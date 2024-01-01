Söylemedi deme bana Üstüme gelse de tüm dünya Ben sana teslim olup kazandım bu savaşta Gözyaşı gövdeyi götürdü yetti ayrılık bize Çok ağır geldi bu kavga kocaman sevgimize Herkes biliyor aşkımı, herkes görüyor Senden başka kimsem yok bunu bütün dünya biliyor Senden bil seni seviyorum Sende bil sana ölüyorum Sende bil geri dönüyorum Yazla birlikte