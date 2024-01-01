Sende Bil Şarkı Sözleri
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Söylemedi deme bana
Üstüme gelse de tüm dünya
Ben sana teslim olup kazandım bu savaşta
Gözyaşı gövdeyi götürdü yetti ayrılık bize
Çok ağır geldi bu kavga kocaman sevgimize
Herkes biliyor aşkımı, herkes görüyor
Senden başka kimsem yok bunu bütün dünya biliyor
Senden bil seni seviyorum
Sende bil sana ölüyorum
Sende bil geri dönüyorum
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