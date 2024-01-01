Seni Almazsam Şarkı Sözleri
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Girls Genaration
Seni Almazsam
-
Aha! Listen Boy
My First Love Story
(Ooh oh-oh, Ooh oh-oh, Yeah~)
My Angel & My Girls, My Sunshine
Uh! Uh! Let's Go!
***
너무 너무 멋져 눈이 눈이 부셔
숨을 못쉬겠어 떨리는 girl
Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby
Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby
***
Oh 너무 부끄러워 쳐다볼 수 없어
사랑에 빠졌어 수줍은 girl
Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby
Gee Gee Gee Gee Be Be Be Be Be Be
***
(어떻게 하죠)
어떡 어떡하죠
(떨리는 나는)
떨리는 나는요
(두근 두근 두근)
두근 두근 거려
밤엔 잠도 못 이루죠
***
나는 나는 바본가봐요
그대 그대 밖에 모르는
바보! 그래요 그댈 보는 난
***
너무 반짝 반짝
눈이 부셔 No No No No No
너무 깜짝 깜짝
놀란 나는 Oh Oh Oh Oh Oh
너무 짜릿 짜릿 몸이 떨려
Gee Gee Gee Gee Gee
Oh 젖은 눈빛 (Oh Yeah)
Oh 좋은 향기 (Oh Yeah Yeah Yeah)
***
Oh 너무 너무 예뻐 맘이 너무 예뻐
첫 눈에 반해서 꼭 집은 girl
Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby
Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby
***
너무나 뜨거워 만질 수가 없어
사랑에 타버려 후끈한 girl
Gee Gee Gee Gee Baby Baby Baby
Gee Gee Gee Gee Be Be Be Be Be Be
***
(어쩌면 좋아)
어쩌면 좋아요
(수줍은 나는)
수줍은 나는요
(몰라 몰라 몰라 몰라)
몰라 몰라 하며
매일 그대만 그리죠
***
친한 친구들은 말하죠
정말너는 정말 못 말려
바보! 하지만 그댈 보는 난
***
너무 반짝 반짝
눈이 부셔 No No No No No
너무 깜짝 깜짝
놀란 나는 Oh Oh Oh Oh Oh
너무 짜릿 짜릿 몸이 떨려
Gee Gee Gee Gee Gee
Oh 젖은 눈빛 (Oh Yeah)
Oh 좋은 향기 (Oh Yeah Yeah Yeah)
***
말도 못했는 걸 너무
부끄러워 하는 난
***
용 기가 없는 걸까
어떡해야 좋은 걸까
두근 두근 맘
졸이며 바라보고 있는 나~
***
너무 반짝 반짝 눈이 부셔
(Oh) No No No No No
너무 깜짝 (Ha! )
깜짝 놀란 나는 Oh Oh Oh Oh Oh
(Oh Oh Oh Yeah)
너무 짜릿 짜릿 몸이 떨려
(떨려와)
Gee Gee Gee Gee Gee
Oh 젖은 눈빛 (Oh Yeah)
Oh 좋은 향기 (Oh Yeah)
***
(눈이 부셔~)
너무 반짝 반짝
눈이 부셔 No No No No No
(No No No)
너무 깜짝 깜짝
놀란 나는 Oh Oh Oh Oh Oh
너무 짜릿 짜릿 몸이 떨려
(떨려와) Gee Gee Gee Gee Gee
Oh 젖은 눈빛 (Oh Yeah)
Oh 좋은 향기 (Oh yeah yeah yeah)
-
Ahtım var benim olmazsan
Benden uzaklara kaçarsan
Nerde olursan bulmazsam
Bu dünyayı yakar yıkarım
***
Ahtım var benim olmazsan
Benden uzaklara kaçarsan
Nerde olursan bulmazsam
Bu dünyayı yakar yıkarım
***
Kendimi gölgelere gizleyemem
Boş yere gönlümü eyleyemem
Vazgeçtim artık pes diyemem
***
Beni bulsunlar
Beni yaksınlar
Beni atsınlar ateşe de aman
Almazsam seni almazsam
***
Beni bulsunlar
Beni yaksınlar
Beni atsınlar ateşe de aman
Almazsam seni almazsam