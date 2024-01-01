Kabullendim Sen her an içimde yanan Sen bir zamanlar canımdan can alan Gittin be zalim gittin yanımdan Yaktın da gittin koptun canımdan Gittin be zalim gittin yanımdan Yaktın da gittin koptun canımdan Kabullendim bu ayrılığı Kabullendim çarem yok ki Kabullendim artık olmaz Kabullendim git güle güle Kabullendim git güle güle *** Kabullendim bu ayrılığı Kabullendim çarem yok ki Kabullendim artık olmaz Kabullendim git güle güle Kabullendim git güle güle Sen her an içimde yanan Sen hiçbir zaman gitmedin hayatımdan Gittin be zalim gittin yanımdan Yaktın da gittin koptun canımdan Gittin be zalim gittin yanımdan Yaktın da gittin koptun canımdan Kabullendim bu ayrılığı Kabullendim çarem yok ki Kabullendim artık olmaz Kabullendim git güle güle Kabullendim git güle güle Kabullendim bu ayrılığı Kabullendim çarem yok ki Kabullendim artık olmaz Kabullendim git güle güle Kabullendim git güle güle Sen her an içimde yanan Sen hiçbir zaman gitmedin hayatımdan...

Dönsen Bile Dönsen bile dönsen bile Bulamazsın beni bende Araya ayrılık girdi Sen neredesin ben nerde *** Aşkından paramparça Bir kalbi taşıyorum Gittiğin günden beri Sanma ki yaşıyorum *** Seni bana sorana Haberim yok diyorum Şimdi nerde kimlesin Bilmek istemiyorum

Eski Dostlar Unutulmuş birer birer Eski dostlar, eski dostlar Ne bir selâm, ne bir haber Eski dostlar, eski dostlar *** Hayâl meyâl düşler gibi Uçup giden kuşlar gibi Yosun tutan taşlar gibi Eski dostlar, eski dostlar *** Unutulmuş isimlerde Bilinmez ki nasıl, nerde Şimdi yalnız resimlerde Eski dostlar, eski dostlar

Kandil Gün ışığında yola koyuldum Elimde kandil, gözümde mendil Gün ışığında yola koyuldum Elimde kandil, gözümde mendil *** Vefa arıyorum Dost arıyorum Şefkat arıyorum Aşk, aşk arıyorum *** Vefa arıyorum Dost, dost arıyorum Şefkat arıyorum Aşk arıyorum *** Gün ışığında yola koyuldum Elimde kandil, gözümde mendil Gün ışığında yola koyuldum Elimde kandil, gözümde mendil *** Vefa arıyorum Dost arıyorum Şefkat arıyorum Aşk, aşk arıyorum *** Vefa arıyorum Dost, dost arıyorum Şefkat arıyorum Aşk arıyorum *** Vefa, uzaklarda kalan bir his Dost, eski şarkılardan bir iz Şefkatse, bardaki sarışın kız *** Dizlerimde derman Kandilimde yağ bitti Bulamadım, gitti Bulamadım, gitti