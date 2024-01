こっち見てベイビー電話して Ring Ring Ring 不自然なほど自然なフリフリ 気づいてるのよパパラッチあなたが 望むどおりの笑顔でア・ハハハ Hide & SeekのEvery Night 瞬くスターのサテライト もっといい記事欲しくない? 仲良くやりましょう仲間じゃない 화려한 *** Life is a party ガレージからスイートルーム いつだってあなたが Boom Boom Boom 派手に Car chase 華の all around ひきつけられて Boom Boom Boom 値段もつけられやしない愛を 闇を裂いて Flashが咲いてマネー Life is so party ガレージからスイートルーム 寝ても醒めても Boom Boom Boom *** 隠すと見たい 画面のウ・ラララ 真面目ぶってるあの子もラ・チャチャラ ダンディーな彼だって家ではマ・マママ 秘密のキスのスリルでハラハラ Punk & Deli クレージーナイト ときめくスターの Searching Night Bad Boy Bad Girl気にしない 踊らされるより踊るがスタイル *** Life is a party ダメージほど売れる 見つかったら最後 Boom Boom Boom 夜の果てひそむ影 先回りして Boom Boom Boom 噂が噂に飛び火して以来 盛り上がって burning していく前に *** What a Girl What a GIRLS' GENERATION 愛して愛されただけなのに どの恋も汚れた恋なんて 我慢できない我慢できない なんて騒いでる暇はないの あっちでもこっちでも Boom Boom Boom 見られてるほど輝く輪だから Come on friends ほらおいでよラ・タタタ *** Life is a party ガレージからスイートルーム いつだってあなたが Boom Boom Boom 派手に Car chase 華の all around ひきつけられて Boom Boom Boom こぼれた涙も一粒が今 光るダイヤモンドに変わるまで Life is so party ガレージからスイートルーム 寝ても醒めても Boom Boom Boom