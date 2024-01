Girls Genaration

전에 알던 내가 아냐 Brand new sound 새로워진 나와 함께 One more round Dance Dance Dance till we run this town 오빠 오빠 I’ll be I’ll be down down down down *** Hey 오빠 나 좀 봐 나를 좀 바라봐 [처음이야 이런 내 말투 ha!] 머리도 하고 화장도 했는데 [왜 너만 너만 모르니] *** 두근 두근 가슴이 떨려와요 자꾸 자꾸 상상만 하는걸요 어떻게 하나 콧대 높던 내가 말하고 싶어 *** Oh! Oh! Oh! 오빠를 사랑해 Ah! Ah! Ah! Ah! 많이 많이 해 수줍으니 제발 웃지마요 진심이니 놀리지도 말아요 또 바보 같은 말뿐야 Oh~ *** 전에 알던 내가 아냐 Brand new sound 새로워진 나와 함께 One more round Dance Dance Dance till we run this town 오빠 오빠 I’ll be I’ll be down down down down *** 오빠 잠깐만 잠깐만 들어봐 [자꾸 딴 얘기는 말고] 동생으로만 생각하진 말아 [1년 뒤면 후회할 걸] *** 몰라 몰라 내 맘을 전혀 몰라 눈치 없게 장난만 치는걸요 어떻게 하나 이 철없는 사람아 들어봐 정말 *** Oh! Oh! Oh! 오빠를 사랑해 Ah! Ah! Ah! Ah! 많이 많이 해 수줍으니 제발 웃지마요 진심이니 놀리지도 말아요 또 그러면 나 울지도 몰라 Oh~ *** 전에 알던 내가 아냐 Brand new sound 뭔가 다른 오늘만은 뜨거운 마음 다음 다음 미루지 마 화만 나 오빠 오빠 이대로는 No! No! No! No! *** Tell me, boy, boy. Love it? it, it, it, it, it, it, Ah! *** Oh! Oh! Oh! 오빠를 사랑해 Ah! Ah! Ah! Ah! 많이 많이 해 Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! 오빠를 사랑해 Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! 많이 많이 해 또 바보 같은 말뿐야 Oh~ *** Oh! Oh! Oh! Oh! Ah! Ah! Ah! Ah! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! 오빠를 사랑해 Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! 많이 많이 해 Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! 오빠를 사랑해 Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! Ah! 많이 많이 Oh