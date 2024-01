Hey girls do you know what time it is It must be party time Here we go 여긴 Summer 지금 Radio를 켜 흘러나오는 Favorite song Hey turn it up 뜨거운 리듬 이끄는 대로 Drive 눈이 부신 여름 속으로 Oh Oh *** 창을 넘어 온 바람을 따라 지금 Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Singing Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah 목소릴 높여 Louder and Louder 파도소릴 따라 달려 Here we go *** We can’t stop stop stop 여긴 Party time 이대로 계속 Party time It’s a party *** We gon rock rock rock 짜릿하게 난 Tonight P A R T Y P A R T Y *** 레몬 소주 난 테킬라 넌 모히토 가자 제주 캘리포니아 로마까지 하얀 진주 품은 바다 멋진 파도 Finito P A R T Y P A R T Y *** We love summer 바쁘게 뛰어 온 어젠 다 잊어버리고 Hey turn it up 저 푸른 하늘 정말 완벽한 걸 수면 위에 가득 물들어 Oh Oh *** 찬란한 여름 다 가기 전에 함께 Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah Singing Yeah Yeah Yeah Yeah Yeah 들뜬 내 맘은 Higher and Higher 어서 잔을 위로 A shot here we go *** We can’t stop stop stop 여긴 Party time 이대로 계속 Party time It’s a party *** We gon rock rock rock 짜릿하게 난 Tonight P A R T Y P A R T Y *** 레몬 소주 난 테킬라 넌 모히토 가자 제주 캘리포니아 로마까지 하얀 진주 품은 바다 멋진 파도 Finito P A R T Y P A R T Y *** 우릴 부를 Sunrise 찾아와도 멈출 수 없어 계속 되는 Party time Go on and on and on 밤새도록 *** We can’t stop stop stop 여긴 Party time 이대로 계속 Party time It’s a party *** We gon rock rock rock 짜릿하게 난 (Woah) Tonight P A R T Y P A R T Y *** 레몬 소주 난 테킬라 넌 모히토 (It’s party time) 가자 제주 캘리포니아 로마까지 (Yeah) 하얀 진주 품은 바다 멋진 파도 Finito P A R T Y P A R T Y *** Party time