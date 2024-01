우~ 너와 나 첨 만났을 때 우~ 마치 사자처럼 맴돌다 기회를 노려 내 맘 뺏은 너 아~ 넌 달라진 게 없어 여전해 난 애가 타고 또 타 사냥감 찾아 한 눈 파는 너 *** 수백 번 밀어내야 했는데 수천 번 널 떠나야 했는데 *** Tell me why 왜 맘이 맘이 자꾸 흔들리니 난 여기 여기 네 옆에 있잖니 정신 차려 Lion heart 난 애가 타 내 맘이 맘이 더는 식지 않게 난 여기저기 뛰노는 너의 맘 길들일래 Lion heart *** 우~ 넌 자유로운 영혼 여전해 충실해 본능 앞에 지금 네 옆에 난 안 보이니 *** 수백 번 고민 고민해봐도 수천 번 결국 답은 너인데 *** Tell me why 왜 맘이 맘이 자꾸 흔들리니 난 여기 여기 네 옆에 있잖니 정신 차려 Lion heart 난 애가 타 내 맘이 맘이 더는 식지 않게 난 여기저기 뛰노는 너의 맘 길들일래 Lion heart *** (큰일 났어 큰일 났어) [수/윤] 곤히 잠자는 나의 코끝을 Baby (큰일 났어 혼 좀 나볼래) [효/유] 네가 건드려 나도 화가 나 *** Tell me why 왜 맘이 맘이 자꾸 흔들리니 난 여기 여기 네 옆에 있잖니 정신 차려 Lion heart 난 애가 타 내 맘이 맘이 더는 식지 않게 난 여기저기 뛰노는 너의 맘 길들일래 Lion heart 길들일래 Lion heart *** Ladies y’all know what I’m talking about right? (Yeah) 모두 다 아니라 해도 좋을 때 있지 않아? (사실 나만 좋음 됐지 뭐) 바람보다 빠른 눈치로 (맘은 뜨겁게) 햇살처럼 따뜻한 말로 (머린 차갑게) 길들일래 너의 Lion heart 사자 같은 너의 Lion heart *** (오늘부터) 여기 와서 앉아 (오늘부터) 내 곁에만 있어 (오늘부터) 한 눈 팔지 마 Lion heart