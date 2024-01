Ho-ho-holiday ho-ho-holiday Ho-ho-holiday ho-ho-holiday *** I’m feeling good 이날을 기다려왔어 처음 만난 그 순간처럼 다시 만난 너와 나 I’m feeling cool 이제야 완벽해졌어 네 곁에 있는 이 순간 모든 게 달라졌어 Yeah *** Baby Baby 널 모두 보여줘 좀 더 다가올래 걸음을 옮겨 어디든 좋아 Let’s go party 타오르는 저 불빛 아래서 이젠 즐겨볼래 머리 속은 비우고 모든 걸 내게 던져 *** Hey 오늘이 우리 Holiday 멋진 날이 온 거야 한참 기다린 순간 Hey 특별해 우리 Holiday 너와 나만을 위한 하루가 될 수 있게 지쳤던 맘은 던져버려 여기 너와 나 함께 즐기면 돼 *** Ho-ho-holiday ho-ho-holiday Ho-ho-holiday ho-ho-holiday *** Volume을 높여봐 Feel the beat 지금 이 Rhythm을 느껴봐 Feeling good You know I’m hot hot hot hot 좀 더 뜨거워지는 너와 나의 Daylight Hey 모든 걸 던지고 나와 Party 이 행복이 영원할거라 믿어 Honey *** Baby Baby 난 멈추지 않아 계속 달려갈래 Rhythm을 따라 기분을 내봐 Shake your body 뜨거워진 이 무대 위에서 같이 놀아볼래 복잡한 건 지우고 모든 걸 내게 맡겨 *** Hey 오늘이 우리 Holiday 멋진 날이 온 거야 한참 기다린 순간 Hey 특별해 우리 Holiday 너와 나만을 위한 하루가 될 수 있게 지쳤던 맘은 던져버려 여기 너와 나 함께 즐기면 돼 *** Ho-ho-holiday ho-ho-holiday Ho-ho-holiday ho-ho-holiday *** (Hot hot hot) 눈부신 너와 나의 지난 얘기 (Hot hot hot) 더 뜨거워진 우리 사이 (Hot hot hot) 꼭 잡은 두 손 느껴지니 (Hot hot hot) Oh yeah hii hah *** Hey 우리들만의 Holiday 지친 하룰 벗어나 짜릿함에 날 맡겨 Hey 너무 완벽한 Holiday 오늘이 가기 전에 좀 더 즐기는 거야 이대로 맘이 가는 대로 특별한 날을 만들어 너와 나 *** Ho-ho-holiday ho-ho-holiday Ho-ho-holiday it’s a holiday yeah