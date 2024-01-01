Aslında Şarkı Sözleri
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Söylemedi deme bana
Üstüme gelse de tüm dünya
Ben sana teslim olup kazandım bu savaşta
Gözyaşı gövdeyi götürdü yetti ayrılık bize
Çok ağır geldi bu kavga kocaman sevgimize
Herkes biliyor aşkımı, herkes görüyor
Senden başka kimsem yok bunu bütün dünya biliyor
Senden bil seni seviyorum
Sende bil sana ölüyorum
Sende bil geri dönüyorum
Yazla birlikte
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Dön bir bak sessizce etrafına
Seni sen yapan o duyguyu hatırla
Sahip olduğun her şeyin senden önce de
Bi' sahibi vardı, bunu unutma
***
Ayazda bir çocuk bana bakıyor, neyleyim?
Şu kalbim taş değil ki, demir değil ki çekip gideyim
Kalbindeki acıdan tükenmiş genç adam
Bak dinle tüm gerçeği, sana kısaca özetleyeyim
***
Aslında yok gibi bazen ama var fazlasıyla
Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında
Aslında bütün bu olanlar bi' saşırtmaca
Gerçek sandığın birçok şey yalan aslında
***
Dön bir bak sessizce etrafına
Seni sen yapan o duyguyu hatırla
Sahip olduğun her şeyin senden önce de
Bi' sahibi vardı, bunu unutma
***
Ayazda bir çocuk bana bakıyor, neyleyim?
Şu kalbim taş değil ki, demir değil ki çekip gideyim
Kalbindeki acıdan gencecik kız ağlayan
Bak dinle tüm gerçeği, sana kısaca özetleyeyim
***
Aslında yok gibi bazen ama var fazlasıyla
Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında
Aslında bütün bu olanlar bi' saşırtmaca
Gerçek sandığın birçok şey de yalan aslında
***
Aslında yok bazen ama var fazlasıyla
Birçok şey yalan aslında
Aslında, aslında
Yalan aslında
Aslında, aslında
***
Yalan aslında, her şey yalan aslında
Bu dünya sensiz de döner, döner unutma
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Hesapsızca kitapsızca
Bir çocuğun masum
Sevinçleri gibi günahsızca
Yalansızca, dolansızca
Seni sevdim ben delikanlıca
***
Ağır oldu içimde ödettiğin bu hasret
Nasıl dersin unut hiç tanışmamış farzet
Unutmaya gücüm yok, sevgilim sen affet
Gittiğin gün beni ölmüş farzet
***
Ayrılamam can gibisin
Ayrılamam herşeyimsin
Terkediyorsan bilmelisin
Sen bu kalbin, birtanesisin!
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