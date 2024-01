Girls Genaration

Turn it up, just turn it up That’s right, come on *** 소원을 말해 봐 니 맘속에 있는 작은 꿈을 말해 봐 니 머리에 있는 이상형을 그려 봐 그리고 나를 봐 난 너의 Genie야 꿈이야 Genie야 *** 드림카를 타고 달려 봐 넌 내 옆자리에 앉아 그저 내 이끌림 속에 모두 던져 가슴 벅차 터져 버려도 바람결에 날려 버려도 지금 이 순간 세상은 너의 것 *** 그래요 난 널 사랑해 언제나 믿어 꿈도 열정도 다 주고 싶어 난 그대 소원을 이뤄 주고 싶은 행운의 여신 *** 소원을 말해 봐 I’m genie for you, boy (Come on) 소원을 말해 봐 I’m genie for your wish 소원을 말해 봐 I’m genie for your dream 내게만 말해 봐 I’m genie for your world *** 소원을 말해 봐 지루한 날들이 넌 지겹지 않니 Ah 평범한 생활에 넌 묻혀 버렸니 이제 그만 깨어나 넌 나의 Superstar, shining star, superstar *** 심장 소리 같은 떨림의 (떨림의) Harley에 몸을 맡겨 봐 (Yeah) 이제 이 세상은 오직 너의 무대 (Oh woah) 환호 소리 같은 파도가 내 가슴엔 너의 체온이 (오직 너) 나는 너의 길 영원한 Biggest fan *** 그래요 난 널 사랑해 언제나 믿어 (난 널 믿어) 꿈도 열정도 다 주고 싶어 난 그대 소원을 이뤄 주고 싶은 (이뤄 줄게) 행운의 여신 *** I just wanna wish I’m genie for you, boy (Come on) I just wanna wish I’m genie for your wish (Come on) I just wanna wish I’m genie for your dream I just wanna wish I’m genie for your world (Dance) *** 난 널 사랑해 언제나 믿어 (난 널 사랑해) 꿈도 용기도 다 주고 싶어 (모두 주고 싶어) 그대 소원을 이뤄 주고 싶어 (Baby) 모든 영감을 네게 주고 싶어 (Baby ooh) (Ooh) *** Hey, tell me what you need Tell me what you hope *** DJ, put it back on *** 그래요 난 널 사랑해 언제나 믿어 (Oh) 꿈도 열정도 다 주고 싶어 (싶어) 난 그대 소원을 이뤄 주고 싶은 행운의 여신 *** 소원을 말해 봐 *** (너의 Fantasy를 숨김없이 말해 봐) 난 널 사랑해 넌 나의 Music (나는 Genie 길을 보여 줄게) 난 널 사랑해 넌 나의 기쁨 (니가 가진 소원 숨김없이 말해 봐) 난 널 사랑해 난 너의 행운이 되고 싶어 (너의 Genie 내가 들어줄게) *** 소원을 말해 봐 I’m genie for you, boy 소원을 말해 봐 I’m genie for your wish (Hey, baby) 소원을 말해 봐 I’m genie for your dream (Boy, aha) 내게만 말해 봐 I’m genie for your world *** 소원을 말해 봐 (Woah) I’m genie for you, boy 소원을 말해 봐 I’m genie for your wish