eden olursa
Boynu bükük, benzi soluk var, söyle
Gülüm gülüm, kırıldı kolum
Tutmuyor elim, turnalar hey
Ah gülüm gülüm, yâr gülüm gülüm
Kız gülüm gülüm, turnalar hey
-
Gönül dağı yağmur yağmur boran olunca
Akar can özümde sel gizli gizli
Bir tenhada can cananı bulunca
***
Sinemi yaralar yar oy
Dil gizli gizli dil gizli gizli
***
Dost elinden gel olmazsa varılmaz
Rızasız bahçenin gülü derilmez
Kalpten kalbe bir yol vardır görülmez
***
Gönülden gönüle gider yar oy
Yol gizli gizli yol gizli gizli
***
Seher vakti garip bülbül öterken
Kirpiklerin oku yar yar cana batarken
Cümle alem uykusunda yatarken
***
Kimseler duymadan yar oy
Gel gizli gizli gel gizli gizli
-
ELLERİNİ ÇEKİP BENDEN
YARİM BUGÜN GİDER OLDU
HEM SEVER HEM SEVİLİRDİM
BU AYRILIK NEDEN OLDU
***
YAR AŞKIYLA YANA YANA
AYRI DÜŞTÜM ELLERE BEN
AMA SENDEN AYRI GEZEN
YÜREK DEĞİL BEDEN OLDU
***
YANDI YÜREK KEBAP OLDU
GÜL BAHÇEMDE HAZAN OLDU
BELKİ SENDEN AYRILMAZDIM
BU AYRILIK NEDEN OLDU
-
Ağasarın Balını (Da)
Gel Salını Salını
Adam Cebinde Daşır (Da)
Senin Gibi Gelini
Oğol Nazim'im Oğol
***
Oy Asiye Asiye
Tütün Goydum Kesiye
Anan Seni Verecek De
Bir Bağ Pirasiya
(Bir Evlek Pirasiya)
Oğol Nazim'im Oğol
***
Sis Dağının Başları (Da)
Kesme Kesme Daşları
Adamı Öldürüyü
Nazlı Yarin Gaşları
Oğol Nazim'im Oğol
***
Oy Asiye Asiye
Tütün Goydum Kesiye
Anan Seni Verecek De
Bir Bağ Pirasiya
(Bir Evlek Pirasiya)
Oğol Nazim'im Oğol
***
Sis Dağının Başları (Da)
Küfür Küfür Esiyu
Baban Bu Yıl Gurbanı (Da)
Çifter Çifter Kesiyu
Oğol Nazim'im Oğol
***
Oy Asiye Asiye
Tütün Goydum Kesiye
Anan Seni Verecek De
Bir Bağ Pirasiya
(Bir Evlek Pirasiya)
Oğol Nazim'im Oğol
-
Yıllarca bekledim, baktım çare yok
Sana bu sevgi bu aşk, anladım ki çok
Ne yazık boş yere, geçip gitti günler
Kaç bahar geçti bak, soldu hep güller
***
Senin olmadan, aşka doymadan
Bırak gideyim, sabah olmadan
Senin olmadan, aşka doymadan
Bırak gideyim çok geç olmadan
***
Yalnız biz değiliz sevip ayrılan
Sonunda ben oldum, bak yalnız kalan
Yok artık gönlümde, ne aşk ne de sevgi
İstemem artık git, istemem seni
***
Senin olmadan, aşka doymadan
Bırak gideyim çok geç olmadan
-
Özlesem De Seni Her An
Ağlasam Da Olmaz Duyan
Beni Senden Ayrı Koyan
Kadere Bak, Kadere Bak
***
Bir Gönlüm Var Hayal Kuran
Hasret Doldum Buram Buram
Beni Yerden Yere Vuran
Kadere Bak, Kadere Bak
***
Dertle Doldum Genç Yaşımda
Bin Hatıra Gözyaşımda
Ne Çileler Var Başımda
Kadere Bak, Kadere Bak
-
Bu benim son defa gelişimdir yanına
Bir daha ne arar ne sorarım yalancı
Aşkından ölsem de gelmem senin kapına
Bir daha ne arar ne sorarım yalancı
Hani o vefasız senin sözün yemindi
Olumsuz aşkımız bir tek söze yenildi
Nasılda hayalın gözlerimden silindi
Kalbimi çok kırdın çok gücendim yalancı
Hani o vefasız senin sözün yemindi
Olumsuz aşkımız bir tek söze yenildi
Nasılda hayalın gözlerimden silindi
Kalbimi çok kırdın çok gücendim yalancı
Bir daha ne arar ne sorarım yalancı
Hasretin gönlüme bu dünyayı dar etti
Olmayan dertleri yüreğimde var etti
Yüzünü görmeye duygularım ar etti
Ben seni unuttum sende unut yalancı
Hani o vefasız senin sözün yemindi
Olumsuz aşkımız bir tek söze yenildi
Nasılda hayalın gözlerimden silindi
Kalbimi çok kırdın çok gücendim yalancı
Hani o vefasız senin sözün yemindi
Olumsuz aşkımız bir tek söze yenildi
Nasılda hayalın gözlerimden silindi
Kalbimi çok kırdın çok gücendim yalancı
Bir daha ne arar ne sorarım yalancı
Bir daha ne arar ne sorarım yalancı
-