3'lü Koleksiyon Serisi 2 Şarkı Sözleri
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Gitarcı
3'lü Koleksiyon Serisi 2
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Sen her an içimde yanan
Sen bir zamanlar canımdan can alan
Gittin be zalim gittin yanımdan
Yaktın da gittin koptun canımdan
Gittin be zalim gittin yanımdan
Yaktın da gittin koptun canımdan
Kabullendim bu ayrılığı
Kabullendim çarem yok ki
Kabullendim artık olmaz
Kabullendim git güle güle
Kabullendim git güle güle
***
Kabullendim bu ayrılığı
Kabullendim çarem yok ki
Kabullendim artık olmaz
Kabullendim git güle güle
Kabullendim git güle güle
Sen her an içimde yanan
Sen hiçbir zaman gitmedin hayatımdan
Gittin be zalim gittin yanımdan
Yaktın da gittin koptun canımdan
Gittin be zalim gittin yanımdan
Yaktın da gittin koptun canımdan
Kabullendim bu ayrılığı
Kabullendim çarem yok ki
Kabullendim artık olmaz
Kabullendim git güle güle
Kabullendim git güle güle
Kabullendim bu ayrılığı
Kabullendim çarem yok ki
Kabullendim artık olmaz
Kabullendim git güle güle
Kabullendim git güle güle
Sen her an içimde yanan
Sen hiçbir zaman gitmedin hayatımdan...
-
Dönsen bile dönsen bile
Bulamazsın beni bende
Araya ayrılık girdi
Sen neredesin ben nerde
***
Aşkından paramparça
Bir kalbi taşıyorum
Gittiğin günden beri
Sanma ki yaşıyorum
***
Seni bana sorana
Haberim yok diyorum
Şimdi nerde kimlesin
Bilmek istemiyorum
-
Unutulmuş birer birer
Eski dostlar, eski dostlar
Ne bir selâm, ne bir haber
Eski dostlar, eski dostlar
***
Hayâl meyâl düşler gibi
Uçup giden kuşlar gibi
Yosun tutan taşlar gibi
Eski dostlar, eski dostlar
***
Unutulmuş isimlerde
Bilinmez ki nasıl, nerde
Şimdi yalnız resimlerde
Eski dostlar, eski dostlar
-
Gün ışığında yola koyuldum
Elimde kandil, gözümde mendil
Gün ışığında yola koyuldum
Elimde kandil, gözümde mendil
***
Vefa arıyorum
Dost arıyorum
Şefkat arıyorum
Aşk, aşk arıyorum
***
Vefa arıyorum
Dost, dost arıyorum
Şefkat arıyorum
Aşk arıyorum
***
Gün ışığında yola koyuldum
Elimde kandil, gözümde mendil
Gün ışığında yola koyuldum
Elimde kandil, gözümde mendil
***
Vefa arıyorum
Dost arıyorum
Şefkat arıyorum
Aşk, aşk arıyorum
***
Vefa arıyorum
Dost, dost arıyorum
Şefkat arıyorum
Aşk arıyorum
***
Vefa, uzaklarda kalan bir his
Dost, eski şarkılardan bir iz
Şefkatse, bardaki sarışın kız
***
Dizlerimde derman
Kandilimde yağ bitti
Bulamadım, gitti
Bulamadım, gitti
-
Kupkuru bir aşk değil
Neler lazım insana
***
Belki ben veremezdim onun verdiklerini
Güle güle sevgilim unutmalıyım seni
***
Belki ben veremezdim onun verdiklerini
Güle güle sevgilim unutmalıyım seni
***
Aşkımız bir günahmış, sevap zannettim onu
Hayat masal değil ki tozpembe bitsin sonu
***
Aşkımız bir günahmış, sevap zannettim onu
Hayat masal değil ki tozpembe bitsin sonu
***
Madem beni almıyor mutluluğa giden yol
Ben razıyım sevgilim, yeter ki sen mutlu ol
***
Madem beni almıyor mutluluğa giden yol
Ben razıyım sevgilim, yeter ki sen mutlu ol
***
Hayır gözyaşı değil damlayan yanağımdan
Görüyorsun gülerek bakıyorum ardından
***
Hayır hayır gözyaşı değil damlayan yanağımdan
Görüyorsun gülerek bakıyorum ardından
***
Ayrıldı yollarımız işte bugün burada
Mutluluklar dilerim bir ömür boyu sana
***
Ayrıldı yollarımız işte bugün burada
Mutluluklar dilerim bir ömür boyu sana
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