Girls Genaration

Oh! Şarkı Sözleri
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전에 알던 내가 아냐 Brand new sound
새로워진 나와 함께 One more round
Dance Dance Dance till we run this town
오빠 오빠 I’ll be I’ll be down down down down
***
Hey 오빠 나 좀 봐 나를 좀 바라봐
[처음이야 이런 내 말투 ha!]
머리도 하고 화장도 했는데
[왜 너만 너만 모르니]
***
두근 두근 가슴이 떨려와요
자꾸 자꾸 상상만 하는걸요
어떻게 하나 콧대 높던 내가
말하고 싶어
***
Oh! Oh! Oh! 오빠를 사랑해
Ah! Ah! Ah! Ah! 많이 많이 해
수줍으니 제발 웃지마요
진심이니 놀리지도 말아요
또 바보 같은 말뿐야 Oh~
***
전에 알던 내가 아냐 Brand new sound
새로워진 나와 함께 One more round
Dance Dance Dance till we run this town
오빠 오빠 I’ll be I’ll be down down down down
***
오빠 잠깐만 잠깐만 들어봐
[자꾸 딴 얘기는 말고]
동생으로만 생각하진 말아
[1년 뒤면 후회할 걸]
***
몰라 몰라 내 맘을 전혀 몰라
눈치 없게 장난만 치는걸요
어떻게 하나 이 철없는 사람아
들어봐 정말
***
Oh! Oh! Oh! 오빠를 사랑해
Ah! Ah! Ah! Ah! 많이 많이 해
수줍으니 제발 웃지마요
진심이니 놀리지도 말아요
또 그러면 나 울지도 몰라 Oh~
***
전에 알던 내가 아냐 Brand new sound
뭔가 다른 오늘만은
뜨거운 마음
다음 다음 미루지 마 화만 나
오빠 오빠 이대로는 No! No! No! No!
***
Tell me, boy, boy.
Love it? it, it, it, it, it, it, Ah!
***
Oh! Oh! Oh!
오빠를 사랑해
Ah! Ah! Ah! Ah!
많이 많이 해
Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
오빠를 사랑해
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
많이 많이 해
또 바보 같은 말뿐야 Oh~
***
Oh! Oh! Oh! Oh! Ah! Ah! Ah! Ah!
Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
오빠를 사랑해
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
많이 많이 해
Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh!
오빠를 사랑해
Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah!
많이 많이 Oh