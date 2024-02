Gizem Berk

Bu sessiz şehirde Sensiz her günde Yağmur dinmiyor Tüm renkler solgun Ben ıssız bir yerde Kalabalıklar içinde Hayallerim ve ben Yapayalnızız yine Olmadı sensiz hiç Benden uzaktasın yine Yanında olsam sarılsam Alışamadım sensizliğe Beni kalbinden çıkarma Başkası dokunmasın sana Bizim şarkımız çalarken Sen yine beni hatırla Gözlerin hiç dolmasın Ellerimi unutma Kelimeler yetmiyor Alışamadım yokluğuna

Ve sen gidiyorsun ben sana aşık Geri dönmene vermeden ışık Ben kendi kendimle aklım karışık Her an sensizliğe ağlayacağım *** Gezdiğimiz yerler soracak seni Ayrılığın yükü yoracak beni Elini tenini kısık sesini Seni her şeyinle arayacağım *** Ne bugün ne yarın unutmayacağım vallah Adını dilimde hep anacağım billah Yokluğun zoruma gidecek benim, benim Seni yüreğimde saklayacağım *** Seni umutlarıma ektim Onlarla biçeceğim Ve ben seni yarın seveceğim Unutma unutulanlar Unutanları asla unutmazlar *** Ne bugün ne yarın unutmayacağım vallah Adını dilimde hep anacağım billah Yokluğun zoruma gidecek benim Seni yüreğimde saklayacağım *** Ne bugün ne yarın unutmayacağım vallah Adını dilimde hep anacağım billah Yokluğun zoruma gidecek benim