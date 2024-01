Girls Genaration

들어줄래? 살며시 나 네게 이 노래를 전해 Can you feel? 우리의 맘을 서로에게 나눠 담아 Song for you… 늘 언제나 강한 모습 속 널 가두지 말고 가끔은 감춰둔 여린 네 표정 꺼내놓아도 돼 *** Same as you 의미도 없는 다툼에 고민하고 Same as you 괜한 투정에 후회할 때도 있어 *** Never gonna look back, girls Never gonna look back, girls 흔들림 없이 꿈을 향해 계속 걸어가는 거야 Never gonna look back, girls Never gonna look back, girls 찬란한 빛은 맘 속에 있어 채워져 갈 Story Yes, it is *** 가까이에 누군가가 잠시 잊고 두고 간 꿈 쫓아가다 넘어질 땐 서로 일으켜주면 돼 *** Same as you (you) 저 하늘조차 바라보기 싫어질 땐 Same as you (you) 기대어 쉴 수 있는 사랑을 꿈꿔 *** Never gonna look back, girls Never gonna look back, girls 이 세상에는 우릴 위해 펼쳐진 길이 있는 걸 Never gonna look back, girls Never gonna look back, girls 여행의 끝은 아직 먼 얘기 미랠 향한 Story goes on *** Stop! 더 헤매지 않아 절대 포기하지 않아 희미해진 세상에 눈부시게 큰 꽃을 피우자 (I will be there) I will always be with you, whenever you call my name 너의 새하얀 미소 무엇보다 예쁜 걸 So I’m, Never gonna look back, girls Never gonna look back, girls 흔들림 없이 꿈을 향해 계속 걸어가는 거야 Never gonna look back, girls Never gonna look back, girls 찬란한 빛은 맘 속에 있어 채워져 갈 Story Yes, it is *** Never gonna look back, girls Never gonna look back, girls (Never looking back~) 이 세상에는 우릴 위해 펼쳐진 길이 있는 걸 Never gonna look back, girls Never gonna look back, girls 여행의 끝은 아직 먼 얘기 미랠 향한 Story goes on