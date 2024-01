Girls Genaration

It's love It's love We're not stopping *** 네가 머문 이 세상이 더 아름다운 건 겁 없이 외치던 말 '사랑해 너를' 영원하기에 You and I ** 터지는 눈물이 말하잖아 난 그냥 전부 던진 거야 *** 아무런 망설임 따위도 멋대로 끌렸던 그대로 Oh my baby 달려가 안을게 *** I love 너의 모든 것, 내 전부인 너 우리는 영원 We are one *** 전율 속에 뜨거운 그 맘을 던져 Just like a love bomb We are one *** Girls, We are forever (Yeah we are, We're still FOREVER 1) *** It's now or never (We keep on, We're still FOREVER 1) *** Yeah we're forever (Yeah we are, We're still FOREVER 1) *** 날 꼭 안아 절대 놓치지 마 가슴이 뛰잖아 *** 다시는 아파하지 마 너의 마음을 우린 다 알아 다 알아 *** 내 곁에 있어 줘 이 순간도 마지막처럼 You know your love is crazy 항상 그랬지 Oh my baby 사랑해 기억해 *** I love 너의 모든 것, 내 전부인 너 우리는 영원 We are one *** 전율 속에 뜨거운 그 맘을 던져 Just like a love bomb We are one *** Girls, We are forever (Yeah we are, We're still FOREVER 1) *** It's now or never (We keep on, We're still FOREVER 1) *** Yeah we're forever (Yeah we are, We're still FOREVER 1) *** 언제나 너의 곁에 있고 싶은데 널 생각하면 강해져 There's no one like you, no one like you 우리 꼭 영원하자 *** 우리 머문 이 세상에서 네게 말했어 다시 태어나도 널 사랑할게 Cause we are the one *** I love 너의 (Ooh I Love 나의) 모든 것 내 전부인 너 (전부인 너) 우리는 영원 (Ooh) We are one *** 전율 속에 (그 전율 속에) 뜨거운 그 맘을 던져 Just like a love bomb (Just like a love bomb) We are one *** Girls, We are forever (Yeah we are, We're still FOREVER 1) *** It's now or never (We keep on, We're still FOREVER 1) *** Yeah we're forever (Yeah we are, We're still FOREVER 1)