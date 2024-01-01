Yazla Birlikte Şarkı Sözleri
Gitarcı Yazla Birlikte şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gitarcı Yazla Birlikte şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yazla Birlikte sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Bu eylül akşamında
O güzel deli gözlerini
Görebilmek için canımı verirdim
Nerdesin nerdesin
Nerdesin nerde
İçim dışım ızdırap
Bir çıkış yolu bilmiyorum
Bana dönmen için
Canımı verirdim
Nerdesin nerdesin
Nerdesin nerde
Her akşam fırtına kar yağmur
Gezdiğimiz yerlerde
Her akşam uğruna ağlıyorum
Sen hiç bilmesen bile
Ruhumdan ayrılığını koparıp
Unutmak istiyorum seni
Unutamıyorum
Bu eylül akşamında
O güzel deli gözlerini
Görebilmek için canımı verirdim
Nerdesin nerdesin
Nerdesin nerde
İçim dışım ızdırap
Bir çıkış yolu bilmiyorum
Bana dönmen için
Canımı verirdim
Nerdesin nerdesin
Nerdesin nerde
Her akşam fırtına kar yağmur
Gezdiğimiz yerlerde
Her akşam uğruna ağlıyorum
Sen hiç bilmesen bile
Ruhumdan ayrılığını koparıp
Unutmak istiyorum seni
Unutamıyorum
Bu eylül akşamında
O güzel deli gözlerini
Görebilmek için canımı verirdim
Nerdesin nerdesin
Nerdesin nerde
-
Söylemedi deme bana
Üstüme gelse de tüm dünya
Ben sana teslim olup kazandım bu savaşta
Gözyaşı gövdeyi götürdü yetti ayrılık bize
Çok ağır geldi bu kavga kocaman sevgimize
Herkes biliyor aşkımı, herkes görüyor
Senden başka kimsem yok bunu bütün dünya biliyor
Senden bil seni seviyorum
Sende bil sana ölüyorum
Sende bil geri dönüyorum
Yazla birlikte
-
Ne bir düşüm gerçek oldu dünyada
Ne de bir kuş uçtu ıssız tarlamda
Ne bir haber geldi gittiğin yerden
Ne de gözüm aldım karşı dağlardan
Bir yanımda dağlar, bir yanım sevda
Anladım ki her şey yalan, yalan bu dünya
Bir yanı karanlık, bir yanı mavi
Bir yanımda sevmek varsa, bir yanı fani
Ne desem seni geriye getirmez
Ne desem acımı bitiremez
Ne desem boşa geleceğimiz yok
Ne desem bu aşkı silemez
Ne desem seni geriye getirmez
Ne desem acımı yok edemez
Ne desem boşa geleceğimiz yok
Ne desem bu aşkı silemez
Ne bir düşüm gerçek oldu dünyada
Ne de bir kuş uçtu ıssız tarlamda
Ne bir haber geldi gittiğin yerden
Ne de gözüm aldım karşı dağlardan
Bir yanımda dağlar, bir yanım sevda
Anladım ki her şey yalan, yalan bu dünya
Bir yanı karanlık, bir yanı mavi
Bir yanımda sevmek varsa, bir yanı fani
Ne desem seni geriye getirmez
Ne desem acımı bitiremez
Ne desem boşa geleceğimiz yok
Ne desem bu aşkı silemez
Ne desem seni geriye getirmez
Ne desem acımı yok edemez
Ne desem boşa geleceğimiz yok
Ne desem bu aşkı silemez
Kapılar yüzüme kapanıverdi
Bu gece daha çok sensiz
Bir hüzün omuzuma konuverdi
Yanıyor içim çaresiz
Ne desem seni geriye getirmez
Ne desem acımı bitiremez
Ne desem boşa geleceğimiz yok
Ne desem bu aşkı silemez
Ne desem seni geriye getirmez
Ne desem acımı yok edemez
Ne desem boşa geleceğimiz yok
Ne desem bu...
-
İçin kırık dökükse, uğra bana bu gece
Oturup anlatalım her şeyi
Hiç bir şeye benzemiyor özlemek seni
Başım dumanlı gibi
Çölde bir martı gibi
Yanıma gelmelisin bu gece
Hiç bir şeye benzemiyor özlemek seni
Hadi ara bul hasrete bir çare
Şarkı da türkü de hepsi bahane
Hadi ara bul ayrılığa çare
Sonu acı olmayan aşk olmuş mu bir tane
-
Sel oldu kalbimin ağrısı
Sonbahar ömrümün yarısı
Bir nefes gözümde tüm dünya bilirim
Yalandı gerisi
***
Aşktan yanıyor dağlar
Geçti o güzel yıllar
Hasret acımız olsun
Bir gün elbet kavuşur yollar
***
Kederi bırak sultan
Yeter ağlama
Yüreğime hasret düşer her damlada
Kederi bırak sultan
Yeter ağlama
Yüreğime aşkın düşer her damlada
-
Bu ilkbahar başımda seven sevilsin şimdi
Bütün bir kıştan geçtik kıran kırılsın şimdi
Olmadı senden başka ama yine de sen gittin
Kırıldı kalbim belki ama sonunda sen kaybettin
Hem vallahi hem billahi çok sevmiştim seni
Değmeyecek bir sevdaya armağan ettin kendini
***
Artık vakti geçti bana masal anlatma
Ağzınla kuş tutsan olmaz
Her sözün her sözün full palavra
***
Elli altmış yetmiş döndüm başka bir yar sevmiş
Seksen doksan yüz olsan farketmez vakti geçmiş
Ah iki gözüm her sözün full palavra
-
Sesten hızlı geçiyor hayat
Uçuyoruz kozmosun raylarında
Ayrılık var sabah araylarında
Sesi sonuna kadar aç kulak ver bu şarkıya
Geceleri kafayı takıp da karamsar olma
Dünkünün acısını yarınlardan sorma
Gitti giden sana geri gelemez
Geri gelse bile gönül eskisi gibi sevemez boşver
Unut gitsin Unut gitsin Unut gitsin Unut gitsin
Cahil aldanma ardından koşup şımartma
Cahil aldanma ne derse desin inanma
Cahil davranma aşk diye bir şey kaldı mı ki be güzelim
Artık bu zamanda
Can verdim canan verdim beni çok sevsin isterdim
Canımı aldı gitti anlatmakla bitmez derdim
Şimdi buldum kolayı paraymış bütün olayı
Bir kaç milyar borç buldum kapatıyorum arayı
Cahil aldanma ardından koşup şımartma
Cahil aldanma ne derse desin inanma
Cahil davranma aşk diye bir şey kaldı mı ki be güzelim
Artık bu zamanda
-
söndürmüşüz feneri salaş bir balıkçıda
rengimizi sıyırmışta gitmiş gidenimiz
vur cemalimizin astarı kalmış bi tek oda kaşık kadar
vur kadehi ustam bu gecede sarhoşuz
kalan sağlar bizimdir acıdan mayhoşuz
iki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze
bundandır böyle dibe vuruşumuz
damla sakız hayellerimize yakamoz vursa
bari öğle canlansada hayat bulsa
ne iyi olurdu kalbe kan yine hucum etse
vur kadehi ustam bu gecede sarhoşuz
kalan sağlar bizimdir acıdan mayhoşuz
iki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze
bundandır böyle dipe vuruşumuz
-
Sen her an içimde yanan
Sen bir zamanlar canımdan can alan
Gittin be zalim gittin yanımdan
Yaktın da gittin koptun canımdan
Gittin be zalim gittin yanımdan
Yaktın da gittin koptun canımdan
Kabullendim bu ayrılığı
Kabullendim çarem yok ki
Kabullendim artık olmaz
Kabullendim git güle güle
Kabullendim git güle güle
***
Kabullendim bu ayrılığı
Kabullendim çarem yok ki
Kabullendim artık olmaz
Kabullendim git güle güle
Kabullendim git güle güle
Sen her an içimde yanan
Sen hiçbir zaman gitmedin hayatımdan
Gittin be zalim gittin yanımdan
Yaktın da gittin koptun canımdan
Gittin be zalim gittin yanımdan
Yaktın da gittin koptun canımdan
Kabullendim bu ayrılığı
Kabullendim çarem yok ki
Kabullendim artık olmaz
Kabullendim git güle güle
Kabullendim git güle güle
Kabullendim bu ayrılığı
Kabullendim çarem yok ki
Kabullendim artık olmaz
Kabullendim git güle güle
Kabullendim git güle güle
Sen her an içimde yanan
Sen hiçbir zaman gitmedin hayatımdan...
-
Sıcak sımsıcaktı aşk, yandı bu yaz ve yaktı bizi
Beyaz bembeyaz güller kuruyup düştü avuçlarımdan
Uzak çok uzak sanki, ayrı dünyalardan bulduk birbirimizi
Tuzak bir tuzak belki, güvendim bakışlarına çok sevdim seni
***
Ben de sevdim demek yetmiyor,yanımda yoksun yoksun artık
Sensizliğe gücüm yetmiyor,günler sensiz sensiz geçmiyor
***
Efsane olmuştu iki günlük sevdamız
Mevsimler geçti bak bitti aşk masalımız
Birtanem her şeyim sevdiğimdin sen benim
Rüzgarlarla uçup gitti unutuldu şarkımız
-
-
Söylemedi deme bana
Üstüme gelse de tüm dünya
Ben sana teslim olup kazandım bu savaşta
Gözyaşı gövdeyi götürdü yetti ayrılık bize
Çok ağır geldi bu kavga kocaman sevgimize
Herkes biliyor aşkımı, herkes görüyor
Senden başka kimsem yok bunu bütün dünya biliyor
Senden bil seni seviyorum
Sende bil sana ölüyorum
Sende bil geri dönüyorum
Yazla birlikte