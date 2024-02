Efsane Sıcak sımsıcaktı aşk, yandı bu yaz ve yaktı bizi Beyaz bembeyaz güller kuruyup düştü avuçlarımdan Uzak çok uzak sanki, ayrı dünyalardan bulduk birbirimizi Tuzak bir tuzak belki, güvendim bakışlarına çok sevdim seni *** Ben de sevdim demek yetmiyor,yanımda yoksun yoksun artık Sensizliğe gücüm yetmiyor,günler sensiz sensiz geçmiyor *** Efsane olmuştu iki günlük sevdamız Mevsimler geçti bak bitti aşk masalımız Birtanem her şeyim sevdiğimdin sen benim Rüzgarlarla uçup gitti unutuldu şarkımız

Sende Bil Söylemedi deme bana Üstüme gelse de tüm dünya Ben sana teslim olup kazandım bu savaşta Gözyaşı gövdeyi götürdü yetti ayrılık bize Çok ağır geldi bu kavga kocaman sevgimize Herkes biliyor aşkımı, herkes görüyor Senden başka kimsem yok bunu bütün dünya biliyor Senden bil seni seviyorum Sende bil sana ölüyorum Sende bil geri dönüyorum Yazla birlikte

Ne Desem Ne bir düşüm gerçek oldu dünyada Ne de bir kuş uçtu ıssız tarlamda Ne bir haber geldi gittiğin yerden Ne de gözüm aldım karşı dağlardan Bir yanımda dağlar, bir yanım sevda Anladım ki her şey yalan, yalan bu dünya Bir yanı karanlık, bir yanı mavi Bir yanımda sevmek varsa, bir yanı fani Ne desem seni geriye getirmez Ne desem acımı bitiremez Ne desem boşa geleceğimiz yok Ne desem bu aşkı silemez Ne desem seni geriye getirmez Ne desem acımı yok edemez Ne desem boşa geleceğimiz yok Ne desem bu aşkı silemez Ne bir düşüm gerçek oldu dünyada Ne de bir kuş uçtu ıssız tarlamda Ne bir haber geldi gittiğin yerden Ne de gözüm aldım karşı dağlardan Bir yanımda dağlar, bir yanım sevda Anladım ki her şey yalan, yalan bu dünya Bir yanı karanlık, bir yanı mavi Bir yanımda sevmek varsa, bir yanı fani Ne desem seni geriye getirmez Ne desem acımı bitiremez Ne desem boşa geleceğimiz yok Ne desem bu aşkı silemez Ne desem seni geriye getirmez Ne desem acımı yok edemez Ne desem boşa geleceğimiz yok Ne desem bu aşkı silemez Kapılar yüzüme kapanıverdi Bu gece daha çok sensiz Bir hüzün omuzuma konuverdi Yanıyor içim çaresiz Ne desem seni geriye getirmez Ne desem acımı bitiremez Ne desem boşa geleceğimiz yok Ne desem bu aşkı silemez Ne desem seni geriye getirmez Ne desem acımı yok edemez Ne desem boşa geleceğimiz yok Ne desem bu...

Hadi Ara Bul İçin kırık dökükse, uğra bana bu gece Oturup anlatalım her şeyi Hiç bir şeye benzemiyor özlemek seni Başım dumanlı gibi Çölde bir martı gibi Yanıma gelmelisin bu gece Hiç bir şeye benzemiyor özlemek seni Hadi ara bul hasrete bir çare Şarkı da türkü de hepsi bahane Hadi ara bul ayrılığa çare Sonu acı olmayan aşk olmuş mu bir tane

Sultan Sel oldu kalbimin ağrısı Sonbahar ömrümün yarısı Bir nefes gözümde tüm dünya bilirim Yalandı gerisi *** Aşktan yanıyor dağlar Geçti o güzel yıllar Hasret acımız olsun Bir gün elbet kavuşur yollar *** Kederi bırak sultan Yeter ağlama Yüreğime hasret düşer her damlada Kederi bırak sultan Yeter ağlama Yüreğime aşkın düşer her damlada

Full Palavra Bu ilkbahar başımda seven sevilsin şimdi Bütün bir kıştan geçtik kıran kırılsın şimdi Olmadı senden başka ama yine de sen gittin Kırıldı kalbim belki ama sonunda sen kaybettin Hem vallahi hem billahi çok sevmiştim seni Değmeyecek bir sevdaya armağan ettin kendini *** Artık vakti geçti bana masal anlatma Ağzınla kuş tutsan olmaz Her sözün her sözün full palavra *** Elli altmış yetmiş döndüm başka bir yar sevmiş Seksen doksan yüz olsan farketmez vakti geçmiş Ah iki gözüm her sözün full palavra

Cahil Sesten hızlı geçiyor hayat Uçuyoruz kozmosun raylarında Ayrılık var sabah araylarında Sesi sonuna kadar aç kulak ver bu şarkıya Geceleri kafayı takıp da karamsar olma Dünkünün acısını yarınlardan sorma Gitti giden sana geri gelemez Geri gelse bile gönül eskisi gibi sevemez boşver Unut gitsin Unut gitsin Unut gitsin Unut gitsin Cahil aldanma ardından koşup şımartma Cahil aldanma ne derse desin inanma Cahil davranma aşk diye bir şey kaldı mı ki be güzelim Artık bu zamanda Can verdim canan verdim beni çok sevsin isterdim Canımı aldı gitti anlatmakla bitmez derdim Şimdi buldum kolayı paraymış bütün olayı Bir kaç milyar borç buldum kapatıyorum arayı Cahil aldanma ardından koşup şımartma Cahil aldanma ne derse desin inanma Cahil davranma aşk diye bir şey kaldı mı ki be güzelim Artık bu zamanda

Vur Kadehe söndürmüşüz feneri salaş bir balıkçıda rengimizi sıyırmışta gitmiş gidenimiz vur cemalimizin astarı kalmış bi tek oda kaşık kadar vur kadehi ustam bu gecede sarhoşuz kalan sağlar bizimdir acıdan mayhoşuz iki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze bundandır böyle dibe vuruşumuz damla sakız hayellerimize yakamoz vursa bari öğle canlansada hayat bulsa ne iyi olurdu kalbe kan yine hucum etse vur kadehi ustam bu gecede sarhoşuz kalan sağlar bizimdir acıdan mayhoşuz iki satırlık adamları musallat ettik ömrümüze bundandır böyle dipe vuruşumuz

Kabullendim Sen her an içimde yanan Sen bir zamanlar canımdan can alan Gittin be zalim gittin yanımdan Yaktın da gittin koptun canımdan Gittin be zalim gittin yanımdan Yaktın da gittin koptun canımdan Kabullendim bu ayrılığı Kabullendim çarem yok ki Kabullendim artık olmaz Kabullendim git güle güle Kabullendim git güle güle *** Kabullendim bu ayrılığı Kabullendim çarem yok ki Kabullendim artık olmaz Kabullendim git güle güle Kabullendim git güle güle Sen her an içimde yanan Sen hiçbir zaman gitmedin hayatımdan Gittin be zalim gittin yanımdan Yaktın da gittin koptun canımdan Gittin be zalim gittin yanımdan Yaktın da gittin koptun canımdan Kabullendim bu ayrılığı Kabullendim çarem yok ki Kabullendim artık olmaz Kabullendim git güle güle Kabullendim git güle güle Kabullendim bu ayrılığı Kabullendim çarem yok ki Kabullendim artık olmaz Kabullendim git güle güle Kabullendim git güle güle Sen her an içimde yanan Sen hiçbir zaman gitmedin hayatımdan...

Bu Eylül Akşamında Bu eylül akşamında O güzel deli gözlerini Görebilmek için canımı verirdim Nerdesin nerdesin Nerdesin nerde İçim dışım ızdırap Bir çıkış yolu bilmiyorum Bana dönmen için Canımı verirdim Nerdesin nerdesin Nerdesin nerde Her akşam fırtına kar yağmur Gezdiğimiz yerlerde Her akşam uğruna ağlıyorum Sen hiç bilmesen bile Ruhumdan ayrılığını koparıp Unutmak istiyorum seni Unutamıyorum Bu eylül akşamında O güzel deli gözlerini Görebilmek için canımı verirdim Nerdesin nerdesin Nerdesin nerde İçim dışım ızdırap Bir çıkış yolu bilmiyorum Bana dönmen için Canımı verirdim Nerdesin nerdesin Nerdesin nerde Her akşam fırtına kar yağmur Gezdiğimiz yerlerde Her akşam uğruna ağlıyorum Sen hiç bilmesen bile Ruhumdan ayrılığını koparıp Unutmak istiyorum seni Unutamıyorum Bu eylül akşamında O güzel deli gözlerini Görebilmek için canımı verirdim Nerdesin nerdesin Nerdesin nerde