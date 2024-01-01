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7/24 Dinle Yazla Birlikte

Yazla Birlikte Şarkı Sözleri

Gitarcı Yazla Birlikte şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gitarcı Yazla Birlikte şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yazla Birlikte sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gitarcı

Gitarcı

Yazla Birlikte

  • Ne Desem

  • Sende Bil

  • Hadi Ara Bul

  • Sultan

  • Full Palavra

  • Cahil

  • Vur Kadehe

  • Kabullendim

  • Bu Eylül Akşamında

  • Efsane

  • Köprüler İndi

  • Sende Bil (Rock Version)

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