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7/24 Dinle Gönlünüze Talibim

Gönlünüze Talibim Şarkı Sözleri

Gizem Berk Gönlünüze Talibim şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gizem Berk Gönlünüze Talibim şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Gönlünüze Talibim sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gizem Berk

Gizem Berk

Gönlünüze Talibim

  • Beni Kalbinden Çıkarma Ft Cem Adrian

  • Unutmayacağım

  • A Bebeğim

  • Adam Gibi

  • Bende İsterem

  • Benimle Dans

  • Canısı

  • Er Meydanı

  • Erzuruma Gel

  • Gözüm İstanbul

  • Küçüğüm

  • Yalnızım

  • Yollar

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