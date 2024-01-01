Girls Genaration

Ahtım var benim olmazsan Benden uzaklara kaçarsan Nerde olursan bulmazsam Bu dünyayı yakar yıkarım *** Ahtım var benim olmazsan Benden uzaklara kaçarsan Nerde olursan bulmazsam Bu dünyayı yakar yıkarım *** Kendimi gölgelere gizleyemem Boş yere gönlümü eyleyemem Vazgeçtim artık pes diyemem *** Beni bulsunlar Beni yaksınlar Beni atsınlar ateşe de aman Almazsam seni almazsam *** Beni bulsunlar Beni yaksınlar Beni atsınlar ateşe de aman Almazsam seni almazsam